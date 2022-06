OS-medaljörerna coachar framtidshoppen

Här är fyra VM-spaningar inför premiären:

Rutinerad och meriterad ledarstab

De svenska juniorerna som jagar en VM-medalj i USA leds av flera före detta spelare med stor rutin.

När förbundskaptenen Madeleine Östling avslutade sin egen spelarkarriär 2010, efter att ha spelat i Brynäs och Modo, klev hon in i tränarrollen. Innan hon blev förbundskapten för U18-landslaget var hon huvudtränare i Brynäs och Linköping. Hon var också assisterande förbundskapten för U18-landslaget 2016-2018.

Assisterande förbundskaptenen Pernilla Winberg har spelat tolv VM, det senaste så sent som 2019. Hon har också varit med i fyra OS, och har såväl OS-silver som två VM-brons på meritlistan.

Frölundas sportchef för den nya damsatsningen, den tidigare landslagsmålvakten Kim Martin Hasson, som nyligen valdes in i Hockey hall of fame, har OS-silver, OS-brons och VM-brons på meritlistan. Under VM är hon dock inte målvaktscoach – den rollen har Jens Fredriksson – utan videocoach.

Även lagets fysioterapeut Elin Uusitalo spelade under flera säsonger i högsta serien med Brynäs.

Spelaren som dubbelarbetar

17-åriga Mira Markström från HV71 är en talang utöver det vanliga som spelade sitt första U18-VM redan för två år sedan.

Markström är en allsidig spelare. I klubblaget spelar hon oftast back, men i JVM-truppen är hon uppsatt som forward.

Utöver att vara en skicklig hockeyspelare är Markström dessutom en skicklig innebandyspelare. Den gångna säsongen har hon kombinerat spel i SDHL med HV71 med spel i Jönköpings IK i SSL, Svenska superligan. I innebandylaget är hon forward.

Djurgården har flest spelare

Den klubben som har flest spelare med i den 23 spelare starka truppen är Djurgården. Fyra spelare, Oliva Sohrner, Alice Wallin, Linnea Adelbertsson och Nicole Hall, tillhör alla fyra Djurgården. Nicole Hall är också VM-lagets lagkapten.

Yngst i laget

De äldsta spelarna som får spela U18-VM är spelare som är födda 2004.

I det svenska VM-laget finns dock två spelare som kan vara med i ytterligare två juniormästerskap. Isabell Leijonhielm, från IFK Täby HC och Modos Ebba Hedqvist är båda födda 2006. För övrigt samma år som Kim Martin Hasson och Pernilla Winberg tog OS-silver i lag.

Läs mer: Spelarna som vägrade vara tysta – drömmen blir verklighet