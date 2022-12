Oro för tillslag mot homosexuella efter fotbolls-VM

Frågan om hbtq-rättigheter har blivit en följetong i samband med fotbolls-VM i Qatar eftersom samkönat sex mellan män är olagligt och straffbart i landet.

Den jordanska lagstiftningen kriminaliserar inte homosexualitet. Aktivisten Khalid Abdel-Hadi bor i Jordaniens huvudstad Amman. Han säger att han är trött på västvärldens försök att klistra en regnbågsflagga på honom.

– Jag respekterar regnbågsflaggan, men den representerar inte mig som hbtq-person från Mellanösten.

– Som arab-gay så är inte regnbågsflaggan min, säger Abdel-Hadi och förklarar att han varken har varit med att forma flaggen eller känner ägarskap gentemot den.

Khalid Abdel-Hadi säger till DN att han inte är orolig för homosexuella personers trygghet under det att fotbolls-VM i Qatar pågår utan för tiden efter det kontroversiella mästerskapet.

– Omvärldens hårda kritik mot Qatar kommer att orsaka mer skada än nytta, säger Abdel-Hadi och beskriver sig själv som queer, som innebär att man ifrågasätter normer kring kön och sexualitet.

Demonstration för hbtq-personers rättigheter utanför Qatars ambassad i Berlin. Foto: TT

Han menar att hbtq-personer i Qatar, trots kriminaliseringen, innan fotbolls-VM kunde leva ett diskret liv utan repressalier, men att det efter den 18 december då VM avslutas finns en stor risk för backlash mot gruppen.

”Vi umgås, vi går ut och äter middag. Vi går på fester. Vi går till stranden”, sa en utländsk person som är gay och bor i Qatar till Reuters inför VM och förklarade i intervjun att det går att träffa potentiella partners via privata fester, exklusiva nattklubbar eller via dejtingappar som vanligtvis blockeras i Qatar men som ändå kan nås med vpn-uppkoppling.

Det lyxiga diskreta livet gäller de privilegierade höginkomsttagarna medan utsatta migrantarbetare ”inte skulle kunna leva på samma sätt”, berättar den anonyma personen för Reuters.

Den qatariska strafflagen mot homosexuella grundas i tolkningar av Koranen och kallas även för sharia-lagstiftning. Lagen förbjuder samkönat sex mellan män men förbjuder ej uttryckligen sex mellan kvinnor. Den som bryter mot lagen ska straffas med fängelse mellan sex månader och tre år. Om man är icke-qatarisk kan man också bli utvisad från landet.

Människorättsorganisationer, bland andra Human Rights Watch och Amnesty, har kritiserat och rapporterat om den qatariska polisens övergrepp mot hbtq-personer i Qatar.

Amnesty är en av organisationerna som varit skarp i sin kritik mot regimen i Qatar. Foto: Alain Pitton/TT

”Om jag hade ett val, om det fanns en magisk tablett, då hade jag tagit den för att omvandla mig till heterosexuell. Jag vill inte ha det här eländet i mitt liv”, skrev en anonym qatarisk gay med namnet Magid i en text som publicerades i den webbaserade nyhetstidningen Doha News.

Texten väckte en hel del ont blod och de qatariska myndigheterna blockerade senare webbsidan.

Synen på hbtq-personer i Qatar strider egentligen mot det policydokument rörande mänskliga rättigheter som det internationella fotbollsförbundet Fifa tog fram 2017. Dokumentet stadgar ett förbud mot all form av diskriminering inklusive sexuell läggning. Men trots detta policydokument har Fifas ordförande Gianni Infantino och generalsekreteraren Fatma Samoura undertecknat ett brev till VM-lagen där de ber dem fokusera på fotboll och sluta att ”dela ut morallektioner”.

England, Wales, Belgien, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Schweiz meddelade inför fotbolls-VM i Qatar att de tänkt spela med en lagkaptensbindel med texten ”One Love” men stoppades av Fifa från att göra det. Foto: Alain Pitton/TT

– Qatar är ett av världens rikaste länder och qatariska medborgare åtnjuter en hel del privilegier eftersom staten finansierar och erbjuder skattefria bidrag till befolkningen, säger en arabisktalande läkare som bor i Qatar och vill vara anonym

– Mina gay-qatariska vänner är ointresserade av att offra sina privilegier och kämpa för hbtq-frågor eftersom de har möjlighet och råd att resa utomlands och leva sina liv som gay i Europa och sedan återvända till Qatar, förklarar läkaren.

”Jag har tänkt på att migrera, men det här är mitt hemland. Jag älskar mitt land och jag är stolt över det. Jag skulle känna mig övergiven om jag lämnar Qatar”, skriver Magid, den anonyma personen i den tidigare omnämnda Doha News-texten som hade rubriken ”Hur det är att vara gay och qatarier”.

I Qatar blockeras allt innehåll som handlar om homosexualitet på nätet och i papperstidningar – The New York Times internationella upplaga som ges ut i Qatar publicerade 2018 en text om en utställning om hbtq-rörelsen i New Orleans i USA, men texten blev censurerad. Det libanesiska hbtq-rockbandet Mashrou' Leila stoppades från att föreläsa i Qatar 2020 efter starka protester mot deras besök.

– Civilsamhällena i Gulfstaterna är svaga – de är bundna till och lojala mot kungahusen som erbjuder gratis tjänster till medborgarna, förklarar hbtq-aktivisten Khalid Abdel-Hadi och berättar att hans tidning My Kali också är blockerad i Qatar.

Den qatariska VM-chefen Nasser al-Khater har vid olika tillfällen försäkrat att alla är välkomna och att alla ska känna sig trygga i Qatar oavsett kön, sexuell läggning, religion eller etnicitet. Samtidigt har SVT rapporterat om att några hotell i Qatar som kontaktades nekade homosexuella par att boka rum.

Den qatariska VM-chefen Nasser al-Khater har vid olika tillfällen försäkrat att alla är välkomna och att alla ska känna sig trygga i Qatar oavsett kön, sexuell läggning, religion eller etnicitet. Foto: Peter Kneffel/TT

”Vi är ett konservativt land och intim ömhet offentligt, oavsett sexuell läggning, är ej tillåtet, skrev Qatar-VM:s organisationskommitté i ett uttalande till CNN och även Qatars ledare emiren Tamim bin Hamad al-Thani betonade att Qatar förväntar sig och vill att de som vistas i landet ska respektera deras kultur.

Trots de officiella försäkringarna hamnade Qatar i blåsväder två veckor innan det kontroversiella världsmästerskapet skulle dra i gång, då den qatariska VM-ambassadören Khalid Salman sa att homosexualitet är ”en skada i sinnet”.

”Vår religion och kultur förändras inte på grund av mästerskapet”, sa Khalid Salman i en intervju med den qatariska tidningen Al-Watan efter att hans kontroversiella uttalande väckt stark kritik.

”Jag vill att folk ska acceptera oss. Låt oss leva – du behöver inte gilla mig men du behöver inte förfölja mig”, skrev den anonyma qatariska gaypersonen Magid i Doha News.

Queer-aktivisten Khalid Abdel-Hadi uppmanar omvärlden att inte glömma de hbtq-personer som riskerar hårda tillslag i landet när lamporna släcks på fotbollsläktarna runt om i Qatar.

– Hela världen som har varit med och kritiserat Qatar borde följa utvecklingen i landet och ta ansvar för de potentiella negativa konsekvenserna mot homosexuella när fotbolls-VM är över, säger Abdel-Hadi.