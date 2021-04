OS-truppen utökas med flera framtidsnamn

Sveriges olympiska kommitté, SOK, uppmärksammade att det är 100 dagar till invigningen med att ge plats åt ytterligare sex svenska idrottare på flighterna till Tokyo.

– Den svenska OS-truppen till Tokyo växer nu till 91 aktiva och vi hoppas på en lika stor och slagkraftig trupp i sommar som den som deltog i Rio 2016. Då deltog över 140 idrottare och truppen vann elva medaljer, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo.

De senaste tillskotten i OS-truppen:

● För Marcus Nyman är judo under de olympiska ringarna inget nytt. Han gör sitt tredje OS i Tokyo. Nyman var nära medalj i Rio de Janeiro men föll i bronsmatchen i 90-kilosklassen. Inför Tokyo har han imponerat med två raka segrar i Grand slam-tävlingar under våren. Nyman deltar i EM under helgen, en titel han vann redan 2010.

● Cyklisten Emilia Fahlin klarade det internationella kvalet till spelen redan i oktober 2019, men har sedan brottats med en del skador. Nu är hon tillbaka i form och slutade nyligen sexa i världstourloppet Gent-Wevelgem.

● Linda Bergström vann sin kvalgrupp i pingisens världskval i Doha, Qatar, i mars. Bergström, 26, tas ut via framtidskriteriet.

● Carolina Wikström blev i december näst snabbaste svenska hittills i maraton när hon sprang på 2.26.42 i Valencia. Wikström, 27, har 35:e bästa tid på den officiella OS-rankningen. Även Wikström tas ut via framtidskriteriet.

● Emil Järudd och Cecilia Jonsson seglar i klassen Nacra 17. Fjärdeplatsen i OS-kvalet i vattnen utanför Lanzarote gav vind hela vägen till Tokyo. 22-årige Järudd och 30-åriga Jonsson tas också ut via framtidskriteriet.

– De fyra som nu tas ut på framtidskriteriet är aktiva som går mot sitt första OS och är i finfin utveckling. Vi räknar med att de ska kunna tampas i absoluta världstoppen 2024 och 2028, säger Peter Reinebo.

Nästa OS-uttagning sker den 26 april.

Fakta. Hittills uttagna OS-svenskar Bordtennis: Linda Bergström, damsingel, Mattias Falck, herrsingel, Lag herrar. Brottning: Sofia Mattsson, 53 kg, Henna Johansson, 62 kg, Alex Kessidis, 77 kg. Cykel: Emilia Fahlin, landsväg. Judo: Anna Bernholm, 70 kg, Tommy Macias, 73 kg, Marcus Nyman, 90 kg. Fotboll: Lag damer. Friidrott: Daniel Ståhl, diskus, Armand Duplantis, stavhopp, Angelica Bengtsson, stavhopp, Kim Amb, spjut, Fanny Roos, kula, Wictor Petersson, kula, Simon Pettersson, diskus, Thobias Montler, längd, Khaddi Sagnia, längd, Andreas Kramer, 800 m, Kalle Berglund, 1 500 m, Carolina Wikström, maraton, Perseus Karlström, gång 20 km. Handboll: Lag damer, lag herrar. Kanot: Linnea Stensils, K1. Ridsport: Lag dressyr, Lag fälttävlan, Lag hoppning. Simning: Sarah Sjöström, flera distanser, Erik Persson, 200 m bröst, Louise Hansson, 100 m fjäril. Skyttesport: Stefan Nilsson, skeet. Segling: Max Salminen, finnjolle. Anton Dahlberg och Fredrik Bergström, 470, Josefin Olsson, laser radial, Jesper Stålheim, laser, Emil Järudd och Cecilia Jonsson, Nacra 17. Visa mer