OS-guldhjälten von Eckermann red hem tre miljoner

– Det här är helt otroligt, vilken kväll. Jag måste tacka min häst. Han är på en helt annan nivå, en egen nivå, sa en glad Henrik von Eckermann i segerintervjun som gjordes direkt efter hans segerritt.

– Det här är ett år som jag aldrig kommer att glömma.

I lördagskvällens superfinal i Prag, som avgjordes i två omgångar, möttes 15 av världens bästa ekipage.

De hade kvalat till den penningstinna och prestigefyllda finalen genom att under säsongen vunnit någon av Grand Prix-hoppningarna under Global Champions Tours deltävlingar.

Tre av de femton kom från Sverige Peder Fredricson, Malin Baryard Johnsson och Henrik von Eckermann som alla tre ingick i det svenska OS-guldlaget.

Sammanlagda prissumman under finalen var knappt 13 miljoner kronor, varav drygt tre miljoner gick till segraren.

Först in på banan var världsettan Peder Fredricson på Christian K – hans OS-häst All In har välbehövlig vila och är inte med i Prag. Ekipaget rev redan det tredje hindret, men sedan klarade de banan utan några som helst problem.

Malin Baryard Johnsson valde något oväntat att inte rida på sin guldhäst från Tokyo stoet Indiana. Skälet var att hon ville spara stoet till söndagens lagfinal. I stället red Malin den tämligen orutinerade El Barone.

Det här var El Barones största utmaning hittills i karriären, och hingsten hoppades fantastiskt fint fram till ett av banan sista hinder. El Barone kom fel in i trekombinationen, och även om han klarade det första hindret vägrade han på det andra. När de två skulle göra ett andra försök märktes hästens orutin. Ekipaget tog sig inte över hindret utan blev uteslutna.

Den tredje svenska ryttaren Henrik von Eckermann valde däremot att rida sin OS-häst King Edward, och då kom också den första svenska felfria ritten.

Sammanlagt var det fem av de 15 startande som var felfria i den första omgången.

Efter en timmes paus var det dags för den andra omgången där Malin Baryard Johnsson inte fick starta efter att ha blivit utesluten.

När Peder Fredricson och Christian K inte fick det att stämma i den andra rundan utan fick sammanlagt elva fel stod det klart att Henrik von Eckermann var det svenska hoppet den här kvällen.

Henrik von Eckermann och King Edward startade sist. De var tvungen att än en gång vara felfria och snabba, och den svenska världstrean höll nerverna under kontroll.

– Jag visste att vi kunde vinna här, att det här var min klass. Jag visste att det skulle vara tufft men att King Edward skulle klara det, sa Henrik von Eckermann.

När ekipaget gick i mål gjorde de det som segrare. Den svenska stjärnan var 1,66 sekunder före tvåan Sergio Alvarez Moya från Spanien.

– I den första rundan var han väldigt lugn och avslappnad, men inför den andra kände han också av pressen något, säger Henrik von Eckermann om sin häst King Edward.

– Men då lade han bara i en växel till. När du känner det kan du som ryttare rida med självförtroende.

På läktaren jublade Henrik von Eckermanns fästmö Janika Sprunger som var den som red King Edward först. När hon blev gravid med parets första barn tog dock Henrik över honom, och nu är det klart att Henrik von Eckermann kommer att rida hästen även i framtiden.

Utöver en individuell tävling är Global Champions Tour också sedan några år tillbaka en lagtävling.

Ryttarna tävlar för sponsrade lag, och inte för sitt land.

Efter torsdagens kvartsfinal – där Henrik von Eckermanns lag Scandinavian Vikings blev utslaget – och fredagens semifinal är de sex bästa klara för söndagens final i Prag.

Bland de sex lagen finns Peder Fredricsons lag Valkenswaards United, och Malin Baryard Johnssons lag Shanghai Swans som därmed får en chans till revansch.

I varje lag ingår tre ryttare och laget som vinner söndagens final, som avgörs i två omgångar, får dela på en prissumma på drygt 12 miljoner.