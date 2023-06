”Otroliga siffror” efter förbundets drag mot ungdomsfotbollens problem

Logga in

Efter en framgångsrik säsong i AZ Alkmaar utlöste diskussionen om att Jesper Karlsson får desto mindre speltid i landslaget tidernas tv-bråk mellan förbundskapten Janne Andersson och experten Bojan Djordjic.

Nu verkar det mer troligt att 24-åringen startar i fredagens träningsmatch mot Nya Zeeland än i den viktiga EM-kvalmatchen mot Österrike på tisdag. Det är inte första gången som han står utanför och knackar på. Jesper Karlsson var, som han säger själv, ”ganska liten” i unga år.

Redan som 14-åring fick han A-lagsdebutera bland de vuxna i IF Böljan, och i Falkenbergs FF ett par år senare – men han blev inte alltid uttagen bland de bästa i sin egen ålder i tonåren.

Det är ett välkänt problem inom idrotten att tidig selektering ofta görs efter fysik, samtidigt som barn växer i olika takt. De som är mindre till växten, födda sent på året eller kommer sent in i puberteten väljs bort trots att de kanske har större potential på lång sikt.

Fakta. Jesper Karlsson. Född: 25 juli 1998 i Falkenberg. Moderklubb: IF Böljan. Seniorklubbar: IF Böljan (2012–2014(, Falkenbergs FF (2016), IF Elfsborg (2017–2020), AZ Alkmaar (2020–). A-landskamper: 10. Ett mål. Visa mer Visa mindre

Jesper Karlsson var med i den första kullen av förbundets ”future team”, ett parallellt landslag för 15- och 16-åringar som ska motverka det.

– Det var där jag verkligen fick en skjuts, att få visa upp mig där, säger han.

– Jag var inte uttagen i Götalandslägret eller elitpojklägret eller något av det där. Men jag fortsatte att kriga, och när den chansen kom var det såklart stort.

Jesper Karlsson var först i A-landslaget, men i dag har många spelare i U21-landslaget en bakgrund i future team. Det har ibland varit mer än halva startelvan, och nio av 22 spelare i truppen i U21, säger Tomas Turesson som är förbundskapten för U20 och projektledare för förbundets elitprojekt och future team.

– Det är otroliga siffror för oss, och det stärker oss i arbetet att fortsätta med den här verksamheten, säger han.

Hugo Larsson, Malmö FF-spelaren som nyss sålts till Eintracht Frankfurt för en rekordsumma och nu tagits ut i A-landslaget, var också med i future team i början.

Fakta. Inget future team för flickor. ● Future team är en utökad landslagsverksamhet för pojkar med senare fysisk mognad än genomsnittet. ● Future team finns parallellt med P15- och P16-landslagen, men inte på flicksidan. – Flickor kommer generellt in i puberteten två år tidigare än pojkar. Då skulle vi i så fall börja göra det här vid elva, tolv års ålder. Där är vi inte riktigt än, säger Tomas Turesson. Visa mer Visa mindre

Sedan tre, fyra år tillbaka är metoderna mer sofistikerade för att bedöma den fysiska mognaden, som påverkas av när man kommer i pubertetens ”tillväxtspurt”. Det görs med hjälp av referensdata, spelarens längd och vikt och de biologiska föräldrarnas längd.

Att en stor andel spelare i de äldre landslagen kommit via future team torde antyda att det finns brister i hur man väljer spelare till de yngre. Men att ändra uttagskriterierna för de vanliga landslagen istället för att skapa en verksamhet bredvid är lättare sagt än gjort, menar Tomas Turesson.

– Man tar ju ut de spelarna som är bäst för tillfället. Det är nästan omöjligt att säga till en spelare att ”du är bäst nu, men du kan inte vara med här för vi tror att du bara är det på grund av fysik”. Det vet vi inte.

På frågan om han inte borde ha tagits ut i de vanliga landslagen redan från början, säger Jesper Karlsson:

– Jag tyckte det! Och skrattar.

– Nej, jag vet inte. Jag trodde väl på mig själv ganska mycket då också.

Han minns hur det var att vara mindre än andra i klubblaget.

– Det var många när man var yngre som var bautastora och gjorde sju mål per match, och så sprang man runt där och kunde inte ens tacklas. Men man lärde sig mycket av att vara lite mindre, för då fick man lära sig att hantera olika situationer på planen.

I Falkenbergs A-lag var han också minst på plan, med 35-åringar runt sig.

– Jag gillade att dribbla redan då. Det gillade de inte.

