Peder Fredricson ny världstvåa efter medaljregnet

– Det känns jättebra, skönt att det går åt rätt håll. Målet är att ta ett kliv till, säger 49-åringen till SVT.

Beskedet kommer efter att mästerskapsmedaljerna regnat över Fredricson och hans hästar All In och Catch Me Not S de senaste veckorna: OS-guld i lag samt OS-silver och EM-brons individuellt.

Daniel Deusser, Tyskland, toppar FEI:s världsrankning.