Nya regler ger collegeidrottarna ekonomiska möjligheter

Måndag den 3 april besegrade Connecticut universitets Huskies San Diego State universitets Astecz i finalen på herrsidan av collegebasketens slutspel March madness och vann därmed universitetets femte collegemästerskap i basket sedan 1999.

Dagen innan hade Louisiana State universitets Tigers besegrat Iowa Hawkeyes i damernas dito. Damernas final blev historisk då matchen drog hela 9,9 miljoner tv-tittare i genomsnitt under ABC:s sändning och blev den mest sedda dammatchen i collegebasketens historia.

Flau'jae Johnsons (höger) LSU Tigers slog Iowa Hawkeyes i damernas final av collegebasketens playoff March madness. Foto: Maddie Meyer/AFP

Hundratals universitet och hundratusentals idrottare gör den amerikanska collegeidrotten till en stor industri. Enligt en rapport från NCAA, förbundet som organiserar sport på college- och universitetsnivå i USA, genererade den högsta divisionen av collegeidrotten år 2019 15,8 miljarder dollar i intäkter. Majoriteten av dessa från de stora publiksporterna basket och amerikansk fotboll.

Men det har historiskt sett varit en verksamhet byggd på principen av amatörism. NCAA har länge haft regler och stadgar som begränsat sättet på vilket idrottarna tillåtits kompenseras utöver utbildningsrelaterade kostnader såsom studieavgifter, boende och böcker.

Enligt en studie gjord av NCPA, collegeidrottarnas spelarförbund, samt Drexler universitets avdelning för idrottsförvaltning, levde över 80 procent av collegeidrottare med stipendium under USA:s fattigdomsgräns 2011.

Trots att collegeidrotten i USA är en mångmiljonsindustri hade många av collegeidrottarna det svårt med ekonomin innan regeländringarna 2021. Genrebild. Foto: Keith Srakocic/AP

Shawne Alston spelade runningback för West Virginias amerikanska fotbollslag i början av 2010-talet och var en av de collegeidrottare som kämpade med ekonomin. För New York Times berättade han 2017 om hur han ofta gick till sängs hungrig och hade svårt med att få pengarna att räcka till förnödenheter som mat och kläder.

– Det fanns de som hade det okej. Men för de flesta av oss innebar inte ett stipendium med utbildningen betald det som många tror. Jag var på planen och såg alla intäkter som vi drog in, samtidigt som jag hade lagkamrater som inte hade råd att åka hem och besöka sina familjer, sade Alston till New York Times.

2021 ledde Alston grupptalan för flera collegeidrottare i rättsfallet NCAA mot Alston. Alston och resterande kärande ifrågasatte NCAA:s rätt att begränsa ersättningen till amerikansk fotbolls- och basketspelare till värdet av ett stipendium. Rättsfallet gick hela vägen till USA:s högsta domstol där domaren, likt tidigare instans, gick på Alstons linje och slog fast att NCAA:s regler stred mot landets konkurrenslagstiftning.

Dagarna efter domen i USA:s högsta domstol bestämde sig NCAA för att tillåta att collegeidrottare tjänar pengar på sina namn, bilder och avbildningar. Trots att avtal som villkorar att idrottaren ska gå på ett visst college eller universitet förblev förbjudet har detta påverkat collegelagens rekrytering markant. Genrebild. Foto: Michael Conroy/AP

Kort därefter röstade NCAA igenom regeländringar som tillät att collegeidrottare kompenseras för användandet av deras namn, bild och avbildning. Däremot förblev det förbjudet för idrottare att kompenseras utifrån prestation och rekryter från high school tillåts inte teckna avtal villkorade på att idrottaren ska gå på ett visst college eller universitet.

NIL (efter engelska name, image and likeness) som regelverket kallas, har inneburit stora förändringar för collegeidrotten.

Sedan en lång tid tillbaka finansieras många av de amerikanska universitetens idrottsliga verksamheter av såkallade ”boosters”, personer som av olika anledningar väljer att skänka pengar för att universiteten ska ha de ekonomiska resurserna till att bedriva sin idrottsliga verksamhet.

Dessa donationer kan variera i storlek, men vid landets mer prestigefyllda universitet sett till sportsliga traditioner som exempelvis University of Alabama (Alabama Crimson Tide) eller University of Texas at Austin (Texas Longhorns) är det inte ovanligt med donationer av mångmiljonbelopp.

