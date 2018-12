Han märkte det redan i världscuptävlingarna efter OS.

Sverige – som varit nere i en djup skidskyttesvacka – är plötsligt en snackis i skidskyttevärlden. Två guld och två silver i Pyeongchang har satt ett ungt landslag i ett nytt läge. Och nu är det slut på att vara underdog.

– Vi får nog räkna med att inte kunna smyga under radarn på samma sätt, säger dubble OS-medaljören Sebastian Samuelsson och tillägger:

– Man märker att det är lite fler kameror som följer än när man kommer hit.

Det är dagen före vinterns världscuppremiär i slovenska Pokljuka. Solen bryter fram genom ett molndis över grantopparna. På förmiddagsträningen knäpper landslagsledare på skidskyttevallen upp jackor och kastar av sig mössor.

Än så länge märks varken extra press eller ny stjärnstatus. Men Sebastian Samuelsson, som inledde Sveriges skräll-OS i vintras med silver i jaktstart för att sedan avsluta med guld i stafett, skrattar, berättar:

– Nu förväntas man ta mer ansvar, göra mer jobb.

Hur?

– Det finns ju lite oskrivna regler. I sprinten i Kontiolahti till exempel, efter OS, startade Erik Lesser (Tyskland) 30 sekunder efter mig. Jag bommade ett i liggande och han sköt fullt, så vi gick ut samtidigt på andra varvet.

– I normala fall lägger jag mig bara i rygg och tänker ”du är den stora stjärnan, du tar ansvar – lita inte på mig”. Men han la sig ju i min rygg! Och nånstans halvvägs började jag veva på honom, att han skulle komma fram. Då fick jag till svar: ”Ja! So slow are you not!”

Hanna Öberg tog OS-guld i distans och silver i damstafetten. Foto: Jonas Lindkvist

21-årige Samuelsson – som i världscupen aldrig har varit bättre än 13:e individuellt – tog i Pyeongchang klivet in i världstoppen. Därefter har han dessutom ställt sig på barrikaderna, utanför arenorna, i en intensiv kamp mot dopning. Tuffa ställningstaganden – som en bojkott av världscupavslutningen i Ryssland i våras – har lett till hot och hat från nättroll. Men också hela vägen till Vita huset i USA, och till hyllningar från konkurrenter.

Plötsligt är Sebastian Samuelsson ett namn som alla känner igen.

Och själv känner han affischnamnen.

– I vintras pratade jag mycket med Fourcade om sådana här saker, säger Samuelsson om vikten av att som idrottare ta ställning.

– Jag känner ett stöd även från honom.

Fransmannen Martin Fourcade är skidskyttecirkusens största stjärna. Redan under OS hyllade världscupdominanten Samuelsson:

– Jag tror att han blir en stor idrottsman för framtiden, sade Fourcade i Sydkorea – och tillade om svenskarnas totala OS-insats, som även innehöll en seger i distansloppet av Hanna Öberg och ett silver i damstafetten:

– Jag är överraskad, jag tror att alla är överraskade. Jag vet att skidskytte inte har varit så stort i Sverige de senaste åren men det här kommer sätta spotlighten på sporten.

Skidskyttets fixstjärna Martin Fourcade (Frankrike) ihop med sportens nye profil – Sveriges Sebastian Samuelsson – under medaljutdelningen efter OS-jaktstarten i vintras. Foto: Jon Olav Nesvold/Bildbyrån

Ola Lunde, mångårig skidskytteexpert för norska NRK, kan bara hålla med.

De nya svenska framgångarna ligger i förbundskapten Wolfgangs Pichlers ledarskap, i generationsväxlingen, vallateamet och i Sveriges OS-uppladdning i ett blåsigt Östersund, tror Lunde.

– Pichler har satsat på nya, unga, åkare som är villiga att göra det där lilla extra jobbet. Som inte är rädda för det, säger han.

– Och Sverige hade väldigt smarta förberedelser, medan norska laget har fått kritik för att man hade förberett sig alldeles för dåligt för vinden.

Nu kommer andra nationer att börja studera svenskarna mer noggrant, tror NRK-experten. Åkarnas status har höjts.

– Ja, helt klart. Det finns mer respekt för svenskarna nu och man följer mycket mer vad svenskarna gör.

Hur går snacket i Norge?

– För de norska herrarna tror jag det var det en jättechock att Sverige slog dem i stafetten och vann OS-guldet. Man hade förväntat sig en kamp med andra nationer.

Har svenskt skidskytte fått revansch?

23-åriga Hanna Öberg, som på det Internationella skidskytteförbundets hemsida plötsligt nämns som en utmanare till världseliten, funderar på frågan.

– Det är roligt att få visa att vi är duktiga, svarar hon sedan.

– Och att vi nu får mer folk som tror på oss.

Ola Lunde har varit norska NRK:s skidskytteexpert i nära tjugo år. Foto: Jon Olav Nesvold/Bildbyrån

I takt med att tidigare VM-medaljörer som Helena Ekholm, Björn Ferry och Carl Johan Bergman avslutade karriären tappade svenskt skidskytte uppmärksamhet och rubriker. Under världscuppremiären i Östersund i fjol kunde svenskarna mer eller mindre gå rakt igenom en tom intervjuzon.

I år lär läget bli ett annat, först och främst efter söndagens mixedstafetter i Pokljuka.

– Det blir lite fler stopp i mixade zonen än det brukar vara! säger Hanna Öberg och skrattar.

29-årige Fredrik Lindström, som avgjorde herrstafetten i OS, har varit med om hela resan: de forna glansdagarna, medieskuggan och nu det nya lyftet.

– Vissa presskonferenser…, säger Lindström, ler lite snett och minns tillbaka:

– Det blir inte så roligt om det är bara en eller två personer där.

Han fortsätter:

– Så jag tycker att det är roligare att det är drag kring oss nu, då brukar jag skärpa till mig också och då känns det mer meningsfullt än om det inte är någon publik eller något intresse runtom.

Ny uppmärksamhet. Plötsligt är svenskt skidskytte i ropet igen. Foto: Adam Wrafter/Bildbyrån

Uppsvinget kom lägligt för skidskyttarna.

Nu handlar vintern om att rida vidare på vågen in mot hemma-VM, i Östersund mars.

– Jag är taggad på mer, konstaterar Sebastian Samuelsson.

– Det är en helt fantastisk skön känsla att ta en OS-medalj, men det är ändå ganska kortsiktigt.

***

