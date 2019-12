Ögonblicken som definierade sportåret 2019

JANUARI

Sverige leder VM-finalen i bandy med 5–3 efter 78 minuters spel, men tappar greppet och förlorar i förlängningen. Foto: Sebastian Lamotte/Bildbyrån

Ryska mål förstör den svenska finalfesten i Vänersborg

Christoffer Edlund ser länge ut att bli den stora svenska hjälten i bandy-VM. Med ett vackert skott i krysset sätter han 5–3 mot Ryssland i VM-finalen.

Men guldjublet i Arena Vänersborg fastnar i halsen.

Trots ledning med två mål inför sista tolv minuterna blir det inget firande.

Ryssland gör två mål på hörnor och avgör sedan i början av den andra förlängningskvarten och vinner med 6–5. Supertalangen Almaz Mirgazov skjuter guldet till ryssarna. Den svenska kollapsen är ett faktum.

De blågula spelarna får se på när Ryssland firar sitt 26:e VM-guld genom tiderna.

Skarpskytten Christoffer Edlund försöker sätta ord på känslorna.

– En av de tyngsta förlusterna jag har varit med om. Inte minst eftersom vi har en så jäkla go grupp, som man hade hoppats få fira med, säger Sandvikens stjärna efter prisutdelningen när han fingrar på ännu en silvermedalj.

Emiliano Sala hyllas i Nantes. Foto: Federico Pestellini/IBL

Emiliano Sala kraschar i Engelska kanalen

Ett privatplan av typen Piper Malibu försvinner från radarn och kraschar i Engelska kanalen. Två veckor senare lokaliseras vraket på 63 meters djup, norr om Guernsey. Ytterligare tre dagar senare bärgas passagerarens kropp ur vraket. Det är fotbollsspelaren Emiliano Sala. Argentinaren har två dagar före kraschen skrivit kontrakt med Cardiff och reste tillbaka till Frankrike för att tömma bostaden och ta farväl av lagkamraterna i Nantes. 16 februari sker begravningen i hemstaden Progreso i Argentina.

Loui Sand. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Loui Sand slutar: ”Jag är född i fel kropp”

Loui Sand fick mest speltid av samtliga blågula spelare när Sverige den 14 december 2018 förlorade matchen om femteplatsen i handbolls-EM mot Norge.

24 dagar senare avslutar 26-åringen karriären.

I podcasten Utkast berättar Sand känslosamt om beslutet att sluta med handbollen och ställa sig i kö för könsdysfori.

– Det har funnits ett antal dagar då jag ställt mig frågan. Varför har jag blivit såhär? Adopterad, mörkhyad, lesbisk och nu transsexuell, säger Sand som adopterades från Sri Lanka vid fyra månaders ålder.

Om funderingarna på att det kanske varit enklare att fortsätta ljuga.

– Men det har jag gjort i alldeles för lång tid. På något sätt känns det minst läskigt att säga som det är. För det är dags för det nu. Äntligen mår jag bra.

Sand kom upp i 105 landskamper, sista landslagsmålet var en reducering av Norges ledning till 6–8 i Paris inför 8.639 åskådare.

Andreas Palicka räddar under VM-matchen mot Argentina. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Palicka Ninja-räddar: ”Jag var helt borta och halkade”

”Oj oj oj, såg du? Titta va högt upp han är! Det är Ninja Turtles 2.”

Förre stormålvakten och expertkommentatorn Claes Hellgren vet inte till sig av upphetsning. Föremålet för hans entusiasm är Andreas Palicka som i matchen mot Argentina under VM i Danmark visar att handbollsmålvakter också är akrobater.

25 minuter in i matchen hoppar Ramiro Martinez in från högerkanten och avlossar ett högt skott. I nio fall av tio ska det vara mål, men den här gången är en fot i vägen. Hur Palicka kunde få upp benet så högt så snabbt är ett mysterium.

”Jag var helt borta och halkade”, är hans egen förklaring.

”Ninjaräddningen” var inte Palickas enda i segermatchen, 31–16, mot Argentina. Hans räddningsprocent blev otroliga 53 procent. Och så gjorde han ett mål också.

FEBRUARI

Lindsey Vonn avslutar karriären och håller show i målfållan. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Vonns sista show – firar med Stenmark och rosaklädd hund

Knäna hade för länge sedan sagt sitt och dagarna före hade hon kraschat i super-G:n. Men när Lindsey Vonn kommer ner i VM-störtloppet i Åre är det i ledning.

Det räcker hela vägen till brons.

Den amerikanska superstjärnan som nästan blivit större än sin sport får sitt sagoslut på karriären. Och det sagoslutet blir känslosamt.

Kramar från konkurrenter, intervjuer, firande med familjen, med svenska skidgiganten Ingemar Stenmark och med sin hund – för dagen iklädd en rosa overall – avlöser varandra.

Det är ”Lindsey Vonn-show” i mer än två timmar i målfållan.

Hon når visserligen inte Stenmarks 86 segrar men stannar på 82, som bästa kvinnliga åkare genom tiderna.

Backen ”Gästrappet” prepareras inför damernas VM-tävling i storslalom. Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Snömosbacken får SOK att svettas

”VM-backe sönderriven” lyder rubrikerna halvvägs in i alpina VM i Åre.

”Absolut ett misstag”, erkänner tävlingschefen Hans Olsson.

Hemma-VM blir knappast det propagandamästerskap som inte minst Sveriges olympiska kommitté (SOK) räknat med inför omröstningen av OS-värd för 2026. Flera höjdare är på plats i Sveriges alpin-Mecka, SOK har tagit sina gäster med sig i helikopter högt upp över Åreskutan – men det som började med minus 20 grader har förvandlats till snö och slask, kritik från åkare och nu alltså en förstörd VM-backe.

Arrangörerna gör en missräkning när damernas storslalombacke rivs sönder av pistmaskiner och sprutas med vatten för att bli hårdare. Kylan uteblir, och backen förvandlas till ”ett hav av strösocker”.

Tävlingen kan, till sist, räddas. Värre är det med betyget.

– Det här förtjänar inte att vara en OS-backe, säger amerikanska stjärnan Mikaela Shiffrin till Expressen.

Inför skid-VM handlar många av frågorna till Calle Halfvarsson om den video han spelat in för det norska humorprogrammet ”Helt Ramm”. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Halfvarssons video skapar storm: ”Jag rycktes tyvärr med”

Calle Halfvarsson får sämsta tänkbara uppladdning inför längd-VM i Seefeld. Kvällen innan premiären lägger norska NRK ut en parodisk musikvideo från sitt humorprogram Helt Ramm.

Tillsammans med före detta sprintåkaren Robin Bryntesson spelar Halfvarsson tuff i en hiphopvideo, de hånar de norska åkarna i inslag som bland annat handlar om tuttar och snoppar.

För Halfvarsson är det ett sätt att ge igen för det hån han ofta råkar ut för i Norge, inte minst från Petter Northug.

– Jag rycktes med, det blev ingen bra grej av det, säger Halfvarsson när han dagen efter ber om ursäkt för sin medverkan.

Maja Dahlqvist tröstas efter sprintfinalen i skid-VM i Seefeld. Foto: Andreas Bardell/Aftonbladet/TT

Kurvkraschen spräcker drömmen om guld

Det är i högerkurvan drömmen om en svensk trippel går i kras.

Stina Nilsson, Jonna Sundling och Maja Dahlqvist jagar Maiken Caspersen Falla och publiken i Seefeld skriker av upphetsning när trion närmar sig den norska stjärnan ett par hundra meter före mål.

