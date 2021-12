Ny miljonsuccé för von Eckermann i finalen

Andraplatsen innebar att Henrik von Eckermann, som så sent som för tre veckor red hem tre miljoner när han vann superfinalen i Global Champions Tour, på fredagskvällen fick ta emot 1,1 miljoner svenska kronor i prispengar.

Segraren Ben Maher fick drygt 1,5 miljoner.

– Det är en fantastisk känsla att få vinna den här klassen, sa Ben Maher i segerintervjun.

De svenska hoppryttarna har haft ett fantastiskt år, och som bevis för det fick Malin Baryard Johnsson, Henrik von Eckermann och Peder Fredricson i tisdags ta emot Bragdguldet för sitt OS-guld i laghoppning.

På fredagskvällen väntade en ny tuff utmaning för världsettan Peder Fredricson och världstrean Henrik von Eckermann när världens tio högst rankade ryttare möttes i Genève för finalen i topp-10.

Det är en prestigefylld tävling, med sammanlagt nästan fem miljoner svenska kronor i prispengar, som ingen svensk någonsin har vunnit.

Finalen var uppdelad i två omgångar där resultaten från de båda omgångarna räknades samman.

Fyra ekipage var felfria i den första omgången. Ett av dem var Henrik von Eckermann med sin guldhäst från Tokyo King Edward.

Som etta på rankningen startade Peder Fredricson sist i den första omgången. Eftersom Fredricsons guldhäst All In har en lång och välförtjänt ledighet red han den här kvällen Catch Me Not, som han tog EM-brons med på sensommaren.

Även Peder Fredricson och Catch Me Not såg ut att vara på väg mot en felfri ritt, men när ekipaget rev det näst sista hindret innebar det att de fick fyra fel och låg på femte plats inför avgörandet.

I den andra omgången, där startordningen var omvänd efter resultaten i den första, var även tiden viktig.

Peder Fredricson och Catch Me Not kom in på banan som sjätte ekipage. Skulle de klättra i resultatlistan var de tvungna att vara felfria och snabba. Det höll inte hela vägen. Även i den andra omgången rev ekipaget ett hinder.

– Det röda hindret var inte min vän i dag. Jag rev det i båda omgångarna, sa Peder Fredricson i intervjun direkt efter ritten.

Av de fyra felfria i den första omgången var Henrik von Eckermann den som fick starta först.

Sin vana trogen satsade han allt och än en gång visade den svenska världstrean vilken skicklig ryttare han är, och King Edward visade vilken fantastisk häst han är.

Ekipaget var felfritt och med tiden 51,16 satte han press på de övriga tre.

– Jag gjorde vad jag kunde, sedan får vi se hur långt det räcker, sa Henrik von Eckermann direkt efter ritten.

Det räckte nästan hela vägen, men än en gång var det britten Ben Maher som förstörde segerchansen för en svensk hoppryttare.

I OS i Tokyo knep Ben Maher det individuella OS-guldet före Peder Fredricson.

På fredagskvällen i Genève var det än en gång Ben Maher på Explosion som var snabbast. Den här gången med Henrik von Eckermann och King Edward på andra plats.

Peder Fredricson och Catch Me Not slutade åtta.

