Pallplatser och pengaregn för förvånad Skottheim: ”En helt ny nivå”

Fakta. Prispengarna i världscupen i skidskytte

Individuella tävlingar

De 20 främsta får prispengar från IBU, det internationella skidskytteförbundet.

Totalt delas 78.000 euro (motsvarande cirka 800.000 svenska kronor, SEK*) ut i varje lopp.

1) 15.000 euro (154.000 SEK).

2) 12.000 euro (123.000 SEK).

3) 9.000 euro (92.000 SEK).

4) 7.000 euro (72.000 SEK).

5) 6.000 euro (62.000 SEK).

...20) 500 euro (5.000 SEK).

Stafetter

Lag 1–6 får prispengar.

Totalt delas 80.000 euro (820.000 SEK) ut i varje dam-, herr- och mixedstafett, halva summan i singelmixedstafetter.

1) 6.000 euro per åkare (62.000 SEK).

2) 4.500 euro per åkare (46.000 SEK).

3) 3.500 euro per åkare (36.000 SEK).

...6) 1.500 euro per åkare (15.000 SEK).

* Växelkurs den 9 december 2020, avrundat till närmaste tusental i svenska kronor.