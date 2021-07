OS-elden brinner – men kejsaren använde inte ordet ”firande”

Det blev en nedtonad, avskalad föreställning – en japansk specialitet även när coronaviruset inte härjar.

När hela invigningen började med endast tre personer och ett löpband, en träningscykel och en roddmaskin på hela innerplan satte det tonen.

Det är väl ungefär så ensamma som olympierna har känt sig på sin väg mot dessa tävlingar under pandemin.

Många drog sig för att delta på fredagskvällen.

Den svenska handbollsspelaren Emma Lindqvist sammanfattade situationen dagen innan invigningen, som hon inte ville medverka i:

”Det skulle vara otroligt surt att bli isolerad för att någon annan är smittad, när man själv inte är smittad”, sa hon.

Hon slapp vara med. Många andra aktiva uteblev också.

Sverige kom in på arenan med en minimal trupp. Från högt upp läktaren kunde ett drygt dussin svenskar siktas.

Det är inte själva smittan som i det här läget mest skrämmer olympier. Och som bidrog till att hålla dem borta från invigningen. Det är risken för att registreras av telefonens hälsoapp som nära kontakt till någon som testat positivt.

Fälttävlansryttaren Sara Algotsson och seglaren Max Salminen var svenska fanbärare under invigningen Foto: Jon Olav Nesvold/Bildbyrån

Det leder till isolering, en kraftig störning i förberedelserna – och kan naturligtvis också betyda positivt test för egen del och missad OS-start.

En annan avkylande faktor var de tomma läktarna.

Invigningen brukar vara något som får olympier på innerplan att ta upp telefonen och filma för att minnas den festliga stunden.

En och annan filmade nu de tomma läktarna, som ett personligt dokument över vilket egendomligt OS de deltar i. Särskilt festligt var det däremot inte.

För att leden inte skulle se för tunna ut hade istället ledare kallats in. Men så långt som till – som ett och annat skämt förespeglat i OS-byn – att kalla in japanska funktionärer för att fylla ut kläderna åt olika nationer gick det inte. Trupperna som gick in på arenan var däremot, precis som Sveriges, betydligt mindre än de brukar.

När Tokyo för åtta år sedan vann värdskapet 2020 sa den dåvarande premiärministern Shinzo Abe att OS skulle bli en symbol för triumfen över den fruktansvärda katastrofen 2011 med en jordbävning, följd av en tsunami och ett haveri i kärnkraftverket i Fukushima.

Effekten har blivit en annan.

När Tokyo hade utsetts till OS-värd började stora investeringar ske i huvudstaden. Alla byggjobb har koncentrerats hit. Pengarna försvann då från nordöstra Japan, där återuppbyggnaden de senaste åren gått väldigt långsamt. De olympiska spelen har därför påskyndat den ojämna utvecklingen mellan Tokyo och resten av Japan.

Fyrverkerier över Olympiastadion. Foto: Dave Shopland/Shutterstock

Det senaste året har OS istället övergått till att framställas som en symbol för globala ansträngningar att övervinna pandemin.

Det japanska folket har inte köpt det budskapet. Två tredjedelar av befolkningen är, enligt den senaste opinionsundersökningen, emot att evenemanget äger rum. Protester ägde rum utanför stadion under invigningen, men hördes inte in

Kejsaren Naruhitos ordval när han öppnade spelen har vägts på guldvåg i veckan.

Han utelämnade till sist ordet firande, som brukar användas, och sa istället högtidlighålla om de evenemang som nu avgörs under pågående pandemi.

Den japanske kejsaren Naruhito vägde sina ord på guldvåg under OS-invigningen. Foto: Jewel Samad/AFP

Att den japanska regeringen och OS-organisatörerna på detta sätt planerat att avstå från ett jublande uttryck har varit en av de största nyheterna i Japan under veckan.

En annan har varit att stora japanska OS-sponsorer försöker parera det folkliga motståndet. Biltillverkaren Toyota, mångårig OS-partner, meddelade häromdagen att företaget inte kommer att sända någon tv-reklam som sammankopplas med spelen. Krishantering gjorde att bolagets vd uteblev från fredagens invigningen.

Myndigheterna och arrangörerna tror heller inte på budskapet om en seger över coronaviruset. De tomma läktarna utan betalande åskådare säger allt.

De aktiva har sitt att tänka på. Publiken hade de gärna haft i ryggen, men medaljerna kommer att värderas lika högt som vanligt.

För Tokyo som OS-arrangör var det lättare att lyckas 1964 än i dag. För 57 år sedan var OS en symbol för att Japan kommit tillbaka efter Andra världskriget som hade ödelagt landet. Det nya snabbtåget Shinkansen hade byggts till Kyoto och gick i världsrekordfart. Nya motorvägar och ett nytt avloppssystem stod klara. Datorer användes för första gången i ett OS och klockningen kunde börja skilja tävlande åt med en marginal på en hundradels sekund.

Naomi Osaka avslutade fackelstafetten med att tända OS-elden. Foto: Hannah McKay/AFP

Ökade inkomster i samhället användes 1964 av japanska familjer för att köpa en tv och följa OS på. Framtiden såg bara ljus ut.

År 2021 är läget ett annat. Japan slår inte längre ur underläge, utan har mycket att försvara. Befolkningen som 1964 var ung har blivit gammal. Den minskar sedan 2010. Ekonomin har varit stagnerande i tre decennier.

Krishantering är nog vad Tokyo som bäst kan visa världen under OS. Förhindras ett stort smittutbrott får värdstaden vara nöjd.

Klädsamt sparsmakad, så var invigningen.