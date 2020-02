Östersund: Sponsorn ljög om miljonavtal

Östersund har haft stora ekonomiska bekymmer, och fick först avslag från licenskommittén om att få spela i allsvenskan i år. Men överklagandenämnden ändrade på det beslutet.

Det var Aftonbladet som först skrev om det sponsoravtal på 15 miljoner som Östersund hänvisade till, som licensnämnden enligt dokument som tidningen tagit del av var tveksam till men som överklagandenämnden godkände.

Inbetalningar skulle göras i november och december förra året från ett utländskt företag, men några pengar har inte kommit in.

Nu har Expressen avslöjat att bolaget som ligger bakom sponsoravtalet är registrerat på Cypern och heter Puls8. Men en av företagets två ägare, Mark Eddison, förnekade för tidningen att det fanns ett avtal med ÖFK.

– Någon skapar ett mysterium, inget annat än det. Det finns inget kontrakt, inga juridiska band, ingenting om en eventuell eller pågående relation med Östersund i den kontext du pratar om, sade Eddison till tidningen.

I ett pressmeddelande från ÖFK:s vd Lennart Ivarsson och den andre ägaren i Puls8, Jonathan Lassman, skriver de att det finns en ”pågående överenskommelse” mellan bolaget och klubben om att skaffa medel till ÖFK.

De skriver samtidigt att det var korrekt att förneka att det finns ett bindande avtal om att direkt bidra med resurser till ÖFK.

Men det ska inte tolkas som att det inte finns något avtal, säger ÖFK:s pressansvarige Niclas Lidström till DN.

I nästa stycke av pressmeddelandet står nämligen att ÖFK har en ”strikt konfidentiell överenskommelse med Puls8”, med villkor om sekretess, då ”publicitet skulle kunna skada pågående diskussioner mellan Puls8 och finansiärer”.

Man ska alltså läsa det som att han ljög för Expressen?

– Ja, precis. Det är för att det finns ett bindande avtal, säger Niclas Lidström.

För Expressen bekräftar Martin Holmgren på överklagandenämnden att avtalet på 15 miljoner hade betydelse för beslutet att bevilja Östersund licens.

– Min och överklagandenämndens del i det här är egentligen avslutad i och med vårt avgörande i december, och den presentation som gjordes för oss. Då beskrevs ett antal olika saker. En sak, som vi särskilt nämner i vårt beslut, var ju ett sponsoravtal på 15 miljoner, och att man där hade en bindande överenskommelse om ett sponsoravtal. Det var det som vi hade att bedöma. Vad som hänt efteråt och så där, det kan man ha synpunkter på men…, säger han till tidningen.

Då Expressen ställer frågan utifrån tolkningen att Östersund nu påstår att det inte finns någon bindande överenskommelse, säger han:

– Ja. Då är det tydligen något annat som gäller i dag än vad de säger till oss.

Men Niclas Lidström menar alltså att det är en feltolkning att inget avtal finns.

– Om de tror det, då har de inte läst brevet, säger han till DN.

I övrigt säger han att klubben inte kommenterar pressmeddelandet.

DN har utan framgång sökt ÖFK:s vd Lennart Ivarsson.

Efter de stora framgångarna i Europa under dåvarande ordföranden Daniel Kindberg har Östersund ett mycket turbulent år bakom sig. Kindberg har i tingsrätten dömts till fängelse för att via luftfakturor ha slussat pengar från ett kommunalt bostadsbolag till fotbollsföreningen. Han har överklagat domen. Samtidigt har klubben inte lyckats fortsätta finansiera den stora organisation man byggt upp under framgångsåren.