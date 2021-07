OS-dagbok: Arrangörerna kan bara erbjuda små frestelser av Tokyo

Lite spännande känns det. Jag har bokat in mig på en bussresa som ska släppa ut mig från OS-bubblans arenor och presscenter i ett par timmar. En ”eskorterad och kontrollerad tur för medierepresentanter”, som OS-organisationen kallar det.

Vi är ett 20-tal journalister som lydigt tar tempen, spritar händerna, skriver upp en nödkontakt och spänner självlysande gula kardborrband runt armen så att våra guider har koll på oss. Skocken räknas ständigt in, som om vi vore förskolebarn. Ingen får komma på villovägar.

”Konbanwa” (god kväll), säger den kvinnliga guiden entusiastiskt när vi klivit på bussen. Sedan drar hon alla säkerhetsregler. Vi ska ytterligare en gång sprita händerna när vi går av bussen, ta tempen en gång till, hålla 1,5 meter avstånd från varandra och får bara fotografera på specifika platser. Här börjar jag inse att det inte direkt är något kosläpp jag är ute på.

Men det är trots allt ett litet försök från arrangörerna att visa upp sin stad under OS, även för oss i den så kallade bubblan.

Hade inte en pandemi plågat värdstaden hade evenemang som marknadsför Tokyo som kultur- och matstad duggat tätt. När Japan tilldelades OS 2013 räknade man med att spelen skulle ge intäkter på över 200 miljarder kronor. En stor del skulle komma från utländska turister. Förhoppningen var att de inte bara skulle besöka Tokyo. Japan skulle också bädda för att de reste till andra delar av landet. Hela landet skulle lyfta.

Nu erbjuds det fåtal av oss som är här en liten frestelse av vad Tokyo har att erbjuda. Förbi bussfönstret passerar hål i väggen med bara några meters mellanrum förbi. Sushi, ramen, udon, tonkatsu…det vattnas i munnen när jag ser ställena som serverar de japanska läckerheter som vi i bubblan är sparsmakade med.

När solen är på väg ner glider vi in på baksidan till en tom parkering. Framför oss står det nationella konstcentret, målet för utflykten. Det ekar ödsligt tomt i byggnaden som är så där avskalad och smakfull som japansk design ofta är.

Besökstiden för allmänheten är över och vi har utställningslokalerna för oss själva. Men det är under mycket strikta former. Under en halvtimme är vi tillåtna att besöka två avdelningar i utställningen om japanskt mode från 1945 till i dag. Sektion fyra och åtta som guiden noga betonar, vilket är 1980-talet och 2020.

Alla tar snabbt bilder och andas in en värld bortom den sportsliga. De fräcka mönstren från 1980-talet, det futuristiska moderna med återanvända material. Hela tiden bevakade av vakter med dubbla uppsättningar skydd, visir och ansiktsmask. Så är det slut. Vår tid i begränsad frihet är över. Följda av vakter går vi mot bussen.

– Efter covid, snälla kom tillbaka till Japan igen, vädjar guiden och ursäktar det snabba besöket, så som japaner ofta ber om ursäkt.

Vi räknas in, lämnar tillbaka plastbanden. Jag tar en av de packade bussarna från presscentret, alla har inte ens sittplats. Som så mycket annat i pandemitider haltar logiken. En flash i mobilen visar att antalet nya fall i Tokyo är rekordmånga. Jag spritar mina knastertorra händer för sjuttielfte gången.

