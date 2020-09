Ökad coronaoro på Island – bara dagar före Sveriges EM-kvalmatch

I torsdags registrerades 21 nya fall av covid-19 på Island. I fredags 75. Antalet fall per dygn är det högsta sedan april – vilket fått isländska myndigheter att stänga barer och nattklubbar i Reykjavik fram till måndag.

På lördagen stod det klart att ytterligare åtgärder kan komma att vidtas.

– Antalet nya fall de senaste tre till fyra dagarna har varit nästan exponentiellt, sade statsepidemiologen Thorolfur Gudnason på en presskonferens enligt public service-bolaget RUV och meddelade att beslut om nästa steg ska fattas ”inom de närmaste 24 timmarna”.

Polischefen Vidir Reynisson hänvisade till ett färgvarningssystem för pandemin.

– Med tanke på situationen skulle jag tro att vi befinner oss i rött i huvudstadsområdet, vilket är den översta nivån i detta varningssystem.

Samtidigt landade det svenska damlandslaget i fotboll på Island för tisdagens viktiga EM-kvalmatch i Reykjavik.

– Vi har inte fått någon ytterligare information från Uefa (Europeiska fotbollsförbundet), isländska myndigheter eller förbundshåll, säger landslagets pressansvarige Fredrik Madestam strax efter att laget lämnat flygplatsen.

– Men vi har ju redan Uefas protokoll som egentligen innebär att vi inte är ute i samhället oavsett. Vi åker buss från flygplatsen till vårt hotell och därifrån enbart till träning och match. Vi ska ju undvika kontakt med folk utanför vårt eget lag.

Bör man vara orolig för om matchen ens blir av?

– Vi har inte fått några indikationer på det (att den skulle ställas in). Men det är jättesvårt att svara på. Vi har lärt oss under våren att det som gäller i dag kan vara annorlunda i morgon. Så givetvis kan jag inte sitta här och säga att matchen till hundra procent kommer spelas. Men det är klart att jag hoppas att det inte blir så pass allvarligt att den dras in.

Läs också: Svenskt målfyrverkeri mot Ungern