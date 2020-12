Nytt stödpaket – 335 miljoner till idrotten

Stödet omfattar januari och februari 2021. Pengarna kommer precis som tidigare att fördelas av Riksidrottsförbundet (RF).

RF har tidigare begärt minst två miljarder kronor i krisstöd för hela 2021.

– Vi kan inte hålla på att planera kvartal för kvartal. Vi måste höja blicken och börja tänka i ettårscykler, sade ordföranden Björn Eriksson till DN i november.

Nu säger Eriksson till DN apropå det nya stödet för årets första två månader:

– Om man tittar på detta tal (335 miljoner kronor för januari–februari) så blir det ju minst två miljarder för hela året. Antagligen har siffran kommit fram genom att man tagit en sjättedel av beloppet.

– Så med en välvillig tolkning har de gett oss vad vi begärde, dock för två månader snarare än för ett år, och de har sagt att de tänker återkomma. Det är bra, men jag tror att vi måste vrida oss ur kvartalstänkandet framöver.

Under 2021 är idrotten i behov av både ett kompensationsstöd, för uteblivna intäkter under pandemin, och ett omställningsstöd, för en verksamhet som tvingas ställa om – säger Eriksson.

Detta oavsett ett eventuellt vaccins intåg under året.

Den 19 januari presenterar RF en ”scenarioplanering” som bygger på fyra scenarier av ”varierande jävlighetsgrad”, säger Eriksson.

– Där kostar det ”billigaste” alternativet ungefär två miljarder, säger han.

Är det oroande att ni bara får stöd för två månader till att börja med?

– Nej, regeringen har använt argumentet att det här hänger ihop med andra stöd. Och det kan jag leva med bara jag är fullständigt övertygad om att detta ska ses som en delbetalning. Det viktiga nu är att stödet fortsätter.

Under 2020 har Riksidrottsförbundet sammanlagt fördelat 1,5 miljarder extra kronor från regeringen till svensk idrott – 500 miljoner under våren och en miljard under hösten.

– Det tidigare stödpaketen har varit väldigt viktiga för svenska idrottsrörelsen och för att den ska ta sig igenom coronapandemin, säger idrottsminister Amanda Lind till TT.

– Stödet riktar sig mot barn och unga och föreningar som bedriver stor ungdomsverksamhet. RF kommer fortsätta att föra en dialog med specialförbunden.

Samma medskick som fanns i höstens stödpaket finns även nu. Pengarna ska inte bidra till mer ojämställdhet inom idrotten.

– Det medskicket såg vi fick effekt. Av de klubbarna som var utsatta fick nästan alla 100 procent av vad de sökte stöd för. RF ska ta hänsyn till att stödet inte förstärker befintliga ekonomiska gap, säger Lind, som samtidigt öppnar för mer pengar till idrotten:

– Vi är naturligtvis beredda att fortsätta stötta idrotten, det har regeringen tydligt visat under hösten. Stödets storlek ligger i linje med vad RF har efterfrågat, säger hon.

– Jag ser att pandemin fortsatt kommer att påverka idrotten under 2021.

