”Om fler tjejer idrottade skulle det hjälpa oss i samhället”

Det är fredag eftermiddag när Sveriges största basketstjärna på damsidan, Amanda Zahui, kliver in i Vårbyhallen utanför Stockholm. Till vardags spelar hon i New York Liberty i den amerikanska proffsligan, men i dag har hon ett annat mål – att locka fler tjejer från området in i idrottsrörelsen.

Hon har bjudits in till det nya projektet Basket Gäris, startat av Hiba Achahbar, 20, och Sanna Ahmad, 24. De spelar själva basket och har sedan några år tillbaka hållit i både basketträningar och läxhjälp. Men Basket Gäris, slangord för tjejer, ska enbart fokusera på just det; tjejer i förorten.

– Hiba är utomlands så jag är själv i dag. Det var lite mer nervöst nu när jag är själv med proffset, för jag har alltid sett upp till Amanda, säger Sanna Ahmad.

Några tjejer som tänkt besöka träningen smyger in i hallen. De tittar storögda på Amanda Zahui och viskar sinsemellan medan stjärnan själv ger sin förklaring på varför förortstjejerna så sällan kommer in i idrotten.

– I våra områden, där det bor fler invandrarfamiljer med olika bakgrunder, så tror jag att det blir en kulturkrock. Det behöver inte vara någonting negativt, men jag tror definitivt att de flesta av oss lever kvar i en kultur där kvinnor har en viss roll, säger Amanda Zahui.

Amanda Zahui är själv uppvuxen i bostadsområdet Dalen i Enskede och började med basket först när hon fyllt elva. I dag spelar 25-åringen i landslaget och är Sveriges enda basketspelare i WNBA. För de unga tjejerna i Vårbyhallen vill hon vara ett ljus, säger hon. Någon som kan få de att drömma.

– Jag hoppas att jag kan visa att allt är möjligt om man vill det. Visa att du fortfarande kan vara feminin och göra dina feminina grejer men ändå spela basket eller någon annan idrott. Ingen får säga till dig att du inte får göra det för att du är kvinna eller att du är för stor eller för tjock. I have heard it all, säger Amanda Zahui som gärna slänger in en engelsk fras.

Du kan själv känna igen dig?

– Absolut. Jag började spela ganska sent och fick alltid höra det. Men också ”du är för långsam, du är inte atletisk, du är inte tillräckligt basketsmart, du har tur att du är lång”. Jag har hört allt. I dag så står jag här och det folk sa blev som ett bränsle. Det är bara att tanka bilen så kör vi.

Vad kan killar i förorten bidra med?

– Jag tror att hjälp från grabbar är extremt viktigt. Inte bara säga ”you can do it” utan också ta chansen att hänga och inte se något problem med att träna med tjejer. Men även visa att det är okej att bryta ett mönster.

I Vårbyhallen fortsätter det att fyllas på med tjejer. Åldrarna på besökarna är allt från 6 till 15 och någon räknar det till 44 stycken.

– Det här är helt fantastiskt. Två unga tjejer som startar något sånt här i Vårby och de hade egentligen inte så mycket support, det var de två och deras idéer. Vi har fyra bollar här inne och that is all you need, säger Amanda Zahui.

Lidingö, Bromma och Stuvsta är alla exempel på områden där över häften av tjejerna i högstadiet är med i en idrottsförening. Amanda är övertygad om att det skulle göra stor skillnad om Vårby åtminstone närmade sig samma siffror.

– Det skulle ge massor av självförtroende. Att få träna, åka på turneringar eller spela match ger en jättemycket självförtroende. Jag tror att det skulle hjälpa oss i samhället också. Att även om man inte skulle bli proffs så kommer man gå till skolan eller jobbet och veta att ”I'm the shit”, säger Amanda Zahui som även ser en ljusare framtid för sporten.

– Och om man får tänka egoistiskt så skulle det hjälpa dambasketen på längre sikt. Vi behöver fler lag och spelare som är hungriga och sugna på att vinna ett SM-guld och göra Sverige till ett bättre basketland.

Varför tror du att basket passar i förorten?

– För att vi har attityd. Jag vet inte om det beror på hur vi lever, våra föräldrar eller vår uppväxt, men generellt så ser jag att förortsbarnen har en lite kaxigare attityd. Det är inte alltid bra, men det är heller inte alltid dåligt.

Träningen ska starta. En baskettjärna har lockat lockat betydligt fler till hallen än vad det brukar komma en fredageftermiddag. Amanda blickar ut över ett 50-tal nyfika besökare med ett brett leende.

– Vem vet, det kanske finns tio tjejer här som skulle kunna bli landslagsspelare, säger Amanda innan hon samlar alla tjejer med händerna i en gemensam ring.

– Okej, nu kör vi. Gäris på tre!