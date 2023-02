Nya rutiner efter norska stjärnans otäcka olycka

När? Tävlingarna inleddes på onsdagen, då bara med nationella klasser, och pågår till och med söndagen.

Var? Scandinavium i Göteborg.

Nya rutiner vid prisutdelningen

I samband med prisutdelningen efter världscupklassen i hoppning 2020 i Scandinavium – senaste gången som eliten tävlade i Göteborg – inträffade en otäck olycka.

Den norska veteranen Geir Gulliksen hade för första gången tagit en världscupseger. I samband med prisutdelningen intervjuades han inne i arenan, och under intervjun vände norrmannens häst Groep Quatro snabbt och oväntat om och satte högsta fart. En överraskad Gulliksen tappade balansen och trillade av.

När norrmannen trillade av sin häst var inte hakbandet på hans ridhjälm knäppt, och när han landade på marken var därför inte ridhjälmen längre kvar på hans huvud.

I samband med prisutdelningar på större tävlingar har det nämligen i alla tider varit kutym att de manliga ryttarna knäpper upp ridhjälmen, och tar av den för att tacka publiken när de tar emot sitt pris.

Olyckan såg otäck ut, och skärmar sattes snabbt upp runt ryttaren, men Geir Gulliksen klarade sig utan några allvarliga skador.

För att göra de pampiga prisutdelningarna så säkra som möjlighet har dock arrangörerna av Gothenburg Horse Show inför årets tävlingar bestämt sig för att göra om rutinerna vid dem. Något som Hippson var först att berätta om.

Arrangörerna har hämtat inspiration från dressyren.

– Så vi kommer att låta sexan, femman och fyran först få komma in och göra ett ärevarv och motta publikens uppskattning. Sedan går de ut och vi tar in ettan, tvåan och trean i arenan, berättar tävlingsledaren Tomas Torgersen för DN.

– Då har vi bara tre hästar på plats under arenan vilket känns tryggare, säkrare och lättare att hantera.

– För det som hände vill vi inte ska hända igen.

Efter händelsen i Scandinavium för tre år sedan försökte Svenska ridsportförbudet i samband med FEI:s årsmöte 2020 få till en ändring kring reglerna runt prisutdelningen.

– Det gick inte igenom, men vi har åtminstone möjlighet att styra hur vi själva gör det och den chansen tar vi, säger Tomas Torgersen.

63-årige Geir Gulliksen finns på plats även i år för att tävla i de största klasserna.

Henrik von Eckermann och stoet Mary Lou vann världscupen vid två tillfällen i Scandinavium. Foto: Pontus Lundahl/TT

Mary Lou hyllas – men saknas

Henrik von Eckermanns tidigare topphäst Mary Lou – som han tog VM- och EM-medaljer i lag med, pensionerades våren 2021 efter en längre tids skadebekymmer.

Stoet skulle egentligen avtackats och hyllats i samband med förra årets tävlingar i Scandinavium, men tävlingarna blev inställda på grund av pandemin.

Hyllningen kommer därför att ske på söndag, men utan stjärnhästen på plats. Mary Lou bor nämligen numera i Italien tillsammans med andra avelsston.

– Mary Lou är värd en hyllning. Hon vann till exempel världscupen två år i rad här i Göteborg. Det är det inte så många hästar som har gjort, säger Henrik von Eckermann.

Tävlingarnas första segrare

Mathilda Bohlin och hästen Domino van de Zuuthoeve red hem den första segern under årets tävlingar. På onsdagsmorgonen vann ekipaget uppvärmningsklass inför vårfinalen Arena Youth Tour, en tävling för juniorer och unga ryttare.

Finalen avgörs på torsdagen.

Kamp om finalplatser

På söndagen avgörs den sista deltävlingen i årets världscup i hoppning. De sammanlagt 18 bästa i den västeuropeiska ligan efter de 14 deltävlingarna går vidare till finalen som avgörs den 4–8 april i Omaha, USA.

I ledningen inför avgörandet är svenske världsettan Henrik von Eckermann med 102 poäng, tio poäng före fransmannen Julien Epaillard. I finalen börjar alla om på noll, och och von Eckermanns finalplats har varit klar sedan länge. Likväl är det viktigt att han behåller förstaplatsen även efter söndagens tävling. Den ger honom nämligen fördelen av att starta sist i vårens final.

Näst bästa svenska ryttare är Wilma Hellström på en 13:e plats.

Angelica Augustsson Zanotelli är inför avgörandet på 34:e plats, men hennes finalchans är inte helt borta även om det krävs en plats bland de tre bästa, och lite tur med konkurrenternas resultat.

Höjdpunkter under torsdagen

De internationella hoppryttarna gör sina första starter.

På torsdagskvällen kommer valacken All In, som tillsammans med ryttaren Peder Fredricson tagit OS-, VM- och EM-guld att hyllas, hedras och tackas av. I förra veckan meddelade Fredricson att 17-årige All In nu pensioneras.