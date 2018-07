OS-schemat anpassas för USA – Sjöström: ”Kunde pratat med oss”

– Samtidigt kan inte säga att jag blev överraskad över det här beskedet. Vid det här laget är jag van vid det mesta. OS i Tokyo blir mitt fjärde OS och jag har redan upplevt hur det är både att simma finaler tidigt på morgonen, på kvällen och mitt i natten, fortsätter Sarah Sjöström.

Det var på torsdagen beskedet kom att Fina, internationella simförbundet, går med på att OS-finalerna i Tokyo 2020 avgörs på morgonen och inte som i vanliga fall på sena eftermiddagen/kvällen.

Det är det amerikanska tv-bolaget NBC som drivit frågan.

Intresset för simning är stort i USA och därför vill NBC, som har de amerikanska OS-rättigheterna, att finalerna ska gå på en bra tv-tid för den amerikanska publiken.

Samma sak hände i Peking 2008 där finalerna också avgjordes under morgonpasset för att den amerikanska publiken den gången skulle kunna följa Michael Phelps guldjakt.

Även i OS i Rio såg NBC, som har betalat miljarder för OS-rättigheterna, till att finaltiderna anpassades efter den amerikanska publiken.

I Rio började finalpasset 22 på kvällen och var inte avgjort förrän efter midnatt.

Med tanke på hur mäktiga NBC är tyder det mesta på att de även den här gången får som de vill, men något definitivt besked är ännu inte tagit.

Även i Japan är simningen stort vilket gör att det japanska tv-bolaget, med stöd av det japanska simförbundet, har gjort allt de har kunnat för att finalerna ska avgöras på sena eftermiddagen/ kvällen.

I ett uttalande efter torsdagens besked från Fina verkar det dock som det japanska simförbundet har gett upp hoppet.

– Japanska simförbundet har gjort vad vi har kunnat för att finalerna ska avgöras på eftermiddagen (kvällen). Rapporterna om att finalerna under OS i Tokyo 2020 kommer att avgöras under morgonen är därför högst beklagligt, skriver förbundet.

Australiens största stjärna Cate Campbell, som är en av Sarah Sjöströms tuffaste konkurrenter, har reagerat över Finas besked.

– Jag är lite besviken över att aktiva och tränare inte har blivit tillfrågade, och att man inte tagit hänsyn till våra rättigheter, har Cate Campbell sagt i intervjuer.

Den sydafrikanske OS-guldmedaljören Cameron van de Burgh har kommenterat beslutet genom att på Twitter något ironiskt skriva: ”All in the spirit of the games right?”

Den svenska simstjärnan Sarah Sjöström, som för närvarande är i Turkiet och förbereder sig inför EM i Glasgow, är inte förvånad över Finas besked.

Och hon har bestämt sig för att inte se morgonfinaler som ett problem.

– Jag säger som jag gjorde inför OS i Rio att om jag är i form kan jag simma snabbt vilken tid som helst på dygnet, säger Sarah.

– Börjar man oroa sig för – och tänka på – saker man ändå inte kan styra kostar det bara en massa onödig energi. Så det är bara att gilla läget.

Kan det till och med finnas några fördelar för din del om finalerna avgörs på morgonen?

– Ja, kanske. Utmaningen för mig under ett mästerskap brukar vara hur jag ska klara av att varva ner när jag har kört en final på kvällen. Avgörs finalerna på morgonen har jag ju däremot hela dagen på mig att gå ner i varv, och det blir därmed mindre stress.

Samtidigt är du morgontrött, hur ska du hantera det?

– Jag har en rätt lång startsträcka på morgonen, men det är inte värre än att jag får gå upp i god tid.

När det definitiva beskedet om det blir finaler på morgonen och försök på eftermiddagen/kvällen kommer är inte klart.

Om exempelvis finalpasset skulle starta 10.00 lokal tid i Tokyo innebär det att klockan då i Los Angeles är 18.00, i New York 21.00. Svensk tid startar i så fall simfinalerna 03.00.

Även om Finas positiva ställningstagande är en viktig del i beslutet är det IOK som tar det definitiva beslutet.