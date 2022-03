Osäker framtid för Ukrainas paralympier – flera har inga hem att återvända till

Ukrainas Paralympics-deltagande i Kina var länge skört och osäkert. Truppen kom knappt i väg från hemlandet men anlände till Peking dagen före invigningen – på samma dag som det fastställdes att de ryska och belarusiska idrottarna stängs av från spelen.

Väl på plats har truppen stått för fantastiska insatser i längdspåren och backarna. Siffrorna talar sitt tydliga språk: tio guld, tio silver, åtta brons. Endast hemmanationen Kina har gjort bättre ifrån sig med sina 59 medaljer.

Men alla resultat är sekundära. Det som pågår i Ukraina, Putins brutala krig, finns hela tiden i ukrainarnas huvuden.

– Alla min tankar, mitt hjärta och själ är med min familj och mitt barn, sade den 31-åriga skidskytten Oleksandra Kosonova efter att hon tog silver i en gulblå trojka som fyllde hela prispallen på damernas medeldistans.

– Känslomässigt är det svårt att fokusera och koncentrera sig på tävlingarna, så detta är det svåraste Paralympics jag har upplevt.

Medan Kosonova och hennes truppkamrater har tävlat i Kina har hemlandet fortsatt att förstöras. Skidskytten Dmytro Suiarko fick sitt hem i staden Tjernihiv, 15 mil norr om Kiev, sönderbombat av rysk militär.

Dmytro Suiarko, här tillsammans med guiden Oleksandr Nikonovytj. Foto: Yohei Osada/TT

För DN berättar nu truppchefen Andrij Nesterenko att det är en idrottare till och en ledare som inte har något hem att återvända till.

– Deras hus har exploderats. Det är tre stycken som har fått sitt hem förstört vad vi vet i nuläget, men det kan säkerligen vara fler, det vet vi inte.

En stor del av truppen kommer från de östra regionerna av Ukraina, i områdena runt städerna Charkiv och Tjernihiv, som blivit hårt attackerade av ryska bomber.

– Vissa idrottare har familjer som har lyckats fly medan andras familjer är kvar i städerna. Våra idrottare har telefonen i handen dygnet runt, pratar med familj och vänner och försöker följa utvecklingen. Men även om de är rädda och det är extremt farligt, så har nog många bestämt sig för att åka tillbaka dit för att stötta sina familjer, säger Nesterenko.

Planen är att truppen, 30 personer, ska lämna Peking på måndag. Därefter väntar en resa med många stopp som tar dem till utkanten av Lviv där Ukrainas paralympiska kommittés bas ligger.

– Efter att spelet tar slut har vi en dag på oss att lämna Peking. Just nu tittar vi på lite olika alternativ men det troligaste är att, via Istanbul, flyga till Warszawa för att sedan ta buss in till Lviv-regionen.

Vad som händer efter det är ganska oklart.

– Som jag sa planerar många att åka till sina familjer, men jag tror att ungefär hälften kommer nog också att stanna vid kommitténs bas. Mycket beror på hur situationen fortlöper i Ukraina.

Bild 1 av 2 Den ukrainska truppen höll en manifestation under torsdagen. Foto: Mohd Rasfan/AFP Bild 2 av 2 Den ukrainska truppen höll en manifestation under torsdagen. Foto: Mohd Rasfan/AFP Bildspel

Nesterenko är från Charkiv men berättar att hans son och fru har flytt till de västra delarna av landet. Däremot är hans mor och far fortfarande kvar i staden.

– De hade inte riktigt något annat val än att stanna. Jag ringer dem väldigt ofta och andas ut varje gång de svarar och säger att de är vid liv.

Under torsdagen höll den ukrainska truppen i en manifestation vid längdstadion i Zhangjiakou. Ledda av truppchefen Nesterenko höll de 30 ukrainarna knutna nävar i luften och reste en flagga med texten ”fred för alla”.

– Det är viktigt att vi försöker göra allt vi kan för att stoppa kriget. Vare sig det är genom att göra sådana här intervjuer, manifestera eller tävla i idrott, så måste vi försöka påverka och skydda vårt land.

Går det att beskriva hur det har varit att tävla medan allt har pågått där hemma?

– Oj, jag tror inte det, säger han med darr på rösten.

– Det är någonting som få människor har upplevt förut. Det är väldigt tufft och det har varit svårt för idrottare att fokusera på tävlingen.

Den ukrainska truppen har fått mycket stöd från omvärlden, berättar Nesterenko. Bland annat i form av utrustning, rabatterade kostnader och hälsningar.

– Vi har fått massivt stöd, från alla möjliga håll, vare sig vi känner dem eller inte. Det är en fantastisk hjälp.