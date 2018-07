OS-medaljörerna uttagna till VM

Fälttävlan

Uttagna ekipage: Sara Algotsson Ostholt/Wega, Anna Freskgård/Box Qutie, Louise Svensson Jähde/Utah Sun eller Waikiki, Niklas Lindbäck/Focus Filioucus och Ludwig Svennerstål/El Kazir.

Reserver: Hanna Berg/Quite Survivor och Malin Josefsson/Allan V.

Tävlingsdatum: Mellan den 13-16 september. Ekipagen rider först dressyr, efter det väntar den tuffa terrängritten innan tävlingen avslutas med banhoppning.

Värt att notera: I OS i London 2012 tog Sara Algotsson Ostholt och Wega överraskande ett silver. För två år sedan såg det ut som en skada skulle tvinga den nu 17-åriga Wega att gå i pension, men skadan visade sig inte vara så allvarlig.

I år har ekipaget gjort comeback med den äran och nu väntar VM för silverekipaget. Det här blir för övrigt Saras VM-debut.

VM är också kvalificeringstävling till OS. De sex bästa i lagtävlingen är klara för OS. Nästa kvalchans blir nästa års EM.

Dressyr

Uttagna ekipage: Tinne Vilhelmson Silfvén/Don Auriello eller Pardidon Magi, Patrik Kittel/flera alternativ, Juliette Ramel/Buriel och Therese Nilshagen/Dante Weltino.

Reserver: Antoina Ramel/ Brother de Jeu och Rose Mathisen/ Zuidenwind.

Tävlingsdatum: Dressyren avgörs mellan den 12-16 september. Först avgörs lagtävlingen och därefter den individuella tävlingen.

Värt att notera: Sveriges mest rutinerade dressyrryttare Tinne Vilhelmson Silfvéns bästa häst Don Auriello, som kallas för Anton, har haft en del skadebekymmer det senaste året.

Tidigare i somras gjorde Anton comeback, men ett mindre bakslag gjorde att han återigen behövde vila en tid. Nu är han dock redo att tävla igen och Tinne hoppas att han ska hinna bli VM-klar.

Om inte kommer hon att rida Pardidon Magi i VM i Tryon.

Även för dressyrlaget innebär en plats bland de sex bästa i lagtävlingen att OS-platsen är säkrad.

Hoppning

Uttagna ekipage: Peder Fredricson/ All In eller Christian K eller Hansson, Malin Baryard Johnsson/ Indiana, Henrik von Eckermann/ Mary Lou, Fredrik Jönsson/ Cold Play.

Reserv: En reserv kommer att tas ut men vem det blir är ännu inte klart. På listan bland de aktuella finns: Irma Karlsson, Rolf-Göran Bengtsson, Stephanie Holmén och Evelina Tovek.

Tävlingsdatum: Mellan den 19-23 september. Lagtävlingen, som också fungerar som individuellt kval, avgörs först och efter det den individuella tävlingen.

Värt att notera: Peder Fredricson är i den lyckliga sitsen att han har tre hästar som alla kan gå ett VM.

Guldhästen All In är förstavalet, men efter en lång vila på grund av skada finns det en viss tveksamhet om All In hinner komma i form till VM. Peder behöver inte göra det slutgiltiga valet av VM-häst förrän den 10 september vilket ger honom tid att testa All In ordentligt.

För 46-årige Fredrik Jönsson blir VM hans mästerskapsdebut som hoppryttare men redan 1996 OS-debuterade han fast då som fälttävlansryttare.

Ska hopplaget säkra OS-biljetten redan under VM krävs att de kommer sämst sexa i lagtävlingen.

Distansritt

Uttagna ekipage: Yvonne Ekelund/Hedonizt, Annelie Eriksson/King of Pirates eller King Peak, Elin Joelsson/TA Khrim och Zandra Lagerbäck/My Kanel el Hamy.

Reserv: Jessica Holmberg/Prince of Shades

Tävlingsdatum: 12 september avgörs både den individuella tävlingen och lagtävlingen.

Värt att notera: Distansritt kan jämföras med maraton, och kräver med andra ord mycket av både ryttare och hästar.

Förra året tog Sverige ett EM-brons i lag, men från förra årets medaljlag finns inget ekipage med i VM-laget.

Distansritt är ingen OS-sport.

Paradressyr

Uttagna ekipage: Louise Etzner Jakobsson/Zernard

Reserv: Inga reserver tas ut

Tävlingsdatum: Mellan den 18-22 september.

Värt att notera: I och med att bara ett svenskt ekipage är uttaget blir det inget svenskt lag utan Louise Etzner Jakobsson kommer att ställa upp i de två individuella klasserna.

Louise Etzner Jakobsson och hästen Zernard fick sitt stora genombrott i Paralympics i Rio 2016 när de red hem två bronsmedaljer.

Förra året följde de upp succén i Rio med att ta både EM-silver och EM-brons i Göteborg.

Ekipaget är en stor medaljkandidat även i årets VM.

Fotnot: Ytterligare tre grenar avgörs under ryttar-VM voltige, fyrspannskörning och reining, men utan några svenska deltagare.

