Nya Champions League – ett hot mot allsvenskan?

Fakta. ECA och European Leagues

ECA

Klubborganisationen ECA (European Club Association) bildades 2008. Ersatte G14-gruppen (där Europas största klubbar samlades) och European Club Forum.

Företräder runt 230 klubbar, men av dessa är endast en bit över 100 ordinarie medlemmar.

Antalet ordinarie medlemmar från respektive nation bestäms utifrån Uefas nationsrankning. Exempelvis har de tre främsta ligorna fem ordinarie medlemmar vardera per cykel, medan ligorna rankade 16–28 har två ordinarie medlemmar.

Malmö FF och AIK är Sveriges två ordinarie medlemmar. Djurgården, Elfsborg och IFK Göteborg är associerade medlemmar.

Enbart ordinarie medlemsklubbar har rösträtt vid ECA:s årsmöte och enbart representanter från ordinarie medlemsklubbar kan ställa upp för val för att bli en del av ECA:s styrelse.

Malmö FF:s vd Niclas Carlnén är invald i styrelsen där Nasser Al-Khelaifi, Paris Saint-Germain, är ordförande.

European Leagues

European Leagues grundades 1997, men då under namnet Association of the European Union Premier Professional Football Leagues (EUPPFL).

Företräder fotbollsligorna på herrsidan i Europa. Medlemmar är ländernas inhemska ligaorganisationer. Exempelvis Svensk elitfotboll, som har de 32 klubbarna i allsvenskan och superettan som medlemmar.

Styrelseordförande är dansken Claus Thomsen. Svensk Elitfotbolls Mats Enquist är invald i styrelsen.

Källor: Organisationernas hemsidor