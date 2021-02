Osäkerheten stor för ridsporten efter veckans besked

Den svenska idrottsrörelsen är fortsatt hårt ansatt på grund av coronapandemin och i veckan kom ett nytt tungt besked: Det blir det totalstopp för alla matcher, tävlingar, cuper och läger för barn och ungdomar.

Dessutom kommer tävlingsverksamheten för seniorer att begränsas till att endast vara öppen för yrkesverksamma som är på elitnivå.

Med anledning av beskeden som kom från Folkhälsomyndigheten höll under fredagen det svenska ridsportförbundet en pressträff. En fråga som berördes var hur reglerna drabbar de som anses vara yrkesverksamma.

– Vi kanske behöver ompröva vad vi ser som yrkesverksamma, det vill säga vilka som i dag tillåts tävla och vilka tävlingar som tillåts. Men vi är inte där ännu utan måste följa den dialog som pågår, säger Gisela Löfstrand som är verksamhetschef för ridklubbar och ridskolor på förbundet.

– Det vi ser i dag är att ungefär tio procent av våra aktiva har godtagits som yrkesverksamma av de kriterier vi satt upp, så i dag har vi ett antal personer som är ute och tävlar och som kan tävla i enlighet med de regler vi har. Men vad som händer där framöver får vi se beroende på dialogen vi har med Riksidrottsförbundet.

145 ridsportsföreningar har beviljats statligt ekonomiskt stöd för det fjärde kvartalet 2020. Detta jämfört med 60-talet föreningar tidigare. Totalt har ridsporten den här perioden tilldelats 3.877.000 kronor. Föregående period låg det på knappt två miljoner.

Ridsporten har tilldelats drygt 3,9 miljoner kronor i statligt coronastöd för perioden 1 oktober till och med 31 december 2020. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

Detta i jämförelse med de totalt över 2000 idrottsföreningar och 31 förbund som totalt tilldelats en summa på över 130 miljoner i stöd för perioden 1 oktober till och med 31 december 2020, vilket RF meddelade under eftermiddagen.

– Vi ser en viss ökning igen på antalet som ansöker om stöd, vilket vi anade i början av 2020 skulle kunna hända i slutet av året. Vi har fått ett löfte för januari-februari på en summa, men det hänger på ett beslut från regeringen. Men jag har svårt att tro att det inte skulle komma medel till våra föreningar efter februari, säger Löfstrand.

Samtidigt är summorna som betalats ut till ridklubbarna långtifrån tillräckligt menar förbundsordföranden Ulf Brömster.

– Man har fått ungefär 40 procent av vad man ansökt om så det kommer aldrig att kunna ersätta en normal ekonomi, säger Brömster och redogör för hur många ridsportföreningar som sökt stöd för perioderna, första, andra och tredje kvartalet 2020:

– Den första perioden var det ungefär 300 föreningar, ett antal under 100 för den andra perioden och nu 145 under den tredje perioden. Det visar att osäkerheten var som störst under den första perioden, såg något lättare ut under den andra och nu har osäkerheten ökat igen.

Han förklarar vidare att idrottens behov, och förändrade behov, av ekonomisk hjälp ger en fingervisning för hur läget faktiskt ser ut och förändrats.

– Den delen visar väldigt väl hur idrotten mår. Det är en god avspegling av situationen. Nu får vi se hur det ser ut framöver. Det vi kan konstatera är att de som är mer drabbade är de mer tävlingsetablerade föreningarna.

Samtidigt är han glad för möjligheten som gjorts med arbetet runt just de unga ryttarnas möjligheter att utöva sin idrott.

– När det gäller ridskoleföreningar är vi oerhört glada för det jobb som gjorts med medicinska anvisningar för att kunna bedriva sin verksamhet. Där ser vi ett ökat tryck på ridskolorna vilket vi är väldigt glada för, men med vissa begränsningar. Vi är oerhört glada för att man skapar förutsättningar för att kunna fortsätta ha ridskolorna öppna.