Det är då Maja Dahlqvist och Jonna Sundling hakar i varandra och ger Stina Nilsson fritt fram.

Men framför henne stakar Caspersen Falla i ensamt majestät mot mål.

Dahlqvists besvikelse går inte att ta miste på.

– Jag är arg, sur och ledsen. Det är så jävla onödigt, alla verkar ju vara i bra form så det är bara onödigt, säger Dahlqvist som åkte in som sexa.

För Stina Nilsson, som skadade sig en månad före VM, blir premiären ett kvitto på att hon på allvar kan ta upp kampen med de norska åkarna.

Tre dagar senare får Dahlqvist sin revansch när hon tillsammans med Stina Nilsson vinner sprintstafetten.

Den österrikiske skidåkaren Max Hauke grips av polisen under en pågående blodtransfusion, mitt under skid-VM i Seefeld. Foto: Jürgen Feichter/Imago

Skidåkaren Max Hauke grips med en kanyl i armen

Bilderna av en man med en kanyl i armen kablas ut över hela världen.

Det är mitt under en blodtransfusion som polisen kommer på besök och avslöjar Max Haukes och Dominik Baldaufs försök att dopa sig för att nå framgångar.

Det är inte det Österrikes Max Hauke vill bli berömd för.

Han hade hoppats på att bli nationens hjälte i skidspåren men sitter nu skamsen med den österrikiska tidningen Krone Zeitung och försöker förklara hur allt det här kunde hända.

– På något sätt lyckades vi leva ett perfekt dubbelliv, säger Hauke.

Men det blev knappast perfekt.

Hauke och Dominik Baldauf hann köra in på en sjätteplats i lagsprinten innan dopningsskandalen briserade.

Totalt grips fem åkare under dopningsrazzian under VM i Seefeld.

Utredningen visar att Hauke och Baldauf dopat sig sedan 2016, alla duons resultat från och med 1 april 2016 stryks.

Hauke och Dominik Baldauf stängs senare av i fyra år för bloddopning.

Frida Karlsson med sitt VM-silver. Foto: Jonas Lindkvist

Frida Karlssons VM-silver

Hon sitter i ledarstolen och ser osäker ut när hon pratar med pojkvännen William Poromaa på Facetime.

Karlsson hör att han skriker att hon kan ta en medalj, det finns till och med guldchans.

– Då ville jag bara tysta ned honom. Jag satt där väldigt länge innan jag förstod att det skulle räcka långt, säger Karlsson smått chockad efter loppet.

19-åriga Frida Karlsson är sist in i VM-truppen och kommer till Seefeld direkt efter sin debut i världscupen.

Det är på tio kilometer klassisk stil som hon får sitt stora genombrott.

När Karlsson närmar sig norska storfavoriten Therese Johaug, ett tag skiljer det bara fyra sekunder, går det ett sus genom publiken på skidstadion.

I mål är Johaug tolv sekunder före Karlsson.

I väntan på blomsterceremonin faller tårarna på svenskan, som sedan försiktigt kliver upp som tvåa på prispallen.

– Jag vet inte vad man ska göra när man kliver upp. Jag har aldrig gjort det förut, säger Karlsson.

Charlotte Kalla drar ifrån norskan Astrid Uhrenholdt Jacobsen och lägger grunden till det svenska stafettguldet under skid-VM i Seefeld. Foto: Jonas Lindkvist

Kallas guldryck i stafetten

Handlar det om stafett kan man lita på Charlotte Kalla.

Det är i den tunga backen kilometern före växlingen som Kalla drar ifrån norskan Astrid Uhrenholdt Jacobsen och ger Stina Nilsson ledningen med nästan 19 sekunder inför slutsträckan.

Therese Johaug kommer i kapp men i spurten är det som väntat Nilsson som är starkast och för Sverige till VM-guld i Seefeld.

Kalla, mästerskapsdrottningen som inte visat form, berättar att hon var rejält nervös inför stafetten.

– Det var en obehaglig känsla, man blir extra nervös för att det är en stafett och man vill inte sabba för alla andra.

Nu är hon tillbaka på tronen, den mörka blicken är borta och det är med glittrande ögon hon kramar om Ebba Andersson, Frida Karlsson och Stina Nilsson.

Ulla Gustavsson avgår som Simförbundets ordförande efter stark kritik. Foto: Julia Mård

Ulla Gustavsson avgår efter slöjdebatt

Simförbundets ordförande Ulla Gustavsson kommenterar Riksidrottsförbundets bilder på barn i slöja i en intervju med Aftonbladet: ”Nu visar RF att de gillar och uppmuntrar hedersförtryck: könsstympning, barnäktenskap, hedersvåld.” Gustavsson säger apropå en bild på en flicka i hijab som provar sportskytte att den ger ”andra associationer av att hon har vapen i hand”.

Gustavsson får stark kritik för sina uttalanden och DN avslöjar att Simförbundet inte har förtroende för henne och att hon därför avgår.

I en längre intervju med DN förklarar Ulla Gustavsson att hon i intervjun ”använde överord” men att hon är rejält förbannad över att hon medvetet misstolkats, hur hon hade förväntat sig att Simförbundet skulle ha högre i tak och att Riksidrottsförbundet inte vågat diskutera frågan om slöja. ”Alla människors lika värda är oerhört viktiga frågor för mig. Men jag vill inte vara en medlöpare till hedersförtryck.”

MARS

Mona Brorsson bommar karriärens bästa läge i VM. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Brorsson bommar fyra skott – och VM-guldet

Bom. Bom. Bom. Bom.

Ridå ner.

Missat guld.

Vem hade för några år sedan trott att Mona Brorsson skulle skjuta om ett VM-guld i skidskytte, på hemmaplan i Östersund? Men det gör hon – och missar.

Både Brorsson och OS-stjärnan Hanna Öberg hade ett drömläge inför jaktstarten. Inför sista skyttet är det oväntat Brorsson som i ensamt majestät glider in på skyttevallen. Hon har en halv minuts ledning. Då kommer tankarna i kapp.

Det är knäpptyst på läktaren när Brorsson börjar skjuta. Men fyra bom förvandlar guld- och medaljläget till en sjundeplats.

– Jag är redan i slutet på tävlingen i tankarna. Jag är överallt, men inte där och då på skyttet, förklarar Brorsson.

– Först vid skott tre eller fyra börjar jag vakna till. Jag skjuter ju en riktig skitserie.

Hanna Öberg firar VM-guld på hemmaplan. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Hanna Öberg ”försvarar” OS-guld med VM-guld

Tårarna rinner efter att hon korsat mållinjen. De fortsätter att rinna när publiken har lämnat arenan och när hon till slut sitter på presskonferenspodiet, som världsmästare, får hon svälja gång på gång.

OS-ettan Hanna Öberg har blivit VM-etta. Hon har precis som i OS skjutit fullt i distansloppet – och vunnit VM-guld.

– Det är så mycket känslor. Det betyder så jättemycket för mig att få göra det här, säger Öberg.

– På OS var guldet en överraskning för mig, men här var jag medveten om vad jag kan göra. Jag tänkte bara att ”nu ska jag visa att jag är olympisk mästarinna”. Ändå är det en dröm, att klara det inför hemmapubliken.

Guldet är Öbergs och Sveriges första i hemma-VM 2019. Stjärnan tar senare både brons i singelmixedstafett och silver i stafett under skidskyttefesten.

