Örgrytes succéspelare valde Elfsborg

Bernhardsson gjorde fem mål och fyra assist under sitt första år med Örgryte IS och rankades som en av Superettans mest spännande spelare i fjol, men det blev bara en säsong med Göteborgsklubben. På fredagen blev han klar för allsvenska Elfsborg.

– Året har gått förvånansvärt bra och inget jag trodde när jag kom till Örgryte, men jag kom in i ett stim och lärde känna rytmen och tempot och efter det gick det bra, säger han till Elfsborgs hemsida.

Kontraktet är på fem år och övergångssumman ligger enligt Göteborgs-Posten på två miljoner kronor.

Bernhardsson, som tidigare tillhört Göteborgsklubbarna Partille IF, Jonsereds IF, Sävedalens IF, hade en utköpsklausul i det nya kontrakt han tecknade med Öis i höstas. Nu ser den vänsterfotade offensive kantspelaren fram mot att pröva sina vingar på en högra nivå.

– Jag har haft ett fint år i Örgryte, som är en klassisk och anrik förening, men nu är det dags för nästa steg, säger Bernhardsson, som tycker att Elfsborg känns som en storklubb.

Eftersom flickvännen kommer från Borås följde han lagets fina avslutning i allsvenskan noga och ser fram mot att försöka vara med och förbättra årets åttondeplats.

– Alexander är en spelare som vi tror kommer att passa oss väldigt bra i det sättet vi vill bygga vårt lag och ta oss framåt. Hans egenskaper ligger i djupledsspelet och i hans snabbhet. Vi får också in en vänsterfotad spelare, som passar bra i vårt lagbygge, säger managern Jimmy Thelin.

Elfsborg har tidigare gjort klart med den norske målvakten Mathias Dyngeland.