Ny kollaps av serieledande Frölunda – kross av Växjö

Förlusten med sex puckar i den föregående bortamatchen i Gävle sved.

Det blev ännu värre när kosan styrdes mot Småland.

– Bedrövligt, vi spelar med huvudet under armen, säger Frölundas lagkapten Joel Lundqvist i en pausintervju i C More när hans lag förlorade med 8–0 mot Växjö.