APRIL

Mattias Falck under VM-semifinalen mot sydkoreanen An Jae-hyun. Foto: Szilard Koszticsak/MTI

Mattias Falck skriver historia i VM

27-årige Mattias Falck tar sig förbi omgång efter omgång i bordtennis-VM i Budapest. 4–0 eller 4–1 i set – motståndarna har inte en chans mot svensken som gjort det udda valet att spela med gumminabbarna utåt på sin forehandsida.

Och när Falck vinner en semifinalrysare mot sydkoreanen An Jae-hyun står det klart: En svensk är i VM-final för första gången på 22 år.

I finalen väntar kinesiske storfavoriten Ma Long som vunnit VM både 2015 och 2017. Ma Long går programenligt upp till 2–0 i set, men Falck vinner det tredje med 11–7 och när han i det fjärde setet leder med 9–7 är kinesen i rejäl gungning. Är det en jätteskräll på gång? Nej, Ma Long håller nerverna i styr och vinner setet med 11–9 och sedan även det femte setet och matchen.

Men Sverige har fått en liten släng av pingisfeber igen.

Supportrar till Gif Sundsvall protesterar efter polisens beslut att förbjuda ”overhead-flaggor”. Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån

Vart leder villkorstrappan?

Den börjar i mitten av april i Sundsvall och vart den leder är det ingen som vet.

Den så kallade villkorstrappan blir verklighet inför Gif Sundsvalls hemmamatch mot Kalmar FF.

Polisen beslutar att förbjuda ”overhead-flaggor”, stora tygstycken som täcker publiken under de inledande tifo-arrangemangen.

Beslutet upprör Gif Sundsvalls supporterklubb Patronerna som uppmanar till en tyst manifestation under de första tio minuterna mot Kalmar.

Polisens argument är att supportrar tänder bengaler och att de skyldiga kan gömma sig under de stora flaggorna.

Villkorstrappan drabbar allt fler klubbar, det handlar också om att polisen i ett sent skede kan besluta att skära ned antalet åskådare på läktarna.

Ulf Johansson, huvudansvarig för idrottsfrågor nationellt hos polismyndigheten, är tydlig med anledningen: knäckfrågan är de bengaliska eldarna.

Det finländska VM-laget väntar på domarens beslut efter att Petra Nieminen gjort mål i förlängningen av VM-finalen i ishockey. Målet döms bort. Foto: Mikko Stig/Lehtikuva

Finlands damer rånas på VM-guldet

Guldjublet fyller hallen i finländska Espoo, och jublande hemmaspelare slänger sina hjälmar på isen. I sju minuter är Finland för första gången i historien världsmästare i ishockey. Sedan kommer dråpslaget.

Efter en lång videogranskning döms målet, som Petra Nieminen gör i sudden death bort, och efter att finalen avgjorts på straffar är det åter igen USA som är världsmästare.

– Det är skrattretande och pinsamt. Det är en tragedi och en skandal, säger Finlands förbundskapten Pasi Mustonen.

Damkronorna förlorar mot Japan och åker ur hockey-VM:s A-grupp. Foto: Tomi Hänninen/Newspix24

Sverige åker ur VM:s finrum

Inför den sista gruppspelsmatchen är det vinna eller försvinna som gäller för Damkronorna.

Sverige måste vinna över Japan i den sista gruppspelsmatchen, om inte så väntar B-VM nästa säsong.

Damkronorna är i ledningen vid två tillfällen under matchen, men Japan kommer tillbaka och vinner med 3–2. Det innebär att ett svenskt hockeylag för första gången någonsin degraderas från A-VM.

– Det känns som jag har svikit svenska folket, säger Damkronornas förbundskapten Ylva Martinsen.

Tove Alexandersson tar ut sig totalt när hon vinner VM-tävlingen över medeldistans i norska Østfold. Foto: Bildbyrån

Tove Alexandersson faller över mållinjen efter sekundstrid

Vi befinner oss i norska Østfold. Orienteringsstjärnan Tove Alexandersson ligger utslagen i målområdet efter en makalös sekundstrid på medeldistansen.

Alexandersson kämpar och sliter sig igenom loppet och i duellen med schweiziskan Simona Aebersold i 5,5-kilometersloppet tar hon ut sig fullständigt.

26-åringen gräver djupt efter krafterna, sliter sig fram i skog och mark, genomför en heroisk spurt och vinner med fem sekunders marginal.

Utmattad och lycklig säger hon, fortfarande andfådd, i den officiella segerintervjun:

– Det var väldigt, väldigt tufft. Jag kämpade i dag. Jag var så trött, jag hade så mycket mjölksyra i benen.

2018 års segrare Patrick Reed hjälper Tiger Woods på med den gröna kavaj som tilldelas segraren av US Masters. Foto: Matt Slocum/AP

Tiger Woods ögon tåras när han åter blir en vinnare

Det som utspelar sig den 14 april på Augusta National Golf Club i Georgia lär ingen som var där glömma. Inte vi framför skärmarna heller.

När Tiger Woods sätter den vinnande putten på golfens heliga mark skriker han ut sin glädje och hans ögon fylls med tårar.

Amerikanens seger i US Masters är ett magiskt ögonblick – kanske den största comebacken idrottsvärlden någonsin skådat.

Efter alla skadeproblem, operationer, privata skandaler och misslyckade comebacker vinner han tävlingen som han älskar för femte gången, 22 år efter sin första seger på den mytomspunna banan och elva år efter sin senaste major.

När han vinner 1997 finns pappa Earl fortfarande i livet. Nu är det barnen Charlie och Sam och flickvännen Erica Herman som delar glädjen när megastjärnan åter får klä sig i den klassiska gröna kavajen.

– Det känns overkligt, sade världens förmodligen mest omskrivna idrottare.

MAJ

Joel Lundqvist och Dick Axelsson i en het ordväxling under SM-finalen i ishockey. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Lundqvist bestämmer i svensk hockey

För första gången möts de två storstadslagen Djurgården och Frölunda i en SM-final.

Inte helt oväntat är två av finalseriens huvudpersoner Frölundas lagkapten Joel Lundqvist och Djurgårdens forward Dick Axelsson.

Under en av finalmatcherna fångar en av de kameror som domarna har på sina hjälmar när Dick Axelsson säger: ”Hur länge ska Joel få bestämma i svensk hockey?”

Det skapar en debatt om huruvida de så kallade ”refcam” inte borde plockas bort.

När den sjätte SM-finalen är spelad står det dock klart att Joel Lundqvist är chefernas chef åtminstone ett år till.

Det är Lundqvist som i egenskap av lagkapten lyfter SM-bucklan sedan Frölunda vunnit finalserien med 4–2 i matcher.

Finlands Marko Anttila målfirar under VM-finalen mot Kanada. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Marko Anttila – Finlands osannolika guldhjälte i VM

Före turneringen i Slovakien kallas det för det sämsta finländska VM-laget någonsin. I truppen finns inte en enda ordinarie NHL-spelare, att jämföra med det svenska VM-laget som innehåller 21 NHL-spelare.

Men summan av NHL-spelare är inte alltid detsamma som det bästa laget. När Finland och Tre Kronor möts i kvartsfinalen är det Finland som vinner.

Två dagar senare slår Finland ut guldtippade Ryssland i semifinalen, och vinner sedan finalen över Kanada med 3–1.

Guldet i sig är en stor skräll, men en nästan ännu större skräll är att Marko Anttila är den stora guldhjälten.

Lagkapten Anttila, som aldrig varit känd som en stor målskytt, avgör både semifinalen och VM-finalen.

