Nytt klubbrekord av Skellefteå – 13:e raka segern

Så här lång segersvit har västerbottningarna inte haft någon gång tidigare i klubbens historia.

– Senast rekordet sattes var när det blev SM-guld. Vi får hoppas på nåt liknande, säger tvåmålsskytten Max Lindholm till C More.

Hemmalaget inledde jakten på rekordet direkt och tog omgående ett rejält grepp om taktpinnen. Laget tvingade Oskarshamns målvakt Joe Cannata till flera svåra räddningar, men efter 3.19 tvingades amerikanen kapitulera. Trycket mot kassen blev för stort och Skellefteåforwarden Max Lindholm kunde slå in sin egen retur till 1–0.

Oskarshamns forwardsstjärna Patrik Karlkvist tecknade i veckan ett lukrativt femårskontrakt med klubben. Han fick i slutet av öppningsperioden ett drömläge till en första avbetalning när han i en kontring kom helt fri med hemmamålvakten Linus Söderström, men lyfte pucken över.

– Vi får väl tacka Joe i kassen för att vi inte släppt in fler, det är ingen bra period från oss och vi skapar ingenting. Först och främst måste vi sortera ut lite bättre i egen zon, blockera skott och få upp energin, sade Karlkvist till C More efter öppningsperioden.

I den andra perioden kröp Oskarshamn närmare och hade bud på en kvittering. Då trädde Skellefteås veteraner in i handlingen.

Först sköt Joakim Lindström, 39, sitt patenterade handledsskott rakt upp i det bortre krysset. Sedan utökade Oscar Möller, 33, sin ledning i målligan i numerärt överläge. Hans 16:e fullträff kom sedan han först träffat stolpen och sedan kunde lägga in pucken i öppet mål.

Nästa powerplay-mål för hemmalaget kom i slutet av mittenperioden när Max Lindholm kopierade Lindströms mål och sköt ett handledsskott som Joe Cannata inte hade en chans att klara.

I stället för en Oskarshamnskvittering stod det därför 4–0 på anslagstavlan efter två perioder.

Backen Jonathan Pudas var tillbaka i Skellefteå igen efter en skada och assisterade till tre av lagets fyra mål.

Hemmadominansen fortsatte även i den tredje perioden och laget får nu fokusera på klappar och julskinka innan jakten på nya rekord fortsätter i mellandagarna.