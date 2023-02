Oron efter norska VM-kvadrupeln: ”Utlänningarna får skärpa sig”

Det är norskt, norskt och åter norskt i herrarnas skidskytte just nu.

– Det är bara att imponeras, säger svenska skidskytten Martin Ponsiluoma efter att VM-sprinten i tyska Oberhof slutade med inte mindre än fyra norrmän i topp och fem på topp-sex.

Samtidigt finns en oro. Riskerar skidskyttet att bli lika Norgedominerat som längdskidåkningen?

Färska VM-bronsmedaljören Sturla Holm Lægreid pratar länge om frågan i den så kallade mixade zonen efter lördagens sprint.

– Vi får hoppas att det inte blir så illa, vill ju att konkurrensen ska utjämnas, vi vill inte att det ska vara bara norsk dominans för då försvinner intresset, säger Lægreid.

– Men vi vill inte åka sämre med vilje, så vi gör vårt bästa. Så det är utlänningarna som får skärpa sig lite.

Det kan vara dåligt för sporten om det blir för mycket av en nation i topp, fortsätter han.

– Självklart är den en risk om det är en nation som vinner allt – då minskar intresset.

– Men skidskytte är av naturen en idrott där det svänger mer eftersom vi har skytteelementet. Det gör att det är fler som blandar sig toppen och att det är lättare att bevara intresset.

I världscupen har norrmän i vinter vunnit alla individuella herrlopp utom ett (Ponsiluomas premiärseger). I totalställningen huserar fem norrmän på topp-åtta: Den överlägsne Johannes Thingnes Bø (nu VM-etta i sprint) som etta och storebror Tarjei Bø (VM-tvåa) som åtta. Däremellan: VM-trean Sturla Holm Lægreid (tvåa i totalen), Vetle Sjåstad Christansen (trea) och Johannes Dale (sexa).

– Det är lite som på damsidan för oss, säger Sveriges Sebastian Samuelsson som bara blev elva i VM-sprinten och ligger 13:e i totala världscupen.

– De har fått den här miljön av många duktiga som verkligen sporrar varandra.

Inom längdskidåkningen finns en diskussion om huruvida Norge ”förstör” sporten. Finns den risken även i skidskyttet?

– Nej, jag tror inte det, säger ändå Samuelsson.

– Jag tycker inte att man kan säga det nu i alla fall.

Han förklarar:

– Skulle man kasta in norrmännen som kör IBU-cupen (nivån under världscupen) så visst, de skulle absolut kunna vara topp-tio i världscupen någon gång, men inte på en jämn nivå. Men tar du in norrmännen från Skandinaviska cupen (i längdskidor) så är alla topp-tio i världscupen (i längd) i alla lopp direkt. Och sen har vi också skyttemomentet, det gör ju att det blir mer oförutsägbart.

Redan på söndagen kan det bli en ny norsk dag i VM:s jaktstart.

– Det är gott att vara norsk i Tyskland, säger Sturla Holm Lægreid.

– Norska skidskyttar har kanske haft ett rykte om att vara dåliga i skyttet men bra i spåret, men nu är vi bra i skyttet också och då är det svårt att slå oss.

Hur sporrar ni varandra?

– Vi sporrar varandra hela tiden. Det är nog det som ligger bakom succén, att vi har så pass många med toppkvaliteter. Johannes (Thingnes Bø) som är snabb på skidskorna, jag som är effektiv i skyttet och träffsäker... Alla har sin egenskap som de kan bidra med.