Caster Semenya på väg in till utfrågningen i Cas, idrottens skiljedomstol i Lausanne. Foto: Laurent Gillieron/Keystone

Caster Semenya förlorar mot friidrottsförbundet

Friidrottsförbundets kamp för att kvinnor med intersexvariationer inte ska få delta i damklassen har blivit en av det senaste decenniets stora principfrågor. Och en intimt personlig fråga för 800-metersmästaren Caster Semenya.

Efter beslutet i idrottens skiljedomstol där sydafrikanskans överklagan avslås, får hon och andra som liksom hon är födda med utvärtes kvinnliga könsorgan men invärtes manliga, inte längre tävla i medeldistanslöpning om de inte medicinerar för att sänka sina testosteronnivåer.

Panelen som tar beslutet menar att könsgränsen som friidrotten nu infört är diskriminerande, men att diskrimineringen är ett ”nödvändigt, rimligt och proportionerligt” medel för att upprätthålla kvinnlig idrott.

Caster Semenya har överklagat fallet till Schweiz högsta domstol.

Manchester Citys Pep Guardiola korrigerade frågeställare som inte tog damfotboll i beaktande. Foto: Tim Ireland/AP

Pep Guardiola hyllar damfotboll

Manchester Citys manager Pep Guardiola har ett skönt svar på presskonferensen inför FA-cupfinalen mot Watford, när han får frågan om hur det känns att kunna bli den förste som leder sitt lag till en inhemsk trippel (ligan, FA-cupen och ligacupen).

”För män alltså” korrigerar han reportern mitt i frågan.

Och lägger sedan till ”damerna har redan klarat det”, och syftar på Arsenal som vunnit trippeln inte mindre än fem gånger.

Dagen efter säkrar Man City första herrtrippeln, Watford besegras med 6–0.

JUNI

Henok Goitom och Nebojsa Novakovic bär Lennart Johanssons kista ut ur Katarina kyrka. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Lennart Johansson begravs i Katarina kyrka

Regnet strilar sakta ner när kyrkoherden Olle Carlsson ringer in för begravningsakten av Lennart Johansson som somnade in på kvällen den 4 juni efter kort tids sjukdom, 89 år gammal.

Nästan hälften av de 522 sittplatserna i Katarina kyrka, som är öppen för allmänheten, är reserverade för gäster. Statsminister Stefan Löfven sitter längst fram, från fotbolls-Sverige närvarar bland annat Janne Andersson, Sven-Göran Eriksson, Lars Lagerbäck, Lars-Åke Lagrell och Tord Grip.

Uefa-ordföranden Aleksander Ceferin och tidigare Uefa-ordföranden Michel Platini är också på plats för att visa respeket för AIK:aren som la grunden till Champions League.

Som idrottsledare var Lennart Johansson i regel öppen för förhandlingar. Men när det gällde hans egen begravning var han bestämd.

I stället för att köpa blommor till begravningen uppmanade Lennart Johansson att man skulle stötta AIK Ungdomsfotboll, Cancerfonden och Lennart Johansson Foundation.

Anna König Jerlemyr sjöng ett par strofer ur Abbas ”Dancing Queen” under den svenska OS-kampanjens slutanförande i Lausanne. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

König Jerlemyr sjunger ”Dancing Queen”

Medlemmarna i Internationella olympiska kommittén, som samlats i ett konferenscentrum utanför Lausanne för att rösta om vilket land som ska få vinter-OS 2026, vet inte vad de skulle tro.

Här har de fått höra att de styrande i Stockholms stad inte vill ha OS. Nu står stadens ”borgmästare”, det moderata kommunalrådet Anna König Jerlemyr, och inte bara propagerar för Stockholm i ord, hon tar dessutom ton och sjunger Abbas ”Dancing Queen” med hopp om att locka röster.

Betydligt viktigare för att möjliggöra en svensk seger över Milano Cortina hade varit om kommunledningen skrivit under det så kallade värdstadsdokumentet och gett IOK-medlemmarna en signal om att Stockholm verkligen ville ha sitt OS.

Avsaknaden av signaturen bidrar starkt till den svenska förlusten och att ”Waterloo” var en mer relevant Abbalåt att sjunga i Lausanne.

Megan Rapinoe presterar på VM:s fotbollsplaner och protesterar mot Donald Trump. Foto: Francisco Seco/AP

Megan Rapinoe retar gallfeber på Donald Trump

Sommarens fotbolls-VM blir det stora genombrottet för damfotbollen internationellt.

Men det blir också politik – på högsta nivå.

Spelaren i centrum är anfallaren Megan Rapinoe. I protest mot USA:s president, och mot ”alla sorters orättvisa som Donald Trumps kabinett står för” vägrar hon att sjunga med i USA:s nationalsång. Dessutom gör hon klart att hon, vid amerikanskt guld, inte tänker åka till Vita huset.

Det får Trump att se rött. I ett inlägg på Twitter går presidenten till attack mot fotbollsstjärnan.

”Megan borde vinna först innan hon pratar. Avsluta jobbet! Megan borde aldrig vara respektlös mot vårt land, Vita huset eller vår flagga, särskilt inte eftersom så mycket har gjorts för henne och laget”, skriver Trump.

Men Rapinoe backar inte en tum. I stället går hon senare ut och vinner hela VM – som en av de stora guldhjältarna.

Kameruns VM-spelare protesterar efter Englands 2–0-mål. Foto: Lynne Cameron/Shutterstock

Kamerun står still i VM

Skandalscener utspelas när Kamerun möter England i åttondelsfinal i VM. England får indirekt frispark i matchinledningen, efter bakåtspel.

Augustine Ejangue spottar på engelskan Toni Duggan, innan Steph Houghton gör 1–0 på frisparken. Ingen åtgärd från domaren, trots VAR.

Ellen White gör 2–0 på tilläggstid innan paus. Målet godkänns efter VAR-granskning. Kameruns spelare protesterar vilt, vägrar först sätta i gång spelet, och blir kvar på planen länge efter halvtidssignalen.

Fyra minuter in på andra halvlek reducerar Kamerun genom Ajara Nchot. Målet döms bort för offside, efter ny VAR-granskning. Nu går topplocket, inte bara på Nchout, utan på hela Kameruns lag som på nytt vägrar sätta i gång spelet, och är på väg att lämna planen.

Matchen urartar helt. Men den kinesiska domaren vågar inte dela ut några kort. Hon vill inte riskera att Kameruns spelare ska avbryta matchen.

Det dröjer flera minuter innan matchen kan blåsas i gång igen. Men då är skandalen redan ett faktum.

”Overkligt”, skriver Fifa om Hedvig Lindahls straffräddning i Sveriges VM-åttondelsfinal. Foto: Catherine Ivill/Fifa

Lindahls straffräddning banar väg för VM-brons

Sverige tar brons i fotbolls-VM efter bland annat en skrällseger mot Tyskland i kvartsfinalen och seger mot England i bronsmatchen.

Men det är ett annat ögonblick som kanske mest symboliserar medaljen.

Hedvig Lindahl har under karriären varit hånad och kritiserad. Under OS 2016 fick hon viss revansch. Nu visar hon på nytt att hon håller världsklass – trots en vår i Chelseas frysbox.

Det är i åttondelsfinalen som Kanada får straff i den 69:e minuten. Men den svenska målvaktsveteranen har specialstuderat straffskytten Janine Beckie, och Beckie slår straffen exakt där 36-åringen förväntar sig.

Lindahl sträcker ut sig i hela sin 179 centimeter långa längd, ligger helt horisontalt i luften – och räddar 1–0-segern.

