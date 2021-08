OS-hoppet: En känslig och explosiv sagohäst

Historien om All In, som kallas för Allan, är en historia om kärlek vid första ögonkastet.

För åtta år sedan var Peder Fredricson på jakt efter en ny häst. Målet var att hitta en med OS-kapacitet, vilket är enklare sagt än gjort. Sökandet tog flera månader, och Fredricson provred ett 30-tal hästar runt om i Europa.

Ingen kändes riktigt rätt förrän Peder mötte Allan.

– Jag visste att jag aldrig skulle klara av att någon annan köpte honom och behöva stå bredvid och se den här fantastiska hästen med en annan ryttare på ryggen, har Peder Fredricson tidigare berättat i DN.

– Så jag ringde till köparna och sa att antingen köper ni den här hästen eller så slutar jag rida.

Köparen var H&M-arvingen Charlotte Söderström som under många har varit en av Peder Fredricsons trogna hästsponsorer.

Bara några dagar senare var All In på väg till Fredricsons gård i Skåne, och berättelsen om sagohästen kunde ta sin början.

– All In är mina drömmars häst. Att få uppleva den här resan med honom är underbart, har ägaren Charlotte Söderström berättat i DN i en av de få intervjuer som hon har gett.

Även om All In hade en kapacitet utöver det vanliga var det under Peder Fredricsons varsamma hand som han utvecklades från talang till stjärna.

I Rio 2016 tog ekipaget ett individuellt OS-silver efter en rafflande omhoppning och året efter vann de EM-guld.

Framgångarna ledde till att Peder Fredricson fick Jerringpriset såväl 2016 som 2017, och att All In fick sina egna fans.

Men längs vägen har det också funnits hinder. Några månader efter OS i Rio opererades valacken sedan man upptäckt att de kolikanfall som han då och då drabbades av berodde på problem med tarmen.

All In missade också VM 2018 eftersom han då inte var riktigt fräsch.

All In var pigg och glad när han veterinärbesiktades några dagar före OS-starten. Foto: Pontus Lundahl/TT

Förra året fick den i dag 15-årige valacken en lång ledighet, och när han började tränas igen var målet att han skulle vara tillbaka i toppform lagom till OS i Tokyo.

Inför avresan hade dock Peder Fredricson för säkerhets skull två hästar i karantän, All In och Catch Me Not, men när planet lyfte var det ”världens bästa häst” som lastades.

– Även om jag har hållit det lite öppet har jag alltid haft All In i åtanke för det här OS:et, säger Peder Fredricson.

– Jag har jobbat i nästan ett år för att hitta formen på honom lagom till den här tävlingen, och han ser väldigt fin ut. Sedan är det alltid svårt att säga något säkert innan vi är i gång här i Tokyo.

I nästan en vecka har All In njutit av OS-livet i Tokyo. Arrangörerna jämför stallarna med Hotell Ritz så trots värmen har den rutinerade valacken haft det bra.

Men nu börjar allvaret.

På tisdag kommer All In att tävla på OS-banan i Tokyo för första gången när den första omgången i den individuella tävlingen avgörs.

Vad är det som gör All In till en av världens bästa hästar?

– Han har bra grundförutsättningar – som bra teknik, bra explosivitet och en bra räckvidd i galoppen. Ja, allt som en hopphäst behöver, säger Peder Fredricson.

– Dessutom är han, kanske både på gott och ont, väldigt känslig av sig. Är han i form är han väldigt bra, är han inte i form är han inte så bra. Och han brukar tydligt tala om i vilken form han är.

Peder Fredricson har tagit OS-silver i såväl lag (2004) som individuellt (2016). Nu drömmer han om guld. Foto: Pontus Lundahl/TT

Som alla stora stjärnor, oavsett om de går på två eller fyra ben, är All In en egensinnig individ som ibland går sin egen väg.

I hans kropp och huvud finns en explosivitet och nerv som gör honom till den stjärna som han är. Men samma egenskaper kan ibland också göra att han hittar på oväntade saker.

– Utan den nerven hade han inte varit så här bra. Det gäller bara att hänga med i svängarna och hantera det, säger Peder Fredricson med ett skratt.

Den individuella tävlingen i OS i Tokyo avgörs under tisdagen och onsdagen. Lagtävlingen avgörs fredag och lördag.

