Nytt prov visar bakslag för simmaren: ”Men de har uteslutit det värsta”

– Med tanke på att jag inte ens har varit förkyld de tio senaste månaderna var det ett märkligt besked att få. Fast allt som händer nu är väldigt konstigt så jag borde inte vara förvånad, fortsätter han.

21-årige EM-femman långdistanssimmaren Victor Johansson berättade i DN för drygt två veckor sedan om den tuffa tid han går igenom sedan hans testosteronvärden oförklarligt hade rasat i botten.

– För en kille i min ålder förstör det allt. Till exempel innebär det att jag har ungefär samma kapacitet att lägga på mig muskelmassa som en 85-åring, berättade Victor Johansson som pluggar på University of Southern California i Los Angeles.

Detektivarbetet för att försöka klarlägga de bakomliggande orsakerna till det låga testosteronvärdet har pågått i ett par månader, om än med viss fördröjning på grund av coronakrisen.

Någon förklaring till det har läkarna ännu inte hittat, men Victor har åtminstone fått ett positivt besked.

– De senaste två veckorna har jag fått svar på två olika prover. Första provet visade att hormonerna hade fortsatt gå ner, men det andra provet visade glädjande nog att de var på väg uppåt igen, berättar Victor Johansson.

– Alla symtomen har inte försvunnit, men jag känner att jag åtminstone har fått tillbaka lite energi.

21-årige Victor Johansson har varit med i flera VM och EM. Foto: Christine Olsson/TT

Men mitt i glädjen över att något positivt hänt, har Victor fått ett nytt svårförklarligt besked.

De senaste provsvaren visade nämligen också att han har ett lågt antal vita blodkroppar. Så nu finns ytterligare en sak som måste utredas.

– Jag kommer faktiskt precis från läkaren där de har tagit ett nytt blodprov för att noga kunna studera antalet vita blodkroppar. Så nu ska mitt blod under mikroskop där de ska undersöka så att jag inte har någon autoimmun sjukdom (när de vita blodkropparna angriper kroppens egna celler).

– Det kan låta som en oviktig grej – ja, nästan patetisk – men sedan de här problemen började har jag haft iskalla händer. Jag har kunnat vara ute i 30 graders värme här i Los Angeles och ändå är mina händer som isbitar. Därför vill de kolla blodet och proteinerna.

– Så för att sammanfatta den senaste tiden verkar det vara två steg framåt och ett steg bakåt som gäller, och det känns helt okej. Då rör jag mig åtminstone framåt om än sakta.

Det är väldigt många lösa trådar, och ingen självklar koppling mellan dem eller något som länkar dem samman.

21-årige Victor Johansson är en man som alltid väljer att se glaset som halvfullt, något som blir tydligt när han svarar på frågan om hur han hanterar oron och osäkerheten.

– Naturligtvis är det här trist. Jag har drömmar med min simning, och vet vad jag vill åstadkomma. Men jag kan inte säga att jag är speciellt orolig. Läkarna började med att utesluta de värsta tänkbara orsakerna till varför min hormonbalans har ändrats, som till exempel hepatit. Eftersom de har undersökt och dubbelkollat allt och fortfarande inte har hittat något tänker jag att det inte kan vara något jätteallvarligt, säger Victor Johansson.

– Det är mer att det hade varit skönt att få en förklaring till varför kroppen beter sig som den gör. Det är väldigt många lösa trådar, och ingen självklar koppling mellan dem eller något som länkar dem samman.

– Något det i sig inte behöver vara. Det kanske bara är så enkelt att jag kört min kropp i botten med för hård träning under för lång tid. Det här är inte något som har uppstått på en vecka, och det kommer inte att försvinna på en vecka. Det kommer att ta tid för kroppen att återhämta sig. Jag får ha tålamod och lita på läkarna.

Victor Johansson måste ha munskydd när han vistas utomhus i Los Angeles. Foto: Privat

I dessa coronatider är Victor Johanssons vardag i Los Angeles inte sig lik. Staden är i princip stängd, och när han är utomhus måste han använda mask. I flera av USA:s stater börjar man lätta något på restriktionerna, men i Kalifornien har inga sådana lättnader ännu genomförts.

– Här på Campus brukar det dagligen röra sig 40.000-50.000 studenter. Nu är vi kanske mellan 500 och 1.000 som är kvar. Så det är väldigt tomt och öde, berättar Victor.

– Tittar man utifrån på hur min vardag ser ut just nu skulle nog många säga att jag borde vara rejält uttråkad, men jag är faktiskt inte det. Jag tycker tiden går fort.

Simbassängen är stängd sedan flera veckor tillbaka, och Victors träning begränsar sig till löpträning och en tur på motionscykeln hemma i lägenheten.

– I och med att OS har flyttats fram känner jag mig inte stressad. Jag har fått ett extra år på mig.

– Så för mig var OS-flytten ett lyckokast, även om skälen till den naturligtvis är hemska.

All Victors undervisning sker online, men snart är läsåret över. Enligt den ursprungliga planen skulle han ha flugit hem till Sverige den 6 juni, men det planet har ställts in. I stället bokades han om till den 10 juni, men det planet har också ställts in.

Nu hoppas han få resa hem den 15 juni, men han tar inget för givet.

– Jag försöker att ta varje dag som den kommer och inte oroa mig för mycket. Är det något som den här tiden har lärt mig är att det att det inte går att planera allt för långt framåt. Jag får bara hoppas att det en dag lyfter ett plan med mig ombord.

– Jag har det bra här, och det är inte synd om mig. Det är klart att jag saknar min mamma och pappa och att jag hoppas få komma hem och träffa dem. Men jag pratar med dem varje dag så vi har en bra kontakt även om vi är på olika platser.

Victor Johansson väljer, trots de många frågetecknen i livet just nu, att se glaset som halvfullt: ”Det är inte synd om mig.” Arkivbild. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

Victor har också regelbunden kontakt med simlandslagets läkare René Tour för att hålla honom uppdaterad om det som sker.

– Jag har ett bra stöd så jag känner mig inte ensam i det här, säger Victor.

Om Victor lyckas ta sig till Sverige under sommaren ställs han snart inför en ny fråga. Får han komma tillbaka till Los Angeles när höstterminen ska starta? Och vill han i så fall det?

– Av rädsla för vad som ska hända om alla studenter från olika stater och olika länder kommer tillbaka samtidigt kan det bli så att de fortsätter med undervisningen online även under hösten. Då är det också högst tveksamt om våra träningsanläggningar håller öppet.

– Blir det på det sättet talar det mesta för att jag stannar kvar i Sverige.