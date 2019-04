Peder Fredricson rider för en historisk seger

– Båda hästarna är besiktade och klara, och det lutar åt att det blir Catch Me Not. Men jag bestämmer mig inte definitivt förrän på söndagen, säger Peder Fredricson.

I den första finalomgången red han sin guldhäst från EM All In. Ekipaget hade fyra fel och kom elva.

I den andra omgången, som avgjordes på fredagskvällen, valde världstrean att i stället rida Catch Me Not. Den 13-årige valacken är orutinerad internationellt, men hästens första finalstart slutade med succé.

Ekipaget vann fredagens omgång och klättrade i den sammanlagda ställningen från elfte till andra plats.

Under lördagen hade världscuphästarna en ledig dag, och på förmiddagen besiktades de av veterinär. Både All In och Catch Me Not fick klartecken för start i den avslutande finalomgången.

Leder inför avgörandet gör spanjoren Eduardo Alvarez Aznar med noll fel – sedan poängen från de två första omgångarna räknats om till fel.

Peder Fredricson kommer till finalen med ett fel. I hoppning motsvarar det ett tidsfel. En rivning ger däremot fyra fel.

Även bakom honom är det tätt, och många som jagar.

– Det kan nog bli en del omkastningar, konstaterar Peder Fredricson.

Efter att ha rivit ett hinder i varje omgång var Henrik von Eckermann tveksam till om han skulle starta i söndagens final.

På lördagen kom dock beskedet att han och hästen Mary Lou kommer till start.

Inför avgörandet ligger han på 14:e plats med nio fel.