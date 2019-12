Östersund kvar i allsvenskan – överklagan godkänd

I slutet av november kom beskedet – Svenska fotbollförbundet beviljade inte Östersunds FK elitlicens för 2020. Klubben degraderades från allsvenskan.

Elitlicenskommittén baserade beslutet på Östersunds prekära ekonomiska situation just då och den som varit under hösten. Klubben hade under slutskedet av allsvenskan exempelvis svårt att betala skatteskulder och löner till de anställda.

Men ÖFK var inte suget på att spela i superettan och överklagade beslutet.

Och på måndagen kom nya bud. Östersunds FK får behålla platsen i allsvenskan 2020.

– Olika människor har olika bedömningskriterier, men ser man rent krasst på siffrorna så har vi känt oss ganska trygga, 99 mot 1 att det var det här beskedet vi skulle få i dag, säger Östersunds vd Lennart Ivarsson.

Vad har hänt ekonomiskt i klubben mellan licensnämndens besked och i dag?

– Egentligen inte mycket. De har utgått från samma grundmaterial. Vi har en stabil ekonomi för 2020 och överklagandenämnden har gått på vår linje.

Vad har ni gjort för att stärka ekonomin under hösten?

– Framför allt två saker, fått in pengar och dragit ner på kostnader.

– Vi gick ut med att vi behövde få in 20 miljoner och det är mycket pengar för i stort sett alla fotbollsklubbar i Sverige, men vi har kommit en bra bit på väg. Vi har nått 14 miljoner. Arbetet blev lite avvaktande i och med licensnämndens negativa besked, men nu kan arbetet fortsätta. Vi kan få i gång aktieförsäljningen igen och vi har en hel del avtal klara som blir på en högre nivå i och med allsvenskt spel.

– Vi behöver sänka kostnaderna med omkring 30 miljoner kronor för 2020. I princip drar vi in på allt, men mest på personal som är den tyngsta kostnaden. Vi är på god väg även där.

Brage skulle ha fått den allsvenska platsen men nu behåller ÖFK den.

– Den här processen är inget vi själva varit involverade i, det var bara en möjlighet som yppade sig så att säga. Naturligtvis hade vi sett väldigt positivt på att få spela i allsvenskan, men nu är det som det är och vi tar nya tag, säger klubbens ordförande Ulf Aronsson till DN.

– Tiden från mitten av november har varit en form av vakuum för oss då vi inte vetat vilken serie vi ska spela i. Nu vet vi det och plockar fram den ena av våra budgetar, den som gäller superettan.

En viss förväntan måste ha byggts upp. Hur stor är besvikelsen?

– I ledningen för föreningen har vi hållit oss ganska kalla för vi känner till hur processen går till, men jag misstänker att det i supporterledet blir en stor besvikelse åtminstone kortsiktigt. Vi måste anpassa oss efter det här beslutet och göra det bästa av situationen och den kraften tror jag att vi har i föreningen. That's life.

Östersunds FK gör nu en omstart i verksamheten. Träningsläger planeras och en planering för spel i allsvenskan ska göras upp.

– Det var en väldigt fin julklapp vi fick i dag, säger vd Lennart Ivarsson.

