Nya upplägget ska locka publiken till volleyboll

Sedan ett antal år tillbaka har volleybollens elitserie varit indelat i två så kallade derbygrupper. Förutom ett dubbelmöte i grundserien har lagen delats in i en norrpool och en sydpool där lagen inom varje pool möts i ytterligare ett dubbelmöte. Allt för att skapa fler matcher och på så vis utveckla spelarna. Fyra år senare väljer man nu att skrota systemet.

– Både klubbarna och spelarna var kritiska. I och med att de flesta jobbar eller pluggar så ville man få bort vardagsmatcherna. Men mycket har också handlat om att få färre ojämna matcher, säger Lars Broström som vid sidan om arbetet i Elitserieföreningen är assisterande tränare i Södertelges herrlag.

Fjolårets seriesegrare på herrsidan, Linköping, tillhörde norrpoolen. Efter 27 spelade omgångar hade laget stått för en suverän säsong och enbart förlorat en match. Frågan är hur stor bedriften var? De största konkurrenterna i SM-guldvinnaren Hylte/Halmstad och Falkenberg återfanns i den mer konkurrenskraftiga södra poolen.

– Skillnaden mellan toppen och botten på både herr- och damsidan är stor. Det har varit väldigt många möten mellan de bästa och de sämsta. Därför kom vi fram till att dela upp serien efter säsongen och skapa en fortsättningsserie, säger Lars Broström.

Efter att grundserien avslutats kommer lagen på både dam- och herrsidan delas upp. I fortsättingsserien bildar topplagen en egen serie om de bästa slutspelsplatserna. För den undre halvan handlar det om att jaga en plats i åttondelsfinalerna.

– Förhoppningsvis kommer det bli fler intressanta och jämna matcher vilket borde locka mer publik. Det är det vi behöver. Med det nya upplägget i slutspelet kommer även kvartsfinalerna, som tidigare varit hur ointressanta som helst bli spännande, säger Lars Broström.

– Tidigare har alla vetat vilka som kommer ta sig till semifinal. Dessutom har vinnarna fått välja motståndare och då har valet ofta fallit på laget som dit det är kortast resväg. Med det nya slutspelsträdet styr det sportsliga resultatet.

Hos elitserietränarna tippas Hylte/Halmstad ta hem SM-guldet på både dam- och herrsidan. I båda lägren har Hylte/Halmstad inlett säsongens två första matcher med två segrar och noll förlorade set. Elitseriens nya upplägg Playoff & Playoff Efter grundserien startar fortsättningsserierna Playoff och Playoff In. I Playoff spelar topplagen från grundserien, det vill säga de som slutar på platserna 1-5. I Playoff In spelar platserna 6-10 på damsidan och 6-9 på herrsidan. Alla lag möter alla en gång. Lagen tar med sig poäng in i fortsättningsserierna baserat på vilken placering de slutar på i grundserien. De högst rankade lagen i både Playoff och Playoff In – det vill säga lag 1 och lag 6 – startar med 8 poäng, lag 2 och lag 7 startar med 6 poäng och så vidare i fallande poängskala. Åttondelsfinalserierna Femman från Playoff (5) vs (8) Trean från Playoff In. Ettan från Playoff In (6) vs (7) Tvåan från Playoff In.