Öppning för idrott utan publik i USA i sommar

Krisplanerna. Ö-fajter och spel i North Dakota

Säsongsplaneringen försvann med coronapandemin.

Nu tittar de stora amerikanska idrotterna på plan C – eller D och E beroende på hur tankarna ska tolkas.

Den ena idén är mer extrem än den andra.

Sveriges högsta serier i fotboll planerar att dra i gång i slutet av maj och i början av juni. Serie A diskuterar att testa spelarna för att kunna dra i gång träningar och hoppas kunna slutföra säsongen.

Samma tankar – om att spela klart ligan – finns i Spanien och i Italien.

I nordamerikanska UFC, NHL, NBA och MLB finns samma funderingar, men de har också börjat titta på möjliga lösningar bortom att bara ta vid där allt avslutades.

Och det är dessa förslag som, sett till vad organisationerna i olika medier uppges prata om, får ses som extrema.

• UFC

Kampsortorganisationen har tvingats flytta fram ett antal galor på grund av covid-19. Ordföranden Dana White har pratat om att redan i maj anordna galor i deras egna faciliteter i Las Vegas.

Men han har också varit inne på att hitta en ö, där fajters ska få ha sina läger och sedan gå matcher.

– Jag har sagt till alla att de inte ska oroa sig, ”fight island” kommer att bli av, har White sagt till ESPN.

– Infrastrukturen håller just nu på att byggas och allt sätts på sin plats. När vi närmar oss räknar jag med att schemalägga matcher och göra killarna redo. Dessutom ska jag kunna skicka dit fajters tidigare, så att de kan börja träna på ön.

• NHL

Ishockeyspelarnas beordrade karantän förlängdes precis till den 30 april och med tanke på att ligan har stått still sedan den 12 mars är det nu osäkert om säsongen kan återupptas.

Även här spekuleras det i hur ligan ska slutföras på sedvanligt vis med Stanley Cup-firande. En tanke är att samla lagen utanför sina ordinarie orter.

En av spelplatserna som har nämnts: North Dakota.

”Flera platser kommer givetvis vara nödvändigt men Ralph Engelstad Arena i Grand Forks, ND, känns vettigt”, skriver kanadensiska Sportsnet.

”Det är en imponerande anläggning som definitivt är mer lämpad än många andra tillgängliga icke NHL-alternativ i USA.”

Den kanadensiska tv-kanalen nämner att hotellrum till alla kan bli ett problem, men lyfter arenan – som varit värd för bland annat JVM 2005 och U18-VM 2016 – och stadens låga invånarantal som stora plus i spekulationerna.

• NBA

”Las Vegas? Ja, varför inte? Där kan vi spela klart säsongen.” Enligt tidningen Sports Illustrated (SI) och tv-kanalen CNBC verkar det vara tankarna som ledningen för världens bästa basketliga just nu funderar på.

Ligan håller just nu på att undersöka om det är genomförbart att lägga hela slutspelet i Las Vegas och samla alla spelarna där, enligt SI.

CNBC tog tanken om spel i delstaten Nevadas nöjesstad vidare och konkretiserade ett möjligt upplägg. Första rundan och finalen skulle kunnas spela i bäst av fem, medan rundorna däremellan skulle kunna vara enkla möten.

NBA:s eventuella upplägg kanske låter märkligt men enligt en källa till SI ”är inget omöjligt i dagsläget”.

• MLB

Färre matcher – 108 i stället för 162 – och spel i Florida och Arizona. Det kan vara lösningen som möjliggör att basebollsäsongen kan avgöras, skriver SI.

Enligt USA Today diskuterar ligan att sätta ihop nya divisioner, som i så fall ska justeras efter var klubbarna har sina träningsläger under vårarna, oftast i småorter där det inte bor så många människor.

”Med det upplägget skulle klubbarna spela tolv matcher mot sina divisionsmotståndare och sex mot de andra lagen” skriver SI, som även är inne på att det kan bli dubbelmöten under en och samma dag.