Hattrick av Quaison i Bundesliga

I torsdags gjorde Alexander Isak två mål i Real Sociedads imponerande 4–3-seger mot Real Madrid i spanska cupens kvartsfinal. Två dagar senare ville inte landslagskollegan Robin Quaison vara sämre – utan i stället ett mål bättre.

I det viktiga ligamötet mellan Hertha Berlin och Mainz på den nedre halvan av tyska Bundesliga blev Quaison tremålsskytt i 3–1-segern.

Först satte 26-åringen 1–0 i den 17:e minuten sedan han tagit emot bollen strax utanför Herthas straffområde, fintat bort en motståndarspelare och placerat in bollen med högern.

I 82:a minuten stötte Quaison in 2–0 med vänstern efter ett fint förarbete från inhopparen Karim Onisiwo och på tilläggstid fullbordade Quaison sitt hattrick med ett straffmål till 3–1 i 94:e. Hertha Berlin hade dessförinnan reducerat till 1–2 sedan Dedryck Boyata nickat in bollen via en Mainzspelare.

Robin Quaison gör sin målrikaste säsong i proffskarriären sedan han lämnade AIK sommaren 2014. Lördagens hattrick är hans andra i Bundesliga, senast det hände var i 5–0-segern borta mot Werder Bremen den 17 december förra året.

I och med 3–1-segern närmade sig 15:e-placerade Mainz (21 poäng) 13:e-placerade Hertha (23 poäng) i tabellen