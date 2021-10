Oavgjort i både Varberg och Halmstad

Varberg hade bollen mest, men skapade inte de riktigt heta chanserna. När skotten väl kom stod engelsmannen Alfie Whiteman i vägen och räddade poängen åt Degerfors.

Målvakten som Degerfors lånade in från engelska Tottenham i somras visade sig spela en viktig roll i matchen.

Varberg tryckte på mest i första halvlek och inte blev det lättare för Degerfors. En halvtimme in i första halvlek kom en het Victor Edvardsen sent i in en duell och fick gult kort.

Tio minuter senare stämplade han en motståndare och fick lämna planen för gott. Degerfors fick spela resten av matchen utan anfallaren som är i storform efter att ha gjort båda målen senast i 2–1-segern mot guldjagande AIK.

Adam Carlén i bortalaget hade hoppats på en annan utgång mot Varberg, men i slutändan glad åt poängen.

– Egentligen ville vi åka ner hit och ta tre poäng. Efter utvisningen blev det att kriga för att hålla nollan och det blev en riktigt skön poäng, säger han till Discovery.

Varberg kunde inte utnyttja övertaget. Närmast kom Robin Simovic som nickade ett inlägg från höger. Alfie Whiteman såg med en jätteräddning till att Degerfors kunde stå emot.

– Vi har två i stolpen och min nick som han (målvakten) kanske inte borde kunnat ta, vi hade lite marginaler mot oss, säger Simovic till Discovery.

Anfallaren Simovic byttes in i andra halvlek. Han var tillbaka i spel efter att ha varit skadad och missat de senaste sex matcherna.

Halmstad–Östersund, lördagens andra viktiga bottenmöte, slutade också med delad poäng, 1–1. Sadat Karim gav Halmstad ledningen i den 40:e minuten, men bara tre minuter senare kvitterade Blair Turgott för tabelljumbon.

Med kvarten kvar fick Östersunds Malcolm Scott sin andra varning i matchen, men inte heller Halmstad lyckades dra fördel av det numerära övertaget för att ordna en seger.

Med åtta omgångar kvar att spela har Halmstad 23 poäng, en mer än IFK Göteborg och Degerfors. Mjällby, 21 poäng, ligger just nu på kvalplats, men kan avancera vid poäng i söndagens bortamatch mot Malmö FF.

Örebro, 16 poäng, och Östersund, 13, innehar fortsatt de två nedflyttningsplatserna.