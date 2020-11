Pandemin stoppar SM-veckan i Borås

SM-veckan vinter 2021 skulle ha genomförts 2-7 februari med mästerskap i 22 olika idrotter.

Med tanke på pandemin och den kraftigt ökade smittspridningen har Riksidrottsförbundet i samråd med Sveriges television och Borås stad tvingats ta beslutet att ställa in.

– Det är ett mycket tungt beslut att ställa in ytterligare en SM-vecka. Deltagande idrotter och Borås har visat på stor flexibilitet med att anpassa tävlingar och förutsättningar, men det allvarliga smittläget just nu och osäkerheten framöver gör att vi inte har något annat val än att ställa in, säger Björn Eriksson, RF-ordföranden i ett pressmeddelande.

SVT:s sportchef Åsa Edlund Jönsson kommenterar:

– Det är oerhört tråkigt att vi tvingas ställa in SM-veckan, ett av Sveriges populäraste evenemang. Vi hoppades in i det längsta att få bjuda vår stora tv-publik på denna idrottsfest men i det kritiska läge vi som land befinner oss i behövde vi fatta detta nödvändiga men oönskade beslut tillsammans med Riksidrottsförbundet och värdstaden Borås.

Tidigare i år har SM-veckan vinter i Luleå och Boden och SM-veckan sommar i Halmstad ställts in på grund av pandemin.

Halmstad står värd för SM-veckan sommar 30 juni-6 juli 2021 och Piteå för SM-veckan vinter 23-29 mars 2022.