OS-hoppet Josefin Olsson ska inte upprepa VM-missen: ”Världen rasade ihop”

Det såg bra ut för OS-hoppet Josefin Olsson i VM i laser radial i fjol.

Den svenska seglarveteranen var i ledning från första till tredje dagen i japanska Sakaiminato. Men sedan föll hon till tolfte plats efter två raka diskvalificeringar – och slutade till sist sexa.

– För den första av diskningarna får man rätta sitt straff, men jag gjorde det inte tillräckligt bra utan missade en vändning, förklarar Olsson ett drygt halvår senare.

Hon tillägger krasst:

– Utan den missen hade jag haft ett silver.

På meritlistan sedan tidigare finns just ett VM-silver från 2014 när 2020 års VM – en viktig uppladdning inför sommarens OS – avgörs i australiska Melbourne 23–28 februari.

– Det är väldigt skönt att ha VM så här tidigt på året, säger den redan OS-klara seglaren.

I år vet hon dessutom vad som gäller:

– Det var en hård diskning förra året och ett misstag som man inte kommer göra om. Jag lärde mig otroligt mycket under den regattan.

Var det första gången det hände dig?

– Ja, just en sådan situation. Jag tog mitt straff efter den första diskvalificeringen – trodde jag – gick ut och presterade och trodde att jag blev tvåa.

– När jag fick veta att jag inte hade fullbordat mitt straff som man ska rasade världen ihop ett litet tag. Det var väldigt tufft. Men jag är jätteglad att jag kom tillbaka starkt och klättrade upp till en sjätteplats.

Josefin Olsson blev sexa på VM i fjol – efter två diskningar. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sexa blev hon också i OS i Rio de Janeiro 2016, där de svenska seglarna trots stora förhoppningar totalt sett blev medaljlösa.

I Tokyo i sommar jagar både Olsson och övriga svenskar revansch. Och för 30-åringen kan det faktiskt bli tredje gången gillt – efter att hon även slutat på en 18:e plats i OS-debuten 2012.

– Jag hoppas ju det. Det känns jättekul att få göra sitt tredje OS. Man kommer in med mycket erfarenhet.

Seglingarna i OS kommer att avgöras i Enoshima strax utanför Tokyo.

– Svårigheterna där är att det är ganska stor sjö, det är en väldigt öppen bukt. Och vindarna är också ganska varierande, säger Josefin Olsson.

– Vi tror på sjöbris, men när sjöbrisen beter sig olika från dag till dag gäller det att veta hur man ska bemästra den.

Hur mycket har ni varit där?

– Ganska mycket. Det som är speciellt är att de här förhållandena och vindarna är just under sommaren. Det är ingen idé att vara där under hösten och våren. Så det är ett smalt fönster för att träna där, men det har vi gjort nu i två–tre somrar.

Vilka ska man hålla ögonen på i din klass?

– Vi har en dansk tjej som var trea i Rio (Anne-Marie Rindom), som har varit väldigt stark det senaste året. Och även hon som tog OS-guld då, Marit Bouwmeester (Nederländerna).

Fakta. OS-klara seglare 23–28 februari seglar Josefin Olsson VM i laser radial i Melbourne, Australien. 30-åringen är en av fem svenska seglare som hittills har fått klartecken för OS i Tokyo i sommar: • Josefin Olsson, laser radial • Jesper Stålheim, laser • Max Salminen, finnjolle • Anton Dahlberg och Fredrik Bergström, 470 Visa mer