Hyllningarna är massiva. En stillbild av styrkedemonstrationen sprids i sociala medier.

”Overkligt”, skriver Internationella fotbollsförbundet Fifa på Twitter.

JULI

Jenny Rissveds glädje över femteplatsen i Andorra är stor. Foto: Joakim Rissveds/Team 31

Jenny Rissveds är tillbaka i världstoppen

– Tänk att jag inte ville leva mer för två år sedan och nu kan jag cykla så här fort igen, säger Jenny Rissveds.

Hon kan inte sluta gråta. Under två år har mountainbikecyklisten varit ifrån världscupen på grund av en svår depression och ätstörningar. I sin enbart andra världscuptävling efter comebacken, i Andorra, blir hon femma och bevisar att hon kan vara minst lika snabb frisk som hon var när hon mitt under sjukdomen vann OS-guld.

Senare på sommaren vinner hon sin andra världscupseger i karriären.

Novak Djokovic lyfter Wimbledontrofén efter seger över Roger Federer i tidernas längsta final. Foto: Tim Ireland/AP

Djokovic vinner mot Federer efter tidernas längsta Wimbledonfinal

Matchklockan börjar närma sig fem timmar. Den längsta finalen i Wimbledons 142-åriga historia är ett faktum. Ställningen mellan Novak Djokovic och Roger Federer är 12–12 i femte och avgörande set och för första gången i en final tillämpas den nya regeln: Ett helt avgörande tiebreak.

Nästan hela tennispubliken på centercourten står på Federers sida.

Men det tycks inte beröra den iskalle serben Djokovic. Snarare tvärtom.

– När publiken ropar ”Roger” så hör jag ”Novak”, säger Djokovic i segerintervjuerna efteråt.

För seger blir det. 32-åringen vinner tiebreaket med 7–3 och tar sin femte Wimbledon-titel, lika många som Björn Borg.

Roger Federer har ett gyllene läge i femte set vid ledning 8–7 i game och 40–15 i egen serve. Men den 38-årige legendaren missar chansen att säkra sin nionde Wimbledon-titel.

Sarah Sjöström tar ut sig helt under VM-finalen på 200 meter frisim och behöver behandlas med syrgas. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Sarah Sjöström får syrgas

Dagarna före VM berättar Sarah Sjöström att hon tänker simma 200 meter frisim i VM i sydkoreanska Gwangju. Det är första gången sedan OS 2016 som hon simmar den distansen på ett mästerskap.

I finalen på 200 meter frisim simmar Sarah Sjöström i mål som trea. Det är när hon kliver upp ur bassängen som det blir dramatiskt. Den svenska stjärnan har tagit ut sig totalt. Hon lägger sig ner, och snabbt är sjukvårdare framme med syrgas.

– Det svartnade för ögonen och jag kände mig helt borta, berättar Sarah Sjöström.

Först efter några minuter har hon kraft nog att resa sig och gå ut från arenan.

Några dagar senare utses Sarah Sjöström till VM:s bästa simmare efter att ha simmat hem ett guld, två silver och två brons.

Mack Horton väljer att stå kvar nedanför prispallen – i protest mot Sun Yang. Foto: Bai Xuefei/imago

Mack Horton vägrar stå på samma prispall som Sun Yang

Kinesen Sun Yangs VM-deltagande är mästerskapets största snackis. Yang är misstänkt för att ha saboterat ett dopningsprov, men i och med att idrottens skiljedomstol Cas inte hinner ta upp ärendet före VM är han fri att tävla.

Redan på tävlingarnas första dag simmar han hem guldet på 400 meter frisim.

På prisutdelningen vägrar silvermedaljören Mack Horton från Australien att dela prispall med Yang, och tar honom heller inte i hand.

Protesterna mot Sun Yang, som tar ytterligare ett VM-guld, fortsätter sedan under hela mästerskapet.

Thibaut Pinots Tour de France slutar i tårar i en följebil. Foto: Thibault Camus/AP

Thibaut Pinot bryter storgråtandes Tour de France

Experterna säger att det är det mest spännande Tour de France på år och dar, och det är inte bara för att showmannen Julian Alaphilippe mot all logik leder med tre etapper kvar av 21.

Hans mer jordnära landsman Thibaut Pinot har också den första franska Toursegern sedan 1985 inom räckhåll. Men vad ingen vet är att han slagit upp en muskelskada i benet och knappt kan trampa.

Det är Thibaut Pinots sjunde försök att slutföra Tour de France, han har klarat det tre gånger.

Nu tappar han, saktar ner, åker storgråtandes vid följebilen. Först när lagkamraten William Bonnet ansluter och klappar om honom, går han av cykeln.

Ett enormt oväder drabbar senare sista delen av etappen, som måste kortas eftersom vägen är översvämmad. Alaphilippe förlorar ledningen till colombianen Egan Bernal.

22-åringen blir den yngste totalvinnaren i Tour de France sedan 1909. Frankrike har kvar sina tårar.

Efter Pia Sundhages premiärmatch mot Argentina samlades publiken vid stängslet runtom planen och skrek: ”Pia! Pia! Pia!” Foto: Dado Galdieri

Pia Sundhage blir Brasiliens förbundskapten

Pia Sundhage presenteras som förbundskapten för Brasilien. Hon signerar ett tvåårskontrakt. Sundhage är därmed unik, som den första utländska förbundskaptenen för Brasiliens damlandslag.

Men också unik ur svensk synvinkel, som den tredje genom tiderna som varit förbundskapten i fyra olika nationer (Kina assisterande, USA, Sverige och Brasilien).

De båda andra är Sven-Göran Eriksson (England, Mexiko, Elfenbenskusten, Thailand) och Lars Lagerbäck (Sverige, Nigeria, Island, Norge).

AUGUSTI

Förbundskapten Ylva Martinsen har plötsligt inget lag att leda när Damkronorna bojkottar landslaget. Foto: Tomi Hänninen/Newspix24

Spelarna bojkottar Damkronorna

Dagen före att Damkronornas spelare ska samlas för säsongens första landslagsläger skriver assisterande lagkaptenen Erika Grahm på sociala medier att ingen av de kallade spelarna kommer att delta i lägret.

Spelarna har gemensamt kommit överens om att bojkotta landslaget eftersom de är missnöjda med den satsning som förbundet gör, och besvikna på de styrandes ointresse.

Bojkotten pågår i två månader, och innebär bland annat att hemmaturneringen i Luleå ställs in, innan parterna meddelar att de är överens och ett nytt landslagsavtal är undertecknat.

Svensk bronsglädje efter Storbritanniens diskning. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sverige tar dressyrbrons efter brittisk diskning

Svenska dressyrlandslagets förbundskapten Bo Jenå sitter i en tv-intervju när han får det överraskande beskedet att hans ryttare ska in på prisutdelning.

I stället för en fjärdeplats är Sverige plötsligt bronsmedaljörer i lag i EM.

I EM-staden Rotterdam är det ingen som först riktigt förstår vad som händer, men efter en stunds förvirring kommer beskedet att den brittiska superstjärnan Charlotte Dujardins häst Freestyle efter ritten hade blod på sin vänstra sida.

Det resulterar i att Dujardin diskas och henne resultat stryks. När Storbritannien inte kan räkna med hennes procent trillar de ner från silverplats till en fjärde plats, och Sverige tar steget upp på prispallen.

– Jag är helt förkrossad. Det var en av de svåraste dagarna i min karriär, säger Charlotte Dujardin.

