Örebro segrade efter rysare mot Rögle

Örebro ledde med 4–2 mot Rögle med två minuter kvar av sista perioden. Då chockade Rögle med två snabba mål, varav kvitteringen kom med sju sekunder kvar när Anton Bengtsson satte pucken i Örebronätet. Men Örebro skulle inte ge sig.

I förlängningens fjärde minut satte Robin Kovács det avgörande målet.

– Jag gillar att vara i situationer där det ska avgöras. Jag sa till mig själv att jag skulle visa framfötterna, att när jag väl får chansen ska jag klippa dit den, säger Kovács i C More.

Brynäs segrade mot tabelljumbon Djurgården med 4–0 på hemmaplan. Bedrövligt, enligt Djurgårdstränaren Nichlas Falk.

– Ishockey är en närkamp. Och vi förlorade närkamperna. Det gäller att ge sig hän, ge sin in i situationerna, säger han i C More.

Oskarshamn, som visat en uppåtgående form och tagit fem raka segrar, kunde inte hålla i trenden mot gästande Färjestad tidigare under lördagseftermiddagen.

Värmlänningarna, som kom utan sju av sina ordinarie spelare, vann stort med 5–0 (två av målen gjorda i powerplay), samtidigt som målvakten Dominik Furch höll sin första nolla i SHL.