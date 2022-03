Ny seger för Djurgården – men även för bottenkonkurrenterna

Nedflyttningshotade Djurgården gästade Leksand som nästjumbo men också som SHL:s formstarkaste lag. På andra sidan kvalstrecket har dock även Malmö steppat upp i bottenstriden.

Skåningarna följde på torsdagen upp förra omgångens 5–2-seger mot Linköping med en ny storseger mot samma lag, vann med hela 7–0 på hemmais och satte därmed rejäl press på Djurgården.

I Tegera arena förvandlades 1–0 till 2–3 via en galen avslutning på den andra perioden. Efter att Djurgården kvitterat till 1–1 gjorde bortalaget ytterligare två mål inom bara 17 sekunder via Marcus Sörensen och Niclas Bergfors. Precis före den andra periodens slut hann dock Patrik Zackrisson reducera och tredje målet på 40 sekunder var därmed ett faktum.

I den tredje perioden lyckades Djurgården dock freda sitt mål och avgöra matchen genom nyförvärvet Eric Gelinas som punkterade tillställningen genom att trycka in 4–2.

– Varje match kommer det att vara ”do or die” för oss. Vi vet vad som står på spel, vi kom ut starka och vi dikterar matchen, säger Gelinas till C More efter segern och fortsätter:

– Personligen tycker jag det är som slutspelshockey. Vi jagar något som är väldigt viktigt för den här klubbens historia. Om det inte betyder något för spelarna i omklädningsrummet så är det något som är fel. Det här är väldigt viktigt för oss.

I och med segern är det fortsatt en poäng upp till Malmö, som har en match mindre spelad, på säker mark i tabellen.

Seger blev det också för tabelljumbon Timrå som, även de med en match till godo, är tre poäng bakom Djurgården efter 3–1 hemma mot Örebro. Därmed är läget oförändrat de tre bottenlagen emellan.

Däremot kan ytterligare två lag sugas in i bottenstriden. Förutom Linköping åkte även Brynäs på en klar förlust borta mot Rögle (3–0), och lagen är därmed inte mer än fyra poäng ovanför kvalstrecket med fyra omgångar kvar att spela.