Felix Rosenqvists kraschade bil. Foto: Colin J Mayr Grindstone Media/As

Felix Rosenqvists har änglavakt i jättekrasch

Felix Rosenqvist har ingenstans att ta vägen när Takuma Satos bil, efter en kollision med Alexander Rossi, kommer som en projektil emot honom. I nästan 340 kilometer i timmen slungas den svenske Indycar-föraren in mot muren och bilen flyger längs med säkerhetsstängslet i flera sekunder.

Olyckan på ovalbanan Pocono Raceway i Pennsylvania sker redan på första varvet. Felix Rosenqvists bil får stora skador men landar turligt nog på hjulen på banan och efter en lång stund kan han kliva ur.

Den svenske racerföraren förs till sjukhus där det konstateras att han haft änglavakt. I samma kurva i fjol skadade Robert Wickens ryggen så illa att han numera sitter i rullstol.

”Jag har lite ont i ryggen och en del huvudvärk men känner mig i övrigt ok”, skriver Rosenqvist i ett pressmeddelande.

SEPTEMBER

Arkivbild från ett av labben inne på Rusada. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Ryssland anklagas för manipulerade dopningsprov

Ett nytt kapitel skrivs i historien om rysk dopning.

Wada (Internationella antidopningsorganisationen) anklagar Ryssland för att ha manipulerat de dopningsprov som de i januari lämnade ifrån sig.

Så sent som i september 2018 släpptes den ryska antidopningsorganisationen Rusada in i Wadas värme igen efter en lång avstängning. Beslutet mötte stark kritik.

Wadas nya besked gör att ryska idrottare på nytt riskerar att stängas av. I december kommer beslutet – Rusada och Ryssland stängs av från OS- och VM-tävlingar i fyra år (dock med reservation för att idrottare kan komma att få delta under neutral flagg).

Svenska Cecilia Norrbom tvingas bryta maratonloppet i VM i Doha. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/Bildbyrån

Maratonkollapserna i Doha

Vi kliver ur bussen vid VM-maratonloppets start- och målområde och går in i den våtvarma väggen. Svetten rinner längs ryggen. Det är jobbigt bara att förflytta sig över gatan.

Kollegan Johan Esk har natten före varit ute och provsprungit en tiondel av maratonloppet. Ingen angenäm erfarenhet, rapporterar han. Hur tusan ska damerna orka i den här bastuvärmen? undrar vi. Många gjorde det inte. Nästan hälften av alla startande bryter. Golfbilarna går skytteltrafik mellan banan och sjukvårdstältet. Några löpare blir körda i rullstol, andra bärs på bår med droppåsen i en ställning bredvid sig. Det är obehagligt att se idrottare så utmattade.

Maratonloppen och gångtävlingarna i Doha bidrar till att vi lämnar ett när det gäller resultaten högklassigt VM i Qatar med en dålig eftersmak.

Dopningsavstängningen av Alberto Salazar blir en stor nyhet under friidrotts-VM i Doha. Foto: Kin Cheung/AP

Salazar-avslöjandet huvudvärk för Coe

Internationella friidrottsförbundets ordförande Sebastian Coe har det tufft under VM i Doha, bland annat med att försvara beslutet om att lägga tävlingarna i ett land som inte direkt är bäst i klassen när det gäller mänskliga rättigheter.

Ännu en dopningsskandal är minst av allt vad engelsmannen önskar sig, men redan i början av mästerskapet levererar den amerikanska antidopningsbyrån Usada domen mot tränaren Alberto Salazar och så kom även detta VM att handla om friidrottens stora gissel.

Att ex-kubanen dessutom är Coes gamle kompis och att han ledde Nikes Oregon project, ett program finansierat av Coes tidigare sponsor och arbetsgivare, gjorde förstås inte saken lättare.

Alex Kessidis Bjurberg efter semifinalen i brottnings-VM. Foto: Vladislav Vodnev/Sputnik

Alex Bjurberg Kessidis förlorar VM-finalen i brottning efter videogranskning

Alex Bjurberg Kessidis går fram som en ångvält i brottnings-VM i september. Svensken tar sig hela vägen till final där det dock tar tvärstopp.

Efter att ungraren Tamas Lorincz gått fram till en 5–0-ledning tror Bjurberg Kessidis att han tagit två poäng. Men efter videogranskning anser domarna att svensken krokat motståndarens ben med sin arm. Den svenska lagledningen utmanar beslutet – som dock står fast. Och bara minuter senare vinner ungraren matchen på teknisk överlägsenhet.

Trots finalförlusten är Kessidis framgång välkommen för herrbrottningen i Sverige.

En förvånad Angelica Bengtsson landar mjukt efter stavbrottet. Foto: Anthonin Thuillier/AFP

Bengtsson sätter svenskt rekord efter dramatik

Staven går i två bitar. Angelica Bengtsson åker ner i isättningslådan. Har hon skadat sig?

Nej, stavhopparen reser sig och får beskedet att hon får göra om sitt tredje hopp på 4,80.

Men var är hennes stav – den hon använt på tidigare höjder? Svenskan letar och letar innan den till slut återfinns i en medtävlares fodral.

Fransyskan Ninon Guillon-Romarin ber så mycket om ursäkt men Bengtsson bara fortsätter le.

Hon ställer sig på ansatsbanan och klarar sedan sitt livs högsta höjd.

”Det mest otroliga jag sett i mitt liv”, kommenterar Armand Duplantis från läktaren.

– Det var riktigt galet och jag tycker också att det var en bragd, säger Bengtsson själv efteråt.

Daniel Ståhl hoppar över en häck under sitt ärevarv efter VM-guldet. Foto: Martin Meissner/AP

Daniel Ståhl glädjehoppar över häck

Daniel Ståhl är inte världens mest lättpratade friidrottare – i fall inte i den mixade zonen, området där aktiva möter journalister efter tävlingen. Däremot har världsmästaren i diskus inte svårt för att bjuda publiken på show.

67,59 är flera meter från de resultat som Ståhl skämt bort oss med under säsongen, men det räcker till guld. När saken är klar rusar han jublande glad ut på gräsmattan och klipper sedan en häck av bara farten.

”Lite show ska det vara. Jag ville visa att vi stora killar inte bara är stora och starka utan kan springa också”, säger den två meter långe och cirka 150 kilo tunge ”ståhlmannen”.

Suzann Pettersen vrålar efter att hon säkrat Europas Solheim Cup-seger. Foto: Greig Cowie/Shutterstock

Norsk veteran skriver sagoslut i Solheim Cup

Putten är knappa två meter, men den sitter klockrent i koppen.

Och sedan bryter jublet ut.

Suzann Pettersen blir hela Europas hjälte när hon avgör prestigematchen Solheim Cup mot USA på skotska Gleneagles med en birdie.

En magisk avslutning i tävlingen för 38-åringen som efteråt berättar att detta är slutet på hennes framgångsrika karriär.

Den kan inte sluta bättre för norskan som nu vinner Solheim Cup för fjärde gången.

– Det är helt galet, säger Pettersen efter den sagolika avslutningen.

I Europas lag spelar svenskorna Anna Nordqvist och Caroline Hedwall.

OKTOBER

Simone Biles firar VM-guldet i bom – ett av fem guld. Foto: Lionel Bonaventure/AFP

Simone Biles tar fem guld i gymnastik-VM

Hon gör saker som ingen annan kan, övningar där fysiska begränsningar sätts ur spel och där hon tycks sväva i ett eget universum. Och hon lyckas alltid landa perfekt på fötterna och med ett leende på läpparna.

