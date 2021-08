Ny svensk succé i segling – OS-silver för Dahlberg och Bergström

Redan före onsdagens finalsegling var guldet kört för Anton Dahlberg och Fredrik Bergström i 470 då Australiens överlägsna duo Mathew Belcher och Will Ryan säkrat förstaplatsen efter bland annat sju topp tre-placeringar på tio race.

Däremot fanns alla möjligheter för svenskarna att ta hem silvermedaljen – vilket man också klarade av.

Försprånget till de spanska träningskompisarna Jordi Xammar och Nicolas Rodriguez på bronsplatsen var på förhand bara fyra poäng, men när medaljracet väl var i gång ökade avståndet sakta men säkert.

Sverige tog en tidig ledning, passerades förvisso av Australien som även tog hem finalracet – men lyckades sedan på ett imponerande sätt försvara andraplatsen och hålla Spanien bakom sig.

När regattan väl var avslutad och båten angjord i hamn gick Anton Dahlberg fram till en tv-kamera med tårar i ögonen, bjöd på en slängkyss och konstaterade:

– The race of my life (mitt livs race)!

Dahlberg och Bergström fick därmed revansch efter sjätteplatsen på OS i Rio för fem år sedan och har nu tagit sin första olympiska medalj.

– Det är det bästa som har hänt i ens seglarkarriär. Det är obeskrivligt nästan. Underbart i varenda cell i kroppen. Magi, säger en överlycklig Anton Dahlberg som 36 år gammal nu äntligen får kliva upp på pallen i sitt fjärde OS.

Paret, som tävlar för KSSS, har seglat tillsammans sedan 2012, har bland annat vunnit världscupsilver sedan tidigare och tillhört världseliten i flera år.

– Vi har kämpat för det här så länge, Anton och jag, säger Fredrik Bergström och fortsätter:

– Vi är där för varandra, hjälper varandra och är som bäst tillsammans. Vi lyckas ha en uppåtgående kurva i OS och gör vårt bästa race i det sista och avgörande finalracet. Jag är jäkligt stolt.

Med en arm över den andras axel får Fredrik Bergström det nästan att brista känslomässigt hos kamraten Anton Dahlberg i Discoverys intervju när han tillägger:

– Vilken jäkla resa jag har gjort med Anton. Vi har varit tillsammans i vått och torrt, det har gått upp och ner men vi har stått tillsammans hela vägen och nu står vi här som silvermedaljörer. Det är det här vi har drömt om.

Sverige har nu tagit totalt sex medaljer, två guld och fyra silver, i Tokyo. För svensk segling har OS varit en succé efter att även Josefin Olsson blivit tvåa i laser radial i slutet på förra veckan.

– Det gav energi. Det lyfte oss, säger Anton Dahlberg om ”Jossans” medalj och tillägger:

– Nu kommer vi bara dansa på hotellrummet. Vi kommer bara njuta. Det kommer vara mycket glädje i natt, det är en sak som är säker.