Till följd av det nya NIL-regelverket har dessa boosters koordinerat sina insatser för att mer direkt kunna sponsra idrottarna via så kallade kollektiv. I dessa kollektiv samlar de sina resurser i en gemensam pott som sedan används för att sponsra idrottare i gengäld mot att idrottaren gör reklam för ett av bolagen som ägs av någon av kollektivets medlemmar.

University of Texas at Austins Longhorns har en lång sportslig tradition i publiksporterna amerikansk fotboll och basket. Amerikanska fotbollslagets hemmaarena rymmer över 100 000 åskådare. Foto: Jeffrey McWhorter/AP

Detta har lett till att rekryteringslandskapet i NCAA förändrats drastiskt. Under 2022 och 2023 har flera high school-idrottare tecknat stora avtal med dessa kollektiv då de anslutit till collegelagen i amerikansk fotboll. Enligt The Athletic, som tagit del av flera av dessa avtal, uppgår värdet i vissa fall så högt som till 8 miljoner dollar.

I avtalen i fråga står det dock uttryckligen i flera fall att ”inget i detta avtal utgör någon form av incitament för (idrottaren) att skriva in sig på någon skola och/eller gå med i något idrottslag”, i syfte att kringgå NCAA:s regelverk.

– NIL har skapat en situation där du i princip kan köpa spelare, du kan göra det under rekryteringen. Om det är den collegefotbollen som vi vill ha, det vet jag inte, sade Alabama Crimson Tides huvudtränare Nick Saban enligt The Athletic i april det gångna året.

Nick Saban är en av den amerikanska fotbollens mest framgångsrika tränare genom tiderna på college. Under Sabans ledning har Alabama Crimson Tide vunnit sex collegemästerskap i amerikansk fotboll och producerat hundratals NFL–spelare. Foto: Paul Sancya/AP

Trots att NIL skapat en situation där universiteten tävlar om ungdomars signaturer likt fria agenter i den professionella idrotten har regelverket medfört positiva konsekvenser för idrottarna själva, som nu kan ta vara på sin status och marknadsföra sig på ett sätt de inte kunde tidigare.

Enligt Opendorse, ett företag som arbetar med att föra samman collegeidrottare med företag för NIL-avtal, står den amerikanska fotbollen och herrarnas basket för uppemot två tredjedelar av alla NIL-avtals kombinerade värden. Men om man bortser från den amerikanska fotbollen, som är den absolut största på området, är det kvinnliga idrottare som lyckats marknadsföra sig bäst.

Det främsta exemplet på hur en collegeidrottare kan ta vara på de de ekonomiska möjligheterna som NIL innebär är Louisiana State universitets gymnast Olivia Dunne, som utöver sin idrottskarriär vid LSU även driver influerarverksamhet. På sociala medier följs hon av uppemot tio miljoner konton, mer än någon annan NCAA-idrottare – de amerikanska fotbollsspelarna inkluderat.

Enligt On3, en sajt som analyserar och kartlägger NIL-marknaden, är ett enskilt Instagram-inlägg från Dunne värt 31 000 dollar för de företag som önskar marknadsföra sina produkter via henne och hennes årliga inkomst från sponsoravtal uppskattas till så mycket som tre och en halv miljon dollar. Dunne har tecknat avtal med företag som ESPN, American Eagle och Vuori, vilket enligt henne själv resulterat i en sjusiffrig inkomst.

– Det är något som jag är stolt över. Speciellt eftersom jag är en kvinna i collegeidrotten. Det finns inga professionella ligor för de flesta kvinnliga idrotterna efter college, sade Dunn till New York Times.

Olivia ”Livvy” Dunne följs totalt av mer än tio miljoner konton på Instagram, Twitter och Tiktok. Foto: Gerald Herbert/AP

Trots att skeptikerna till det nya NIL-landskapet i NCAA är många finns få indikationer på att den amerikanska collegeidrotten kommer att återgå till sin tidigare modell.

– Folk kan vara oense om huruvida NIL är bra för collegeidrotten eller inte. Men båda sidor håller med om att det är här för att stanna och om du vill hålla dig konkurrenskraftig måste du omfamna NIL, annars blir du lämnad i dammet, sade Hunter Baddour, ordförande och medgrundare för Tennesseebaserade kollektivet Spyre Sports, till The Athletic.

Lane Kiffin, huvudtränare för Mississippi universitets amerikanska fotbollslag Ole Miss Rebels, instämmer.

– Många säger till mig: ”Oroa dig inte, det här är inte här för att stanna. Skolorna kan inte hålla takten med de här summorna som vi ser i avtalen.” Jag håller inte med, skolorna hittar alltid ett sätt att hänga med, de hittar alltid mer pengar, sade Kiffin till The Athletic.