Under VM i Stuttgart fortsätter den 22-åriga amerikanska gymnasten Simone Biles att slå världen med häpnad.

Under mästerskapet vinner hon fem VM-guld – i lag, mångkamp, hopp, bom och fristående. Det gör att hon under sin karriär vunnit 25 VM-medaljer, varav 19 guld, och självklart är det mer än någon annan gymnast.

Lägg till det fyra OS-guld och ett OS-brons från Rio de Janeiro 2016, så är det ställt utom allt tvivel att amerikanskan är världens bästa kvinnliga gymnast genom tiderna.

Eliud Kipchoge efter maratonrekordet. Foto: Guo Chen/imago

Kipchoge – först under två timmar

En platt bana, knappt en enda kurva och en hel kader av internationella topplöpare som farthållare. Då skriver den 34-årige kenyanske löparfantomen Eliud Kipchoge löparhistoria.

I Praternparken i Wien blir han den förste att springa ett maratonlopp under två timmar. Tiden 1.59,40 räknas dock inte som världsrekord, ett sådant godkänns bara om det sätts i en riktig tävling.

För säkerhets skull har Kipchoge det rekordet också med tiden 2.01,39.

NOVEMBER

Sportchef Bosse Andersson får hjälp efter att han svimmat under Djurgårdens SM-guldfirande. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Bosse svimmar av glädje efter Djurgårdens guld

– Jag tänkte ”fan, nu måste vi ringa ambulansen också”, säger Astrit Ajdarevic.

Spänningen under upplösningen av allsvenskan är så hög att den får fysiska konsekvenser för de inblandade.

I sista omgången leder Djurgården, men Malmö FF och Hammarby har också chans att vinna när matcherna sparkas i gång samtidigt en lördagseftermiddag.

Det börjar katastrofalt för Djurgården på Parken i Norrköping. Hemmalaget gör 1–0, och 2–0, och guldet glider för en halvlek ur stockholmarnas händer. Efter paus återställs ordningen. 2–2 innebär att SM-guldet är tillbaka hos de blårandiga. Domarens vissla blir en signal för publiken på läktarna att rusa ner och fylla planen.

När sportchefen Bosse Andersson lyfter pokalen, mitt i folkhavet, blir det för mycket. Han svimmar av ett kort ögonblick med SM-bucklan i händerna.

På en pressträff efter att domen meddelats kallar Daniel Kindberg domen för ”en rättsskandal”. Foto: Claudio Bresciani/TT

Daniel Kindberg döms till fängelse

Få domar har vägt så tungt för svensk fotboll som den som Ångermanlands tingsrätt meddelar.

Östersunds förre ordförande Daniel Kindberg döms till tre års fängelse för att ha förskingrat cirka 15 miljoner från det kommunala bostadsbolaget Östersundshem och slussat dem till fotbollsföreningen.

Under tiden har ÖFK allvarliga ekonomiska problem, och på grund av det beslutar licenskommittén senare att flytta ner föreningen från allsvenskan till superettan. Däremot kan klubben inte straffas för Kindbergs brottslighet, då förbundet inte anmält saken i tid.

Englands Ellen White firar sitt kvitteringsmål inför storpublik på Wembley, men Tyskland vinner matchen. Foto: Michael Zemanek/Shutterstock

77.768 åskådare ser Englands fotbollsdamer möta Tyskland

Publikrekorden inom damfotbollen har redan duggat tätt under året. Drygt 60.000 såg ligamatchen mellan Atletico Madrid och Barcelona, knappt 40.000 mötet Juventus–Fiorentina, drygt 31.000 Manchesterderbyt mellan City och United.

Nu är det 77.768 på Wembley som ser mötet England–Tyskland. Det markerar rekord för en enskild landskamp, utanför ett mästerskap.

Dickson Etuhu fälls för mutförsök i hovrätten. Foto: Lisa Mattisson

Dickson Etuhu fälls i hovrätten

Hovrätten ändrar tingsrättens dom. Den tidigare AIK-spelaren Dickson Etuhu och den medåtalade vännen fälls för mutbrott till villkorlig dom och dagsböter.

– Jag har pratat med Dickson och han är chockad och besviken, säger advokat Johan Åkermark som vill få ärendet prövat i Högsta domstolen.

Medan tingsrätten visserligen ansåg att det som hände på en restaurang inför det allsvenska mötet mellan AIK och IFK Göteborg våren 2017 var ett försök till matchfixning ansåg den inte att det motsvarade lagens krav på vad som ska anses vara ett mutförsök.

Hovrätten slår däremot fast att Etuhu och 38-åringen försökt muta AIK-målvakten Kenny Stamatopoulos.

Svenska fotbollförbundet kommenterar att domsbeslutet är viktigt i det fortsatta arbetet mot matchfixning.

EM-kvalmatchen mellan Bulgarien och England bröts två gånger på grund av rasism från läktarna. Foto: Eddie Keogh/Shutterstock

Englands EM-kvalspelare utsätts för rasism

I slutet av matchen sjunger de engelska fansen:

”Vem satte bollen i rasisternas nät? Raheem Sterling.”

Apljuden från en del av de bulgariska fansen börjar under uppvärmningen mot Tyrone Mings, och upprepas varje gång han eller någon annan av Englands mörkhyade spelare, Marcus Rashford och Sterling, har bollen under matchen.

England gör sex mål, Bulgarien inga i EM-kvalmatchen på Vasil Levski-stadion i Sofia, men det mest anmärkningsvärda är att spelarna tvingas genomföra matchen medan ultras öser rasism över dem och gör nazisthälsning på läktaren. EM-kvalkvällen är ett av de värsta exemplen på de problem som tagit sig uttryck en mängd gånger på europeiska läktare.

Den engelska klacken sjunger mot den bulgariska:

”Era rasistjävlar, ni vet vad ni är.”

Marcus Berg jublar efter sitt 1–0-mål mot Rumänien. Foto: Vadim Ghirda/AP

Svenska drömhalvleken i Bukarest

Vad är det som händer?

Emil Forsberg rycker sig loss på kanten, tar sig förbi två motståndare och lägger en boll snett inåt bakåt, som Marcus Berg nickar i mål. Det är 1–0 efter 18 minuter på nationalarenan i Bukarest, och Sverige spelar drömfotboll.

Robin Quaison utökar senare, i en av Blågults bästa halvlekar i mannaminne.

När matchen är slut är Sverige klart för fotbolls-EM. Glädjen smolkas av att matchen stoppas för att Alexander Isak utsätts för rasism från publiken i slutminuterna.

Sven Fornling förlorar VM-matchen och förs till sjukhus. Foto: Peter Frennesson

Sven Fornling knockas

Knocken är brutal. Den kommer efter tio hårda ronder och sänker 30-årige Sven Fornling. Slaget tar så illa att svensken förs till sjukhus direkt efter matchen där man konstaterar en blödning i huvudet.

”Jag kommer inte ihåg någonting”, säger Fornling till SVT dagen efter.

Matchen i lätt tungvikt i Halle Messe Arena i Tyskland mot den tyske europamästaren Dominic Bösel gäller det så kallade IBO-bältet. Nu förlorar Sven Fornling det till Bösel och frågan är om hans professionella boxningskarriär också är över efter 15 segrar och två förluster.

I åttonde omgången av EM-semifinalen avgör Anna Hasselborg. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Hasselborgs 5–0-sten i semifinalen

Anna Hasselborg slår stenen som avgör allt.

Dagen innan har Lag Anna Hasselborg förlorat den sista gruppspelsmatchen mot Ryssland under curling-EM i Helsingborg. Nu möts lagen igen i semifinalen och det är oerhört jämnt ända till den åttonde omgången.

