Ökad risk för demens bland fotbollsspelare på elitnivå

Nickar inom fotbollen

Redan i dag är nickar reglerat i många länder.

I Svenska Fotbollförbundets utbildningsplan introduceras nick i spelformen 9 mot 9, det vill säga när spelarna är 13 år gamla.

I USA är nickar förbjudna hos spelare under 11 år och är därefter begränsade till 20 nickar per vecka under träning.

I England är nickar förbjudna upp till 11 år och är därefter begränsade. Först vid 17 års ålder är det tillåtet att introducera nickar i ”matchlika situationer”, medan vuxna amatörer och proffs får genomföra högst 10 ”höghastighetsnickar” per vecka på träning. Som en höghastighetsnick räknas nickar vid insparkar, inlägg och frisparkar.