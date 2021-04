Omfamnade sitt handikapp och gjorde succé: ”Bara coolt att jag har det här”

Som ungdomsåkare presterade Ebba Årsjö på toppnivå och satsade för att nå det alpina landslaget – men när hon började på Östersunds skidgymnasium blev det allt mer tydligt att hon och de andra åkarna inte konkurrerade på lika villkor.

Hon föddes med Klippel-Trenaunays syndrom som bland annat har medfört att hon har en tredjedels mindre muskelmassa i sitt högra ben jämfört med det vänstra. Plötsligt blev det avgörande för hur hon presterade i backen.

– Det var när man blev större, tyngre och tränade tre gånger så mycket – och det blev backar och banor som krävde stora och starka lår – som det började märkas att de andra försvann iväg. Det handlade inte om det tekniska i skidåkningen, utan det fysiska, säger Ebba Årsjö.

Vad tänkte du när du fick den insikten?

– Det var inte kul alls.

De har ju pratat om Paralympics tidigare och haussat upp det och nu börjar jag fatta att jag ska åka dit.

Att lägga ner alpinåkningen var mer eller mindre uteslutet. Samtidigt kunde hon inte fortsätta under premisser som både orsakade henne smärta i benet och begränsade hennes sportsliga förutsättningar.

– Det gjorde väldigt ont, och har man ont och samtidigt inte får bra resultat så finns det inte så mycket att köra för längre.

Räddningen blev att byta till alpin paraskidåkning – ett skifte som har lyft henne till ett av Sveriges mest lovande idrottsnamn. Ebba Årsjö hamnade i klassen för nedsatt muskelfunktion i ben, och det med nästintill omedelbar succé som följd.

Redan under debutsäsongen tog hon två segrar i världscupen och under den gångna vinterns pandemipräglade tävlingsschema blev det hela fem världscupsegrar under några intensiva veckor i Schweiz och Österrike.

Topplaceringarna ledde till att hon förra veckan blev förhandsuttagen av Sveriges paralympiska kommitté till sitt första Paralympics i Peking 2022.

– Det är riktigt rolig. De har ju pratat om Paralympics tidigare och haussat upp det men jag har inte riktigt fattat att jag ska åka dit. Men nu börjar jag fatta det, säger hon.

Ebba Årsjö har funnit sig själv som alpin paraskidåkare. Foto: Sveriges paralympiska kommitté

Den sportsliga framgången i all ära, men viktigast av allt kanske är att hon funnit sig själv och ”ändrats som person”, som hon själv uttrycker det.

– Ja, det är väldigt mycket som har förändrats mentalt. Det är nya människor och ett nytt sätt att se på funktionsvariationer. Jag ser det på ett annat sätt och jag kan mycket mer om hur man ska tänka.

Hur ska man tänka?

– Det här har fått mig att känna att det bara är coolt att jag har det här, och det är ju så många fler som har det. Tack vare det får jag åka alla de här tävlingarna. Då ser man inte på det som en börda utan som en fördel.

Har det varit jobbigt att prata öppet om din funktionsvariation tidigare?

– Ja, det har det faktiskt. Jag har kunnat prata om det men jag har helst velat hålla det som en hemlighet för andra och allmänheten; det har varit så mycket enklare. Jag kan bara dra på mig ett par byxor så syns det inte. Så ja, det har varit jobbigt att prata om det just för att jag bara har hängt med personer som inte har en funktionsvariation. Men nu när jag är med personer som har det så pratar jag om det mycket mer.

Nu har du en hel karriär framför dig, vad tänker du när du blickar framåt?

– Det är mycket kring Paralympics. Förberedelserna började redan för ett år sedan och jag tycker det ser ljust ut. Det ser roligt ut.

Med vilka ambitioner åker du till Peking?

– Jag är osäker på hur det kommer att vara och hur bra tjejerna kommer att köra – men jag säger minst en medalj.

Fakta. Ebba Årsjö Ålder: 20. Från: Norrköping. Bor: Östersund. Klubb: Vemdalens IF. Gör: Pluggar fjärde året på skidgymnasiet i Östersund. Främsta meriter: Sju alpina världscupsegrar. Aktuell: Blev tillsammans med landslaget i rullstolscurling, längdskidåkaren Zebastian Modin och alpinåkaren Aaron Lindström förra veckan förhandsuttagen till Paralympics. Visa mer

