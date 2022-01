Pandemin lägger ett lock på vinter-OS: ”Lite orolig att de för in mer smitta”

Det kryllar av folk på den isbelagda sjön Hohai i centrala Peking. Fortskaffningsmedlen de kan välja på isen är långt ifrån begränsade till skridskor. Här finns cyklar med skenor, vagnar som ser ut som om de är dragna av hundra och stolar med skenor som man kan staka sig fram på.

Att sporta på isen är populärt bland Pekingbor och kanske har en del fått en knuff i ryggen av den kinesiske ledaren Xi Jinpings mål om att 300 miljoner kineser ska börja med vintersport. Det är också i grenar på isen som Kina har flera av sina bästa medaljchanser i vinter-OS som börjar den 4 februari.

Bild 1 av 3 På Hohai-sjön finns alla möjliga fortskaffningsmedel till uthyrning på isen. Xi Jinping vill att 300 miljoner kineser håller på med vintersport. Foto: Marianne Björklund Bild 2 av 3 På Hohai-sjön finns alla möjliga fortskaffningsmedel till uthyrning på isen. Xi Jinping vill att 300 miljoner kineser håller på med vintersport. Foto: Marianne Björklund Bild 3 av 3 Universitetsstudenterna Nu Yue och Ye Hang kommer att titta på Kinas medaljhopp, freeskiåkaren Eileen Gu. Foto: Marianne Björklund Bildspel

Det blir ett vinter-OS överskuggat av flera problem. En pandemi pågår som kommer att stänga in de aktiva i en speciell bubbla avskärmade från allmänheten. Kineserna hade fått löfte om att till skillnad från japanerna under Tokyo-OS få bevittna spelen på plats. Nu blir det inte så. Ett utbrott av covid-19 som inte vill ge sig har drabbat huvudstaden de senaste veckorna och nu stängs områden av i stället för att öppnas upp under OS.

Samtidigt står Kina i konflikt med resten av världen. Flera länder har meddelat diplomatisk bojkott, det vill säga de skickar inte sina politiska ledare till invigningen.

Ändå säger många jag pratar med ute på isen att de är stolta över att OS återigen hålls i deras stad. Att ställa in tycker de inte hade varit något alternativ, trots pandemin.

– Jag är lite orolig för att de som kommer hit för in mer smitta. Men jag litar på att staden kontrollerar det, säger Yang som tillsammans med sin fru och dotter tar en paus för att dricka te på isen.

Familjen Yang är stolta över att Peking åter står som värd för OS men tycker att stämningen var bättre 2008. Foto: Marianne Björklund

Stämningen är annorlunda än 2008 när Kina för första gången stod som värd för ett OS, konstaterar familjen.

– Då kändes det mer i atmosfären. Man hade möjlighet att gå och se på tävlingarna i verkliga livet. Det är ett fint minne, säger fru Yang och berättar leende att dottern är ett ”OS-barn” född strax efter spelen.

Som många andra kineser kommer familjen sitta bänkad för shorttrack-tävlingar i skridskor, konståkning och när Eileen Gu, freeskistjärnan, tävlar. Det är de sporter där Kina har bäst medaljchanser.

– Jag kommer titta på Eileen Gu, hon är den enda som kan ta medalj, säger universitetsstudenten Ye Hang som tillsammans med Nu Yn tillbringar dagen på isen.

Bild 1 av 3 Gao vinterbadar varje dag och bryr sig inte om OS. Han är bara intresserad av sporter som inte kostar något. Foto: Marianne Björklund Bild 2 av 3 Gao vinterbadar varje dag och bryr sig inte om OS. Han är bara intresserad av sporter som inte kostar något. Foto: Marianne Björklund Bild 3 av 3 Gao vinterbadar varje dag och bryr sig inte om OS. Han är bara intresserad av sporter som inte kostar något. Foto: Marianne Björklund Bildspel

Riktigt så dålig kanske inte Kinas medaljskörd blir. Men att den kinesiske ledaren Xi Jinping på tisdagen efter ett möte med IOK-basen Thomas Bach sa att han inte bryr sig om hur många medaljer Kina tar i vinter-OS kan ses som ett sätt att i förväg rädda ansiktet om spelen blir ett sportsligt fiasko för värdlandet.

Medan Kina de senaste sommarspelen har legat bland de främsta i medaljligan vann landet bara en guldmedalj vid senaste vinter-OS i Pyeongchang, i shorttrack. Inför vinter-OS på hemmaplan har landet satsat. Utländska tränare som svenska Peja Lindholm i curling har anställts för att förbättra resultaten. Hur det går återstår att se. Det var länge tveksamt om Kinas herrlandslag i ishockey ens skulle få ställa upp eftersom de ansågs för dåliga.

66-åriga vinterbadaren Gao bryr sig varken om pandemi eller eventuella medaljer i OS. I samma sjö som andra åker skridskor på badar han varje dag året runt och har så gjort i 20 år. Trots att temperaturen i vattnet är 0,8 grader simmar han en bra stund. Förutom simningen cyklar och klättrar han i berg. Allt som inte kostar pengar.

– Jag är inte särskilt intresserad av sporter som kostar, som de i OS. Det är en annan värld för mig, säger han och duschar illröd i hyn av sig efter ett dopp.

En gatustädare går förbi OS-maskoten Bing Dwen Dwen och Paralympics maskot Shuey Rhon Rhon vid sjön Hohai i centrala Peking. Foto: Marianne Björklund

Metoderna för att undvika smitta bland de totalt 13 000 idrottsmän och journalister som anländer till Peking är omfattande. Platser som ingår i bubblan är omgärdade av taggtråd och metallplattor. En del av matsalarna kommer bemannas av robotar för att minimera mänsklig kontakt. Ändå har redan över 100 av de som anlänt testat positivt och måste isolera sig. Alla jag träffar beklagar att bara några få utvalda kommer att få biljetter till spelen.

Men frågan är hur kul stämningen blir på läktarna. Sjung, skrik och heja inte, är uppmaningen från myndigheterna.