Oscarsson fixade guld på första försöket

Trots att Skuru vann grundserien var det först när Ulrika Olsson i mitten av mars vägrade spela som klubben fick stora rubriker.

Olsson kände sig illa behandlad och skulle inte få förnyat kontrakt. Hon valde att hoppa av och både Oscarsson Söder och spelarna sattes i en svår sits.

– Det är ett lagspel, i och med att Ulrika inte är med har vi behövt ändra om spelet och disponera om laget. Hennes mål och assist skulle fördelas på andra, rollerna förändrades. Några spelare måste göra några mål till och assist till.

När Ulrika Olsson valde att lämna klubben fick fler spelare mer speltid och några hamnade på nya positioner.

– Det har gynnat vissa spelare. På ganska kort tid tvingades vi förändra ganska mycket. Utan Ulrika tvingades vi hitta helt andra ytor.

Magnus Oscarsson Söder kommer närmast från RP IF Linköping där han varit verksam som tränare för herrlaget under två år. Dessförinnan har han varit assisterande tränare för Hammarbys herrar under sex år.

Han är imponerad av sin spelares insatser under säsongen.

– Spelarna vill ta sig in i landslag och komma utomlands. Det finns en vinnar- och träningskultur som gör att spelarna alltid levererar på bra nivå, det är en driven grupp som vill väldigt mycket.

Skuru vann grundserien med två poäng före Sävehof och Höör.

– Det var ingen på förhand som trodde att vi skulle komma etta i grundserien. Vi lyckades slå Sävehof borta och Höör i båda matcherna, det stärkte givetvis självförtroendet. Vi har varit jämna över tid och kanske vunnit fast spelarna inte varit på topp. Det gjorde att vi fick en bra placering grundserien. Vi har varit rutinerade, kalla och disciplinerade i svåra lägen.

När Ulrika Olsson lämnade tog andra spelare större ansvar. Niometersspelaren Alexandra Bjärrenholt, som gjorde tre raka mål när Skuru vände och vann andra finalmatchen mot Höör, är ett exempel på det.

– Alexandra har höjt sig ytterligare en nivå i semifinalerna och i finalspelet.

Målvakten Rebecca Nilsson har storspelat och dessutom blivit uttagen i landslaget.

– Rebecca har varit suveränt bra. Vår lagkapten Daniela de Jong har också klivit fram i viktiga lägen och tagit ett kliv som ledare på plan. Mittsexan Vilma Matthijs Holmberg är också fantastiskt duktig men det är framför allt ett lag och alla har gjort det grymt bra.

20-åriga kantspelaren Malin Berndal spelade med Nacka, som kom sist i allsvenskan förra säsongen, och kom till Skuru för att fylla luckan efter landslagspelaren Mathilda Lundström som gick till Sävehof.

Nu är hon svensk mästare.

– Hon har haft en utveckling som är brutal, det fanns inte på världskartan, det är jäkligt roligt att se, säger Oscarsson Söder.