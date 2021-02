Örebro bröt Skellefteås långa svit

– Jag vallade in det snyggt på (Oscar) Möller, sade Örebroforwarden till C More direkt efter matchen.

Wargs Örebro tog på tisdagskvällen en blytung trepoängare i jakten på att behålla topp sex-platsen och såg också till att toppkonkurrentens supertrend stannade på elva raka segrar.

– Det var en otroligt viktig seger för oss. Ett steg i rätt riktning, sade backen Stefan Warg.

Men redan efter 16 sekunder gjorde Skellefteås Jesper Frödén första målet , hans 20:e för säsongen, när han satte pucken under armen på Örebromålvakten Jhonas Enroth.

Drygt fem minuter in i andra perioden kvitterade Joonas Rask när han direktsköt pucken förbi Skellefteåmålvakten Gustaf Lindvall i powerplay.

Hemmalaget fick sedan en kanonstart i tredje perioden. Efter dryga minuten satte Daniel Muzito-Bagenda 2–1 efter en fin individuell prestation. Örebroforwarden dribblade snyggt på högerkanten innan han vek in och stänkte in pucken förbi Gustaf Lindvall i gästernas bur.

Och lite senare klev alltså lagkaptenen Stefan Warg fram och skickade in 3–1 från backposition, via olycklige Oscar Möller. Och hans backkollega Robin Salo hade då ordnat assist till alla tre Örebromålen denna kväll.

Skellefteå jagade sedan en reducering och ingen mindre än Pär Lindholm satte till sist 3–2 när gästerna tagit ut målvakten för att satsa på en extra utspelare.

Extra skönt för hemvändaren och stjärncentern Pär Lindholm, som i drygt två säsonger spelat i NHL och senast för Boston Bruins men som nu alltså blev målskytt direkt i sin återkomst i nygamla klubben Skellefteå AIK.

Örebro lyckades sedan håll undan och tog en ny blytung trepoängare i jakten på att behålla topp sex-platsen som ger en direktbiljett till kvartsfinal.

Trots målet så var inte Pär Lindholm särskilt nöjd med sin återkomst i Skellefteåtröjan.

– Vi gör ingen bra match. Vi forcerar på slutet men det hjälper inte. Jag tycker inte riktig att vi var där, och jag gör inte heller någon bra match, sade Lindholm till C More.

Läs mer: Tonåringen i centrum när Djurgården vann