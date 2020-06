Oenighet om fortsatt spel i League One

Engelsk ligafotboll har legat nere sedan början av mars till följd av coronakrisen. Nyligen lämnade den brittiska regeringen klartecken för spel, inför tomma läktare. Premier League drar i gång 17 juni, Championship tre dagar senare. League Two har beslutat att ställa in resten av säsongen. I League One däremot råder oenighet. Besked kommer under tisdagen.