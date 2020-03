Inget officiellt besked om hockey-VM

Bara någon timme efter IIHF:s officiella besked meddelade dock Viasat, som har rättigheterna till årets VM-turnering, att enligt vad de erfar är ett beslut visst taget.

Det var i det nya programmet Viaplay Sport Live som det uppgavs att det är klart att det inte blir något VM, men att det av administrativa skäl inte har kommunicerats ut än.

Såväl IIHF som Svenska ishockeyförbundet säger dock att något beslut om att ställa in VM fortfarande inte är taget.

När DN pratar med Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson säger han:

– Det formella beslut är inte fattat utifrån det arbete som nu måste göras i Schweiz hos internationella förbundet, organisatörerna, försäkringsbolaget och myndigheterna.

Samma dag som beskedet kom att fotbolls-EM i juni ställs in höll Internationella ishockeyförbundet ett styrelsemöte för att diskutera herrarnas hockey-VM som är planerat att genomföras i Zürich och Lausanne mellan den 8 och 24 maj.

Sverige har ingen representant i styrelsen, men Svenska ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson deltog per telefon under delar av mötet. Med på mötet var också representanter från övriga VM-länder samt representanter från bolaget som har mediarättigheterna och förbundets försäkringsbolag.

Sedan tidigare har IIHF ställt in samtliga VM-turneringar för damer och juniorer och de flesta väntade sig att man under mötet med anledning av det nya coronaviruset också skulle ta beslutet att ställa in herrarnas A-VM i Schweiz.

Visserligen har det funnits diskussioner om att flytta mästerskapet till Ryssland, men de diskussionerna fördes innan flera europeiska länder stängde sina gränser.

IIHF:s möte inleddes klockan 15.00 på tisdagseftermiddagen, och drygt två timmar senare meddelade förbundet oväntat att de inte tagit något beslut alls rörande VM i Schweiz.

– Intressenterna diskuterade öppet vad som blivit en mycket komplicerad situation med coronaviruset som drabbar många av de deltagande länderna och flera andra intressenter, säger IIHF:s ordförande René Fasel i ett pressmeddelande efter mötet.

IIHF skriver också i pressmeddelandet att man fortsätter att ha nära kontakt med de schweiziska myndigheterna samt försäkringsbolagen för att se hur coronaviruset påverkar VM.

– Vi fick en bra redovisning över vad som behöver göras och hur frågan ska hanteras vidare med schweiziska myndigheter. Om VM ställs in är det ju försäkrat, och man jobbare därför vidare med försäkringsfrågorna innan ett definitivt beslut fattas, säger Anders Larsson till DN.

I stort sett samtliga europeiska ligor har avslutat sina säsonger i förtid. Undantaget är den ryska ligan KHL som dock efter kritik från spelare och ledare har beslutat sig för att pausa slutspelet fram till den 10 april.

Även NHL har pausat ligan, men med en förhoppning om att de ska kunna genomföra slutspelet senare under våren.

Skulle det med den bakgrunden ens vara sportsligt möjligt att genomföra ett VM?

– Det pågår som sagt ingen ishockey någonstans i världen nu, så mycket talar ju för att det inte kommer att bli ett VM, säger Anders Larsson.

Under det drygt två timmar långa mötet tog dock IIHF beslutet att ställa in B-VM, vars två olika divisioner skulle ha avgjorts mellan den 27 april och den 3 maj i Ljubljana respektive Katowice.