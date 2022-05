Nylander fick i gång Sveriges powerplay – körde över Norge

Som väntat blev det omgående mycket speltid för William Nylander i powerplay när NHL-stjärnan gjorde sin första VM-match i Finland.

Inför mötet med Norge var förbundskapten Johan Garpenlöv allt annat än nöjd med hur Sveriges spel i numerärt överläge hade sett ut tidigare i turneringen – en spelform där Sverige faktiskt var tredje sämst i hela VM efter lördagens 2–3-förlust mot USA.

Men med William Nylander på isen blev det direkt ordning på torpet.

– Kul att Nylander kommer in och spetsar till vårt powerplay här. Han kan spela i massa olika formationer och köra både på höger- och vänstersidan. Det blev bättre i powerplay helt enkelt. Vi spelade med ett större hot och mer attack. Det kändes farligt och det är något som är bra för oss framöver, säger Garpenlöv.

Sverige körde över Norge i Nokia arena i Tammerfors. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Redan i det första power play-försöket satt pucken bakom den norske målvakten Jonas Arntzen, ett mål som visserligen gav ”Nyllet” en assistpoäng men som han inte kan ta allt för stor kredd för.

Torontospelaren hittade Erik Gustafsson som i sin tur passade Jacob Peterson vars puck in framför mål styrdes in i nät via en norsk skridsko.

Nästa fullträff var däremot en uppvisning av högsta klass från Nylanders klubba när Sverige på nytt var en man mer på isen i den andra perioden. Jonas Arntzen hann knappt blinka innan forwarden skickat in ett stenhårt handledsskott rakt upp i första krysset.

– Nylander har en offensiv spets och det skottet som han sätter i första krysset är det många som kan försöka skjuta men missar många gånger. Det är det som är skillnaden mellan de som producerar över tid och de som inte gör det, konstaterar Johan Garpenlöv.

Fram till dess hade Norge bjudit på bra motstånd – men sedan gick luften ur.

Det var inte bara William Nylander som briljerade mot Norge. Även Jacob Peterson bidrog med tre poäng med två mål och en assist. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

Minuten senare forcerade Jacob Peterson in sitt andra mål för kvällen och ordnade sin tredje poäng fram till 3–0. Efter det kunde Rasmus Asplund öka på till 4–0 innan Lucas Wallmark – Tre Kronors främsta målskytt i OS – ordnade en svensk 5–0-ledning när Sverige återigen spelade fem mot fyra.

Matchen slutade 7–1 efter att även Max Friberg fått skriva in sig i målprotokollet och Rasmus Asplund sedan gjort sitt sjätte mål i turneringen och andra för kvällen – även detta i powerplay när han bara behövde sätta klubbladet i isen för att styra in Nylanders stenhårda passning.

– Det var roligt att det klickade bra i båda powerplayen, jag tror det blev två mål var så det var kul, säger Nylander som varvade mellan två uppställningar i numerärt överläge.

Hade du förväntat dig en så här bra start?

– Mja, man tänker inte så mycket på att göra poäng utan mer på att komma in, skapa lägen och göra det man ska ute på isen. Att göra poäng är bara en bonus men det var en bra start för mig att komma in på det sättet i laget.

William Nylander trivs i VM-sammanhang. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

Och många bonuspoäng har det blivit. I sitt tredje världsmästerskap har Nylander nu gjort 35 pinnar på 19 VM-matcher.

Är det något speciellt med de här sammanhangen som gör att det lossnar?

– Jag vet inte. Jag tycker bara att det är kul att vara här. Det är bra spelare man spelar med, så det gör det enklare.

– Jag tycker alltid det är lika kul att komma hit och varje gång jag har varit med så har gruppen varit riktigt skön och gjort det enkelt för alla att göra sitt. Det är jättekul.

Många trodde att Norge lyckades reducera till 2–6 när pucken på ett märkligt vis studsat via sargen in i ett vidöppet svenskt mål – men eftersom pucken ändrade bana via domarens skridsko och ställde målvakten Magnus Hellberg totalt godkändes inte målet.

Just det var dock av ringa betydelse för matchutvecklingen. Desto viktigare var den svenska trepoängaren som betyder att Tre Kronor är Finland hack i häl, en poäng efter värdnationen i gruppen med en omgång kvar.

I den sista matchen väntar Lettland på tisdag. Senare samma dag får Finland tuffare motstånd i form av Tjeckien.

Läs mer:

Oliver Ekman-Larsson saknades mot Norge: ”Inte spelbar”

Laget som Garpenlöv inte vill möta i en VM-kvart: ”Då får vi fullt upp”

Tre Kronors powerplay sämre än Kazakstans: ”Inte nöjd”

Schweiz nära gruppsegern – sänkte Kanada

Revanschsugen Nylander på plats i Tammerfors: ”Hungrig”

Ullmark föll i målvaktskampen mot bästa vännen: ”Surrealistiskt”