Men nu ligger fem svenska och ingen rysk sten i boet. Det ryska laget avstår sin sista sten och ger upp matchen. Sverige vinner med klara 9–3 och får sin revansch.

Dagen efter vinner svenskorna också EM-guldet. Även det efter en riktig rysare. Anna Hasselborg avgör finalen mot Skottland med finalens absolut sista sten.

”Jag är så stolt och otroligt glad”, säger hon efteråt.

Jose Mourinho kramar om Serge Aurier, men ville kanske helst krama bollpojken som snabbt gav Aurier bollen. Foto: David Klein/Zuma press

Mourinho räddas av bollpojke

Det är nye managern Jose Mourinhos första match på hemmaplan med Tottenham. Och 15-årige bollpojken Callum Hynes hamnar i centrum när Spurs vänder 0–2 till seger med 4–2 mot Olympiakos i Champions League.

När Tottenham får inkast några meter in på offensiv planhalva ser den kvicktänkte Hynes spelöppningen. Blixtsnabbt förser han Serge Aurier med en boll. Aurier kastar snabbt till Lucas Moura som redan löpt in mellan försvararna på högerkanten. Moura spelar snett bakåt till Harry Kane som på ett tillslag slår in kvitteringsmålet.

Hela momentet, från det att bollpojken kastar bollen till Aurier till det att Kane tar avslut, tar endast sex sekunder.

Efteråt hyllar Mourinho bollpojken på presskonferensen. Han vill ta med sig honom in i omklädningsrummet för att fira segern. Men bollpojken har redan hunnit lämna arenan.

Zlatan Ibrahimovic tror att Malmöborna ska förstå hans inköp i Hammarby – han har så fel. Foto: Hammarby Fotboll

Zlatan går in i Hammarby

Aftonbladets artikel publiceras klockan 07.54 på morgonen. Plötsligt ser verkligheten i Sverige ut så att Zlatan Ibrahimovic äger en knapp fjärdedel av Hammarby fotboll. Medan bajarna är försiktigt roade, blir reaktionerna starka i Malmö.

– Jag vet att de inte kommer bli besvikna, säger Zlatan om malmöiterna, och han har väldigt fel.

Bara ett par månader tidigare har han invigt sin staty precis vid Stadion där MFF spelar. Nu hänger någon en toaring på ena armen, och på kvällen sprejas rasistiska ord.

Zlatan blir aldrig densamme för Malmö igen.

Markus Rosenberg kramas och pussas på av Malmöfansen efter anfallarens sagoavslut på Stadion. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Rosenbergs avsked

Det börjar redan vid inmarschen. 20.000 åskådare på ett fullsatt Malmö Stadion hyllar Markus Rosenberg med ett mäktigt tifo.

Sedan avgör 37-åringen – i sin absolut sista hemmamatch – Europa League-mötet med Dynamo Kiev när han gör 4–3 i den 96:e minuten. Hans andra mål för kvällen.

Efteråt stannar publiken kvar och hyllar MFF-ikonen med sånger och med tal.

När han själv greppar mikrofonen gör han det med tårar i ögonen.

– Vad säger man en dag som denna? Det finns väl inte ord som är rättvisa för att beskriva den kärlek jag har för er, för denna klubb och allt jag har fått uppleva. Klubben har format mig till den jag är i dag.

Orden sätter punkt för en fotbollssaga som inte kunde ha fått ett bättre slut.

Fredrik Ljungberg får äran att försöka göra Arsenal till ett vinnande lag igen. Foto: Paul Chesterton/imago

Ljungberg tar över Arsenal

Fredrik Ljungberg tar över som temporär manager för Arsenal när Unai Emery sparkas, efter en skral höst resultatmässigt. En unik händelse, då Sven-Göran Eriksson är ende svensk som tidigare varit manager för en klubb i Premier League.

Tre veckor senare blir det klart att den tidigare Arsenalspelaren Mikel Arteta tar över som ny manager. Fredrik Ljungberg kommer att fortsätta verka inom Londonklubben, men i skrivande stund är det fortfarande oklart vilken position svensken ska få.

DECEMBER

Johan Franzén (i mitten) berättar en skakande skildring om tränaren Mike Babcocks träningsmetoder. Foto: Gene J. Puskar/AP

Johan Franzén avslöjar Mike Babcocks metoder

Inom loppet av några dagar skakar marken för flera NHL-coacher när en rad spelare går ut och berättar om den kränkande behandling de utsattes för under sina karriärer.

Starkaste berättelsen kommer från Johan Franzén när han berättar om tiden när Mike Babcock var tränare i Detroit.

– Han var på ett par andra spelare innan. De snälla lagspelarna. De som inte säger så mycket. När de försvann gick energin över till mig och då fick man ta en hyfsad omgång. Det var verbala attacker, fruktansvärda saker han sa, säger Johan Franzén i intervjun i Expressen.

Mikaela Mässing blir förbannad och gör åtta mål mot Spanien – därmed lever Sveriges dröm om VM-medalj. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Mässing kvitterar med tre sekunder kvar

Hon har knappt fått spela något i de första VM-matcherna i handboll och Mikaela Mässing sitter också på bänken i den första halvleken av den viktiga matchen mot Spanien. Därifrån ser hon spanjorskorna förvandla hennes lagkamrater till statister och ta ledningen med 14–8 i halvtid.

Själv blir den 25-åriga vänsternian förbannad av vad hon ser och när hon får chansen i andra halvlek tar hon den med besked. På 18 minuter gör hon åtta mål. Med tre sekunder kvar av matchen skjuter hon skottet som ger Sverige 28–28.

En makalös upphämtning som gör att den svenska VM-drömmen fortfarande lever.

– Vi bara skiter i allt i den andra halvleken och då går det bättre, förklarar Mikaela Mässing själv förvandlingen.

Anna Wijk avslutar landslagskarriären på bästa sätt. Foto: Per Wiklund/Bildbyrån

Anna Wijks snurrpassning ger svenskt VM-guld

Sex gånger i rad blir sju när Sverige vinner VM-guld i innebandy igen.

Mästerskapet i Schweiz är lagkapten Anna Wijks sista i landslagströjan. Och vilken avslutning 28-åringen får.

I finalen mot Schweiz ser Sverige ut att vinna redan efter ordinarie tid, men en sen kvittering från hemmanationens Corin Ruttimann tar matchen till förläning.

Där får Anna Wijk ett uppspel några meter framför mål och i en svepande rörelse snurrpassar hon bollen vidare till Johanna Hultgren, som i sin tur sätter matchavgörande 3–2.

Vild glädje när Nederländerna vinner första VM-guldet. Foto: Charly Tribaalleau/AFP

Ett galet slut på VM-finalen i handboll

Slutet på VM-finalen i handboll blir onekligen dramatiskt.

Vid ställningen 29–29 gör Nederländernas målvakt Tess Wester en räddning, sedan bäddar 30-sekundersregeln för VM-guldet.

När Wester ska kasta ut bollen hoppar Ainhoa Hernández och stoppar utkastet, domarna bedömer att spanjorskan stoppar bollen när den fortfarande är innanför målgården.

Om det är 30 sekunder eller mindre kvar av matchen ska domarna då blåsa straff och visa ut spelaren.

Ainhoa Hernández får rött kort, Nederländerna får straff och med sex sekunder kvar av finalen sätter Lois Abbingh 30–29 och Nederländerna vinner sitt första VM-guld.