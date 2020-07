OS-kval för maraton och gång öppnar i september

Det nya beskedet från World Athletics innebär att gångare och maratonlöpare har möjlighet att OS-kvala under en längre tidsperiod än vad som tidigare var sagt, från 1 september till 31 maj nästa år.

– Pandemin gör det svårare att förutsäga om de planerade loppen under första halvåret 2021 kommer genomföras. Den situationen, i kombination med att många maratonlöpare och gångare har få tillfällen att prestera på högsta nivå, begränsar deras chanser att kvala in till OS om vi inte gör den här justeringen, säger World Athletics ordförande Sebastian Coe i ett pressmeddelande.

Frågan är hur stor skillnad förändringen gör i praktiken.

För att en tävling ska räknas som ett OS-kval måste arrangemanget leva upp till World Athletics krav om dopningskontroller och tävlingsstandard och många av höstens stora maraton är redan inställda.

Undantaget är London Marathon, som skjutits upp till den 4 oktober och hittills ser ut att bli av även om mycket är osäkert. Enligt Runners World diskuteras just nu möjligheten att göra om den klassiska maratontävlingen i den engelska huvudstaden till ett lopp där endast världseliten får delta.

Svenske maratonlöparen David Nilsson, som tidigare varit kritisk till att OS-kvalen pausades, säger till SVT Sport att beskedet om OS-kval från 1 september inte förändrar hans förutsättningar.

– För mig har det inte så stor betydelse. Som jag har förstått det, när det gäller att kvala in på placering, så är det fortfarande bara möjligt från den 1 december. Så min plan ligger fast och jag kommer inte att slänga in någon mer mara under september, oktober eller november på grund av den här förändringen, säger David Nilsson.

Hans plan är i stället att satsa på Valencia Marathon i början av december. David Nilsson har redan klarat den tidsmässiga OS-kvalgränsen på 2:11 men ska enligt Svenska Olympiska Kommitténs grundkrav också placera sig topp åtta på ett godkänt maratonlopp för att bli uttagen till OS i Tokyo.

För andra friidrottsgrenar är möjligheten att OS-kvala fortfarande pausade till den 1 december.