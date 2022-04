Omark hjälte för Luleå – leder med 2–1 i matcher mot Frölunda

Luleå hade ledningen – men att det var Frölunda som var det bättre laget efter två perioder av det tredje semifinalmötet var de flesta överens om.

Matchens första målskytt, Linus Omark, konstaterade att ishockey ”inte alltid är logiskt” och blickade upp mot resultattavlan som visade 2–0 till hemmalaget efter 20 minuter spelade.

– Jag tycker inte vi börjar så bra, men efter vårt mål får vi lite energi och kommer in i det. Det var skönt. Just efter en sån start var det viktigt att vi utnyttjade vårt powerplay, sade spelaren som hade pangat in 1–0 i spel i numerärt överläge till C More.

Med tre minuter kvar till pausen kom nästa kalldusch för gästerna när Olli Nikupeteri ökade på Luleås ledning efter en styrning som ställde Frölundamålvakten Niklas Rubin.

– Det är vår period. Det tycker jag också, sade bortalagets Max Friberg och konstaterade:

– Nu gäller det att bibehålla lugnet och fortsätta på samma väg. De har fått bra utdelning på de chanser de har haft. Överlag tycker jag vi har spelat bättre.

I den andra perioden hade dock Frölunda marginalerna med sig, åtminstone i samband med Filip Johanssons reducering. Den 22-årige backen fick ett jätteläge från nära håll och trodde till en början att han skickat pucken i ribban. En efterföljande videogranskning visade dock att skottet gått hårt in i nätets baksida och därefter studsat ut ur målet.

– Jag tänkte först hur jag kunde bränna efter en så fin passning, men studsen var på min sida, sade Johansson till C More.

Luleås Oscar Engsund tyckte inte att hans lag spelat upp sig nämnvärt i den andra perioden:

– Jag tycker inte att vi är tillräckligt bra i dag, än så länge. Vi låter Frölunda ha initiativet och komma in enkelt i vår zon. Vi måste komma ner och skapa lite lägen. Då är de virriga.

Och virrigt blev det med drygt tio minuter kvar att spela. Efter en kaosartad situation kom Carl Mattsson flygande i en andravåg och satte 3–1 till Luleå bakom Niklas Rubin som var ur position.

Andreas Borgman minskade avståndet till 3–2, men närmare än så kom inte Frölunda. I stället fick Linus Omark sista ordet när han fräckt och påpassligt snodde pucken från Joel Lundqvist som drällde i egen zon.

Avslutet satt snyggt från minimal vinkel och innebar 4–2 till Luleå som därmed vann andra raka mötet och leder nu semifinalserien med 2–1 i matcher.

– Det kanske inte är vår bästa match. Men det är starkt att kunna vinna, säger Luleås målvakt Joel Lassinantti till C More och fortsätter:

– I den tredje perioden skapar de inte så mycket. Det är en styrka i sig att kunna stänga matchen.

Nästa möte är i Göteborg på torsdag klockan 19.30.

